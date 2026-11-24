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Μια δυσάρεστη πρωτιά για την Ελλάδα αποκαλύπτει νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), καθώς η χώρα εμφανίζει τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην πρόσβαση των επιχειρήσεων σε τραπεζική χρηματοδότηση μεταξύ των ευρωπαϊκών οικονομιών που εξετάζονται. Παρά τη σημαντική εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών, την ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης και την επιστροφή τους σε ισχυρή κερδοφορία, η δυνατότητα των ελληνικών επιχειρήσεων να εξασφαλίσουν τραπεζικό δανεισμό εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο επίμονα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας.

Το εύρημα είναι αποκαλυπτικό: Το 27% των ελληνικών επιχειρήσεων αντιμετώπισε εμπόδια στην πρόσβαση σε εξωτερική χρηματοδότηση. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών που περιλαμβάνονται στην έρευνα, με την Κύπρο να ακολουθεί με περίπου 16%, ενώ στον αντίποδα βρίσκεται το Λουξεμβούργο, όπου το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 4%. Στη Γερμανία και τη Φινλανδία κινείται περίπου στο 6%.

Η διαφορά δεν είναι απλώς αριθμητική. Αναδεικνύει το χάσμα που εξακολουθεί να χωρίζει την ελληνική οικονομία από τις περισσότερο ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές αγορές ως προς τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να χρηματοδοτούν τις επενδύσεις και την ανάπτυξή τους μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Η μελέτη, με τίτλο The Geography of Financial Frictions, εξετάζει τις χρηματοδοτικές τριβές μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και τον τρόπο με τον οποίο αυτές επηρεάζουν τόσο την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε δάνεια όσο και τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση δεν εξαρτάται μόνο από το ύψος των επιτοκίων ή τη διάθεση των τραπεζών να χορηγήσουν νέα δάνεια. Επηρεάζεται καθοριστικά από το θεσμικό περιβάλλον, την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών ανάκτησης απαιτήσεων και την προστασία των πιστωτών και οι απαντήσεις έχουν δοθεί για το διάστημα 2014-2023.

Η αδύναμη ανάκτηση δανείων το μεγάλο αγκάθι

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της έρευνας αφορά την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών ανάκτησης των δανείων όταν οι επιχειρήσεις αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους. Οι ερευνητές διαπιστώνουν ισχυρή αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στο ποσοστό ανάκτησης των απαιτήσεων από τις τράπεζες και στις δυσκολίες πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση. Όσο μικρότερο είναι το ποσό που μπορεί να ανακτήσει ένας πιστωτής σε περίπτωση αθέτησης, τόσο μεγαλύτερα είναι τα εμπόδια για τη χορήγηση νέων δανείων.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τις χαμηλότερες επιδόσεις στον συγκεκριμένο δείκτη. Η μελέτη αξιοποιεί στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) για την αποτελεσματικότητα των εθνικών πλαισίων αναγκαστικής εκτέλεσης και ανάκτησης δανείων. Εξετάζει όχι μόνο το ποσοστό ανάκτησης, αλλά και τον χρόνο που απαιτείται για την ανάκτηση των απαιτήσεων και το σχετικό κόστος.

Η διάκριση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία. Δεν αρκεί μια τράπεζα να έχει τη νομική δυνατότητα να διεκδικήσει τις απαιτήσεις της. Πρέπει να μπορεί να το κάνει σε εύλογο χρόνο και με κόστος που δεν εξανεμίζει το ποσό που τελικά εισπράττει. Όταν οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες και η ανάκτηση αβέβαιη, η πραγματική αξία μιας απαίτησης μειώνεται.

Αυτή η αδυναμία επηρεάζει άμεσα την πιστωτική πολιτική των τραπεζών. Η αυξημένη αβεβαιότητα ως προς την ανάκτηση των χρημάτων σε περίπτωση αθέτησης οδηγεί σε υψηλότερο κόστος εξωτερικής χρηματοδότησης, αυστηρότερους όρους δανεισμού και μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα απέναντι σε επιχειρήσεις με περιορισμένες εξασφαλίσεις ή ασθενέστερη οικονομική θέση.

