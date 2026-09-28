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Η κατάταξη με τις πλουσιότερες γυναίκες στον κόσμο για το 2026 αποτυπώνει ιστορίες που επαναπροσδιορίζουν το παγκόσμιο επιχειρείν. Από αυτοδημιούργητες πρωτοπόρους και ηγέτιδες της τεχνολογίας, μέχρι κληρονόμους που μετασχηματίζουν παραδοσιακές αυτοκρατορίες σε σύγχρονους κολοσσούς.

Με τη συνολική περιουσία της πρώτης 20άδας να αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 886 δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι γυναίκες αυτές δεν διαμορφώνουν απλώς τις αγορές των καλλυντικών, της ναυτιλίας και της τεχνολογίας, αλλά επανακαθορίζουν και την έννοια της παγκόσμιας φιλανθρωπίας.

Τα στοιχεία της κατάταξης βασίζονται στην επίσημη αξιολόγηση του Forbes για τον Μάρτιο του 2026, αποτυπώνοντας την καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων κάθε γυναίκας, συμπεριλαμβανομένων μετοχών, ακινήτων, υποχρεώσεων και φιλανθρωπικών δωρεών, όπως αναφέρει το Business Insider.

Αν και οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μόλις το 14% του συνολικού Παγκόσμιου Καταλόγου Δισεκατομμυριούχων, η ισχύς των κορυφαίων ονομάτων είναι αδιαμφισβήτητη καθώς ο συνολικός πλούτος των 20 πλουσιότερων γυναικών του πλανήτη ανέρχεται στο εντυπωσιακό ποσό των 886 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις όπου η περιουσία υπολογίζεται συνδυαστικά για τα μέλη της άμεσης οικογένειας, η σχετική καταχώρηση φέρει τη σήμανση «& οικογένεια».

Η Χρυσή 20άδα

20. Νταϊάν Χέντρικς

Καθαρή Περιουσία: $22,3 δισεκατομμύρια

Πηγή: Οικοδομικά υλικά (ABC Supply)

Χώρα: ΗΠΑ | Παγκόσμια Κατάταξη: #113

Η 79χρονη Νταϊάν Χέντρικς ίδρυσε την ABC Supply το 1982 μαζί με τον σύζυγό της, Κεν. Μετά τον θάνατό του το 2007, ανέλαβε την προεδρία και οδήγησε την εταιρεία στις δύο μεγαλύτερες εξαγορές της ιστορίας της.

19. Κρίστι Γουόλτον

Καθαρή Περιουσία: $24,3 δισεκατομμύρια

Πηγή: Walmart

Χώρα: ΗΠΑ | Παγκόσμια Κατάταξη: #106

Η 77χρονη Κρίστι Γουόλτον κληρονόμησε μερίδιο στην αυτοκρατορία της Walmart μετά τον θάνατο του συζύγου της, Τζον Γουόλτον, το 2005, μαζί με περίπου το ένα έκτο της συνολικής περιουσίας του.

18. Τζίνα Ράινχαρτ

Καθαρή Περιουσία: $25,5 δισεκατομμύρια

Πηγή: Εξόρυξη (Hancock Prospecting)

Χώρα: Αυστραλία | Παγκόσμια Κατάταξη: #101

Η 72χρονη Τζίνα Ράινχαρτ ανέλαβε την Hancock Prospecting σε μια περίοδο οικονομικής δυσχέρειας μετά τον θάνατο του πατέρα της. Από το 1992 διατελεί εκτελεστική πρόεδρος, με κύριο πυλώνα ένα από τα μεγαλύτερα έργα εξόρυξης σιδηρομεταλλεύματος στον κόσμο.

17. Βίκυ Σάφρα & οικογένεια

Καθαρή Περιουσία: $27,1 δισεκατομμύρια

Πηγή: Τραπεζικός τομέας (J. Safra Group)

Χώρα: Ελλάδα | Παγκόσμια Κατάταξη: #94

Η 74χρονη Βίκυ Σάφρα κληρονόμησε την περιουσία της μαζί με τα παιδιά της από τον αποβιώσαντα σύζυγό της, Τζόζεφ Σάφρα. Ο χρηματοοικονομικός όμιλος περιλαμβάνει την J. Safra Sarasin στην Ελβετία, τη Safra National Bank στη Νέα Υόρκη και την Banco Safra στη Βραζιλία.

16. MacKenzie Scott

Καθαρή Περιουσία: $28,6 δισεκατομμύρια

Πηγή: Amazon

Χώρα: ΗΠΑ | Παγκόσμια Κατάταξη: #84

Η 56χρονη συγγραφέας και φιλάνθρωπος MacKenzie Scott απέκτησε μερίδιο 4% στην Amazon μετά το διαζύγιό της από τον Τζεφ Μπέζος. Είναι ευρέως γνωστή για τις δωρεές δισεκατομμυρίων που πραγματοποιεί μέσω του οργανισμού της, Yield Giving.

15. Susanne Klatten

Καθαρή Περιουσία: $29,7 δισεκατομμύρια

Πηγή: BMW, Φαρμακευτικά

Χώρα: Γερμανία | Παγκόσμια Κατάταξη: #79

Η 64χρονη Susanne Klatten κατέχει περίπου το 19% της αυτοκινητοβιομηχανίας BMW, το οποίο κληρονόμησε από τους γονείς της. Παράλληλα, είναι η μοναδική ιδιοκτήτρια και αντιπρόεδρος τηςAltana, μιας πολυεθνικής εταιρείας ειδικών χημικών προϊόντων.

