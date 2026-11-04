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Σε placement 25 εκατ. μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς προχώρησε η JP Morgan, για λογαριασμό πελάτη της, με το εύρος τιμής διάθεσης να ορίζεται μεταξύ €9,51 και €9,68 ανά μετοχή. Η συναλλαγή αντιστοιχεί περίπου στο 2% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Το βιβλίο προσφορών έκλεισε με επιτυχία, καθώς η ζήτηση κάλυψε το σύνολο των προσφερόμενων μετοχών, επιβεβαιώνοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον τίτλο.

Αν και δεν υπήρξε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την ταυτότητα του πωλητή, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, οι μετοχές προέρχονται από τη συμμετοχή του Τζον Πόλσον, μέσω της Paulson & Co. Η συνολική αξία της συναλλαγής εκτιμάται μεταξύ €237 εκατ. και €242 εκατ.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από τη συγκεκριμένη διάθεση, ο Τζον Πόλσον κατείχε ποσοστό 14,18% στην Πειραιώς. Η προηγούμενη σημαντική αποεπένδυσή του είχε πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2025, όταν διέθεσε 35 εκατ. μετοχές προς €4,58 ανά μετοχή, αποκομίζοντας περίπου €160 εκατ.

Στο χρηματιστηριακό ταμπλό, η μετοχή δέχθηκε πιέσεις προς το τέλος της συνεδρίασης. Από το υψηλό ημέρας των €10,21 υποχώρησε στα €9,82, περιορίζοντας τα κέρδη της στο +0,97%, παρά τη γενικευμένη ανοδική κίνηση του τραπεζικού κλάδου.