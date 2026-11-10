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Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων προχωρά με σταθερά βήματα στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου μετασχηματισμού και ανάπτυξής της, έχοντας αναθέσει στην PwC τον συμβουλευτικό συντονισμό της διαδικασίας προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή, στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι σημαντικό, καθώς αρκετοί επενδυτικοί φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχουν στη διαδικασία διερεύνησης των προοπτικών επένδυσης στην Τράπεζα.

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό, η υποβολή των μη δεσμευτικών προσφορών αναμένεται έως το τέλος Νοεμβρίου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στην PwC. Ουδείς περιορισμός υπάρχει σχετικά με το τελικό ποσοστό της συμμετοχής τους.

Στη συνέχεια, με τη συμβουλευτική υποστήριξη της PwC, θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των προτάσεων, με γνώμονα τη χρηματοοικονομική τους επάρκεια, τη στρατηγική τους προσέγγιση και τη δυνατότητα ουσιαστικής συμβολής στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Τράπεζας. Η επιλογή του στρατηγικού επενδυτή και οι όροι συμμετοχής του θα προκύψουν από την εν λόγω διαδικασία.

Στρατηγικός σχεδιασμός και κεφαλαιακή ενίσχυση

Η προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή αποτελεί βασικό άξονα του ευρύτερου σχεδίου μετασχηματισμού της Τράπεζας Χανίων, το οποίο περιλαμβάνει την κεφαλαιακή της ενίσχυση, την περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού της και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για δυναμική πιστωτική επέκταση.

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, το τελικό ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των παράλληλων ενεργειών αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων και διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Προτεραιότητα η ανάπτυξη και η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η Τράπεζα Χανίων, έχοντας αποκτήσει πανελλαδική άδεια λειτουργίας, προχωρά παράλληλα στον σχεδιασμό της μετατροπής της σε Ανώνυμη Εταιρεία, ενισχύοντας τις προϋποθέσεις για τη νέα φάση ανάπτυξής της.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Τράπεζας Χανίων, κ. Μιχάλης Μαρακάκης, δήλωσε:

«Στόχος μας είναι να προσελκύσουμε επενδυτές-συνεργάτες που πιστεύουν στις δυνατότητες και στις προοπτικές της Τράπεζας Χανίων. Επιδιώκουμε τη δημιουργία μιας σύγχρονης, ισχυρής τράπεζας, με πανελλαδική παρουσία, δυναμική ανάπτυξη και ουσιαστική συμβολή στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της πραγματικής οικονομίας».

Ισχυρή βάση για την επόμενη ημέρα

Με τη συμβουλευτική υποστήριξη της PwC και την προώθηση των στρατηγικών πρωτοβουλιών της, η Τράπεζα Χανίων επιδιώκει να διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες για την είσοδο στρατηγικού επενδυτή, την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και την επιτάχυνση του επιχειρησιακού της μετασχηματισμού.

Η Τράπεζα Χανίων παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία ενός σύγχρονου τραπεζικού οργανισμού, με ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές, υπεύθυνη διαχείριση και διαρκή στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας.