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Στη δημιουργία της Revolut Ventures προχώρησε η Revolut, σε συνεργασία με τον Όμιλο Carne, με στόχο να δώσει σε επιλέξιμους ιδιώτες επενδυτές πρόσβαση σε μη εισηγμένες εταιρείες τεχνολογίας και σε επενδυτικές ευκαιρίες που μέχρι σήμερα απευθύνονταν κυρίως σε θεσμικούς επενδυτές και εύπορους ιδιώτες. Η νέα πλατφόρμα, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της το 2027, θα ενσωματωθεί στην εφαρμογή της Revolut και θα τελεί υπό τη διαχείριση της ίδιας της fintech.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εταιρείες παραμένουν ιδιωτικές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα σημαντικό μέρος της αξίας τους να δημιουργείται πριν από την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η Revolut, η διάμεση ηλικία των εταιρειών κατά την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο αυξήθηκε από 6,9 έτη το 2014 σε 11 έτη το 2025, περιορίζοντας τις δυνατότητες συμμετοχής των ιδιωτών επενδυτών στα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους.

Μέσω της Revolut Ventures, οι επιλέξιμοι πελάτες θα μπορούν να αποκτούν έκθεση σε επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital), συμπληρώνοντας τις υφιστάμενες επιλογές της εφαρμογής, που περιλαμβάνουν μετοχές, ETFs, αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς, ομόλογα και κεφάλαια ιδιωτικών αγορών. Η κίνηση αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής της Revolut στις επενδυτικές υπηρεσίες, μετά την έναρξη διάθεσης της υπηρεσίας Private Markets σε επιλεγμένες χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου τον Ιούλιο του 2026.

Ωστόσο, οι επενδύσεις σε μη εισηγμένες εταιρείες ενέχουν αυξημένους κινδύνους, καθώς χαρακτηρίζονται από χαμηλότερη ρευστότητα σε σχέση με τις εισηγμένες μετοχές και ενδέχεται να οδηγήσουν σε σημαντική απώλεια κεφαλαίου. Η Revolut, η οποία διαθέτει 80 εκατ. πελάτες παγκοσμίως, επιχειρεί έτσι να διευρύνει την παρουσία της στη διαχείριση περιουσίας, διεκδικώντας μερίδιο σε μια αγορά που παραδοσιακά εξυπηρετούσε κυρίως μεγάλους επενδυτές.