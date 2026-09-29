Στις κορυφαίες τράπεζες του κόσμου η Τρ. Κύπρου – Η μοναδική κυπριακή στη λίστα του Forbes

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Στις κορυφαίες τράπεζες παγκοσμίως συγκαταλέγεται η Τράπεζα Κύπρου, σύμφωνα με την πρώτη ετήσια κατάταξη «World’s Top Performing Banks 2026» του περιοδικού Forbes, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών αγοράς Statista.

Η Τράπεζα κατέλαβε την 19η θέση ανάμεσα σε 102 τράπεζες μεσαίου μεγέθους (Tier 4) παγκοσμίως και είναι η μοναδική κυπριακή τράπεζα που περιλαμβάνεται στη λίστα.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Κύπρου ήταν η μοναδική στον ελλαδικό χώρο που συμμετείχε στην κατηγορία Tier 4.

Η κατάταξη, η οποία περιλαμβάνει 500 τράπεζες από 89 χώρες, διαμορφώθηκε βασιζόμενη αποκλειστικά σε αντικειμενικά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Η αξιολόγηση έγινε στη βάση τεσσάρων παραμέτρων. Έλαβε υπόψη, συγκεκριμένα, την κερδοφορία (30%), την ανάπτυξη και ποιότητα κερδών (20%), την κεφαλαιακή και χρηματοδοτική ανθεκτικότητα (25%) και την ποιότητα ενεργητικού και αποδοτικότητα (25%). Οι τράπεζες κατατάχθηκαν σε έξι κατηγορίες με βάση το ύψος του ενεργητικού τους, ώστε η σύγκριση να γίνεται μεταξύ ιδρυμάτων με παρόμοια χαρακτηριστικά.

Η Τράπεζα Κύπρου συμπεριλήφθηκε στην κατηγορία Tier 4 (τράπεζες μεσαίου μεγέθους, με ενεργητικό μεταξύ 20 – 50 δισ. δολαρίων).

Δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Συγκροτήματος, Πανίκου Νικολάου

«Η αναγνώριση της Τράπεζας Κύπρου από το Forbes ως μίας από τις κορυφαίες τράπεζες παγκοσμίως αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση και μια ακόμα επιβεβαίωση της ανθεκτικότητας, της χρηματοοικονομικής μας ισχύος και της συνέπειας με την οποία υλοποιούμε τη στρατηγική μας.

Η κατάταξή μας, σε μια αξιολόγηση που βασίζεται αποκλειστικά σε αντικειμενικά χρηματοοικονομικά στοιχεία, επιβεβαιώνει την ισχυρή κεφαλαιακή μας βάση και τη σταθερή, βιώσιμη πορεία που έχουμε χαράξει. Η Τράπεζα Κύπρου βρίσκεται σήμερα σε εξαιρετική θέση, χάρη στο διαφοροποιημένο και αποδοτικό επιχειρηματικό της μοντέλο.

Παράλληλα, η διάκριση αυτή δεν αντανακλά μόνο τις δικές μας ισχυρές λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις, αλλά επιβεβαιώνει σε διεθνές επίπεδο και την ευρύτερη ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας εν μέσω προκλήσεων.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στη στήριξη της κυπριακής οικονομίας και στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες και την κοινωνία ευρύτερα».