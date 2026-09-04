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To 4o Γυμνάσιο Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη, ένα από τα 240 σχολεία τα οποία ανακαινίστηκαν το φετινό καλοκαίρι, με το νέο κύκλο δωρεάς της Alpha Bank, της Eurobank, της Εθνικής Τράπεζας και της Πειραιώς στο Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», επισκέφθηκαν σήμερα εκπρόσωποι των δωρητριών τραπεζών και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γιώργος Ζανιάς, ο Πρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας Γκίκας Χαρδούβελης, ο Επικεφαλής Δικτύου Βορείου Ελλάδας της Eurobank Γιώργος Κηπουρός και η acting Γενική Διευθύντρια της ΕΕΤ Χαρούλα Απαλαγάκη, περιηγήθηκαν στους χώρους του ανακαινισμένου σχολείου μαζί με τους Υπουργούς Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα και συνομίλησαν με τη Διεύθυνση του σχολείου και εκπαιδευτικούς.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης που συνδιοργανώθηκε από τα δύο Υπουργεία, εκπροσωπώντας τις δωρήτριες τράπεζες, ο Πρόεδρος της ΕΕΤ Γιώργος Ζανιάς δήλωσε: «Στο μητροπολιτικό κέντρο της Βόρειας Ελλάδας, στη Θεσσαλονίκη, οι τέσσερις δωρήτριες τράπεζες δίνουν και πάλι το παρών. Βελτιώνουν, με τη δωρεά τους, τις κτιριακές υποδομές των σχολείων της και παραδίδουν στους καθηγητές και μαθητές, ανακαινισμένα σχολεία, έτοιμα να τους υποδεχθούν μαζί με τις πιο θερμές ευχές μας για πρόοδο και επιτυχίες».

Στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου δωρεάς 100 εκατ. ευρώ των τεσσάρων τραπεζών φέτος ανακαινίστηκαν 240 σχολεία σε όλη τη χώρα εκ των οποίων περισσότερα από 40 βρίσκονται στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας καθώς και στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Με τον πρώτο κύκλο δωρεάς των τεσσάρων τραπεζών ύψους 100 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», είχαν ανακαινιστεί πέρυσι 430 σχολεία. Οι τέσσερις τράπεζες έχουν δεσμευθεί να προχωρήσουν σε αντίστοιχες συνεισφορές και τα επόμενα δύο χρόνια, συνεκτιμώντας τις συνθήκες και την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος.

Λεζάντα κεντρικής φωτογραφίας: Από αριστερά: Ο Πρόεδρος της ΚΤΥΠ Α.Ε. Τίμος Κατσίπος, o Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΤΥΠ Α.Ε Αθανάσιος Γιάνναρης, η Acting Γενική Διευθύντρια της ΕΕΤ Χαρούλα Απαλαγάκη, ο Πρόεδρος ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας Γκίκας Χαρδούβελης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο Πρόεδρος ΔΣ της ΕΕΤ Γιώργος Ζανιάς, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου, ο Επικεφαλής Δικτύου Βορείου Ελλάδας της Eurobank Γιώργος Κηπουρός.

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