Η ποιότητα των θεσμών καθορίζει την πρόσβαση στην πίστωση

Οι ερευνητές προχωρούν ένα βήμα παραπέρα, συνδέοντας τις δυσκολίες χρηματοδότησης με την ποιότητα των θεσμών κάθε χώρας. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούν τους έξι δείκτες διακυβέρνησης της Παγκόσμιας Τράπεζας (Worldwide Governance Indicators): την εφαρμογή του κράτους δικαίου, τον έλεγχο της διαφθοράς, την ποιότητα του ρυθμιστικού πλαισίου, την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, τη λογοδοσία και την πολιτική σταθερότητα.

Η εικόνα που προκύπτει είναι σαφής: οι χώρες με χαμηλότερες επιδόσεις στους θεσμικούς δείκτες εμφανίζουν κατά κανόνα μεγαλύτερα εμπόδια στην πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση.

Για την Ελλάδα, η διαπίστωση έχει ιδιαίτερο βάρος, καθώς η βελτίωση της πιστωτικής επέκτασης δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις αποφάσεις των τραπεζών. Συνδέεται και με την ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης, την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αφερεγγυότητας, την εκτέλεση των συμβάσεων και την προστασία των πιστωτών.

Οι συγγραφείς είναι προσεκτικοί ως προς την ερμηνεία των ευρημάτων: πρόκειται για ισχυρές συσχετίσεις και όχι για απόδειξη ότι ένας συγκεκριμένος θεσμικός παράγοντας προκαλεί αυτομάτως τη δυσκολία χρηματοδότησης.

Γιατί οι μειώσεις επιτοκίων της ΕΚΤ δεν φθάνουν με τον ίδιο τρόπο στην Ελλάδα

Το δεύτερο μεγάλο σκέλος της έρευνας αφορά τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. Και εδώ τα συμπεράσματα έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα.

Η κοινή νομισματική πολιτική της ΕΚΤ προϋποθέτει ότι οι αποφάσεις για τα επιτόκια επηρεάζουν τις οικονομίες των κρατών-μελών με σχετικά ομοιόμορφο τρόπο. Στην πράξη, όμως, η μετάδοση αυτή διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με τις συνθήκες χρηματοδότησης που επικρατούν σε κάθε χώρα.

Όταν η ΕΚΤ μειώνει τα επιτόκια, οι επιχειρήσεις σε χώρες με ομαλή πρόσβαση στην πίστωση μπορούν να αξιοποιήσουν γρήγορα τη φθηνότερη χρηματοδότηση, να προχωρήσουν σε επενδύσεις και να αυξήσουν την παραγωγή τους. Αντίθετα, σε οικονομίες όπου η πρόσβαση στον δανεισμό είναι δυσκολότερη, η μείωση του κόστους χρήματος δεν μετατρέπεται αυτομάτως σε νέες χορηγήσεις.

Οι χώρες με μεγαλύτερες χρηματοδοτικές τριβές εμφανίζουν ασθενέστερη αντίδραση σε μια επεκτατική νομισματική διαταραχή, τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και πληθωρισμού. Στο οικονομετρικό τους υπόδειγμα, αύξηση κατά μία τυπική απόκλιση των χρηματοδοτικών εμποδίων συνδέεται με μικρότερη απόκριση της παραγωγής κατά περίπου 14 μονάδες βάσης στο υψηλότερο σημείο της επίδρασης, περίπου δύο χρόνια μετά το νομισματικό σοκ.

Με άλλα λόγια, η φθηνότερη χρηματοδότηση δεν παράγει το ίδιο αναπτυξιακό αποτέλεσμα παντού. Η Ελλάδα δεν απολαμβάνει στον ίδιο βαθμό τα οφέλη μιας χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής, καθώς οι επιχειρήσεις της εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην εξασφάλιση πιστώσεων.

Το τίμημα στην ανάπτυξη και στον πληθωρισμό

Ένα ακόμη ενδιαφέρον συμπέρασμα της μελέτης αφορά τη σχέση ανάμεσα στην ανάπτυξη και τον πληθωρισμό. Οι χώρες με υψηλές χρηματοδοτικές τριβές εμφανίζουν δυσμενέστερη σχέση μεταξύ των δύο μεγεθών. Αυτό σημαίνει ότι για να επιτευχθεί η ίδια αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας μέσω της νομισματικής χαλάρωσης, το πληθωριστικό κόστος είναι μεγαλύτερο.

Ο λόγος είναι ότι η επίδραση των χαμηλότερων επιτοκίων στην πραγματική οικονομία είναι ασθενέστερη, ενώ η αντίδραση των τιμών δεν περιορίζεται στον ίδιο βαθμό. Έτσι, η νομισματική χαλάρωση δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχη αύξηση της παραγωγής και των επενδύσεων.

Για την Ελλάδα, αυτό σημαίνει ότι οι αδυναμίες του χρηματοδοτικού μηχανισμού δεν περιορίζουν μόνο τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να αναπτυχθούν, αλλά επηρεάζουν και την αποτελεσματικότητα της κοινής νομισματικής πολιτικής. Η ίδια απόφαση της ΕΚΤ μπορεί να έχει διαφορετικό αναπτυξιακό αποτέλεσμα σε μια οικονομία με ισχυρούς μηχανισμούς χρηματοδότησης και σε μια οικονομία όπου οι επιχειρήσεις συναντούν σημαντικά εμπόδια στην πρόσβαση στην πίστωση.

Η ευρωπαϊκή απάντηση μέσω της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων

Στο τελευταίο σκέλος της ανάλυσης, οι ερευνητές εξετάζουν τις δυνατότητες που θα δημιουργούσε μια βαθύτερη χρηματοπιστωτική ενοποίηση στην Ευρώπη, στο πλαίσιο της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union – SIU).

Το μοντέλο που χρησιμοποιούν εξετάζει ένα υποθετικό σενάριο στο οποίο περιορίζονται ή εξαλείφονται οι διαφορές μεταξύ των χωρών ως προς την εφαρμογή των συμβάσεων και την ανάκτηση των δανείων. Στόχος είναι να διαπιστωθεί τι θα συνέβαινε εάν οι επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη αντιμετώπιζαν περισσότερο ισότιμους όρους πρόσβασης στην εξωτερική χρηματοδότηση.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η χρηματοπιστωτική σύγκλιση θα ενίσχυε την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής, αυξάνοντας την ανταπόκριση τόσο της παραγωγής όσο και των τιμών στις νομισματικές μεταβολές. Θα δημιουργούσε, δηλαδή, καλύτερες συνθήκες για την κινητοποίηση κεφαλαίων, τη χρηματοδότηση επενδύσεων και την οικονομική δραστηριότητα.

Το ελληνικό στοίχημα

Για την ελληνική οικονομία, το μήνυμα της έρευνας είναι ότι η επόμενη ημέρα της τραπεζικής εξυγίανσης δεν μπορεί να περιορίζεται στην περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαίων και της κερδοφορίας των πιστωτικών ιδρυμάτων. Το ζητούμενο είναι η πρόοδος αυτή να μεταφραστεί σε ουσιαστικά ευκολότερη πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση.

Η Ελλάδα έχει διανύσει μεγάλη απόσταση από την περίοδο της κρίσης, όταν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια επιβάρυναν τους τραπεζικούς ισολογισμούς και περιόριζαν δραστικά τη δυνατότητα νέων χορηγήσεων. Ωστόσο, η εξυγίανση των τραπεζών δεν συνεπάγεται αυτομάτως και την εξάλειψη των εμποδίων που συναντούν οι επιχειρήσεις.

Και αυτό είναι ίσως το πιο ουσιαστικό συμπέρασμα: η Ελλάδα δεν χρειάζεται απλώς τράπεζες με μεγαλύτερη δυνατότητα χορηγήσεων, αλλά ένα περιβάλλον στο οποίο ο δανεισμός θα μπορεί να γίνεται με μικρότερο κόστος, μικρότερο κίνδυνο και μεγαλύτερη ασφάλεια για όλους τους εμπλεκόμενους.