14. Lyndal Stephens Greth & οικογένεια

Καθαρή Περιουσία: $30,0 δισεκατομμύρια

Πηγή: Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο (Endeavor Energy)

Χώρα: ΗΠΑ | Παγκόσμια Κατάταξη: #77

Η 51χρονη Lyndal Stephens Greth ανέλαβε την προεδρία της Endeavor Energy Resources μετά τον θάνατο του πατέρα της και ιδρυτή της εταιρείας. Η Endeavor εξαγοράστηκε από την Diamondback το 2024.

13. Melinda French Gates

Καθαρή Περιουσία: $30,3 δισεκατομμύρια

Πηγή: Microsoft

Χώρα: ΗΠΑ | Παγκόσμια Κατάταξη: #74

Η 62χρονη Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, μία από τις επιδραστικότερες φιλάνθρωπους παγκοσμίως, είναι η ιδρύτρια της Pivotal Ventures. Εργάστηκε για μια δεκαετία στη Microsoft και διατέλεσε επί σειρά ετών συμπρόεδρος του Ιδρύματος Γκέιτς.

12. Ελέιν Μάρσαλ & οικογένεια

Καθαρή Περιουσία: $30,9 δισεκατομμύρια

Πηγή: Koch Inc.

Χώρα: ΗΠΑ | Παγκόσμια Κατάταξη: #71

Η 84χρονη Elaine Marshall και οι δύο γιοι της κληρονόμησαν μερίδιο περίπου 16% στην Koch Inc. από τον αποβιώσαντα σύζυγό της, E. Pierce Marshall, ο πατέρας του οποίου ήταν από τους πρώτους εταίρους του Fred Koch.

11. Μέριλιν Σίμονς & οικογένεια

Καθαρή Περιουσία: $32,5 δισεκατομμύρια

Πηγή: Hedge funds (Renaissance Technologies)

Χώρα: ΗΠΑ | Παγκόσμια Κατάταξη: #66

Η 75χρονη Μέριλιν Σίμονς είναι η χήρα του Τζιμ Σίμονς, ιδρυτή της Renaissance Technologies, μιας από τις πλέον κερδοφόρες εταιρείες hedge funds στον κόσμο. Διατελεί πρόεδρος του Simons Foundation.

10. Ζενγκ Σουλιάγκ & οικογένεια

Καθαρή Περιουσία: $33,2 δισεκατομμύρια

Πηγή: Προϊόντα αλουμινίου (China Hongqiao)

Χώρα: Κίνα | Παγκόσμια Κατάταξη: #63

Η 80χρονη Zheng Shuliang διετέλεσε αντιπρόεδρος της China Hongqiao Group, εκ των κορυφαίων παραγωγών αλουμινίου παγκοσμίως, μέχρι τον Μάιο του 2026. Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον αποβιώσαντα σύζυγό της, Zhang Shiping.

9. Abigail Johnson

Καθαρή Περιουσία: $33,2 δισεκατομμύρια

Πηγή: Fidelity Investments

Χώρα: ΗΠΑ | Παγκόσμια Κατάταξη: #63

Η 64χρονη Abigail Johnson είναι πρόεδρος και CEO της Fidelity Investments, την οποία ίδρυσε ο παππούς της το 1946. Ανέλαβε τη διοίκηση από τον πατέρα της το 2014, εδραιώνοντας τη θέση του κολοσσού διαχείρισης κεφαλαίων.

8. Miriam Adelson & οικογένεια

Καθαρή Περιουσία: $37,5 δισεκατομμύρια

Πηγή: Καζίνο (Las Vegas Sands)

Χώρα: ΗΠΑ | Παγκόσμια Κατάταξη: #56

Η 80χρονη Miriam Adelson και η οικογένειά της ελέγχουν πάνω από το 50% της Las Vegas Sands, της αυτοκρατορίας καζίνο που ίδρυσε ο σύζυγός της, Sheldon Adelson. Το 2023, η Adelson απέκτησε επίσης το πλειοψηφικό πακέτο της ομάδας του NBA, Dallas Mavericks.

7. Σαβίτρι Τζιντάλ & οικογένεια

Καθαρή Περιουσία: $39,1 δισεκατομμύρια

Πηγή: Χάλυβας & Ενέργεια (O.P. Jindal Group)

Χώρα: Ινδία | Παγκόσμια Κατάταξη: #51

Η 76χρονη Σαβίτρι Τζιντάλ είναι πρόεδρος του ομίλου O.P. Jindal. Μετά τον θάνατο του συζύγου της το 2005, οι δραστηριότητες του ομίλου στον τομέα της βαριάς βιομηχανίας διοικούνται ανεξάρτητα από τους τέσσερις γιους της.

6. Rafaela Aponte-Diamant

Καθαρή Περιουσία: $44,5 δισεκατομμύρια

Πηγή: Ναυτιλία (MSC)

Χώρα: Ελβετία | Παγκόσμια Κατάταξη: #44

Η 81χρονη Ραφαέλα Απόντε-Ντιαμάντ κατέχει το 50% της MSC, της μεγαλύτερης εταιρείας ναυτιλίας εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο. Ίδρυσε την εταιρεία μαζί με τον σύζυγό της το 1970.

5. Τζάκλιν Μαρς

Καθαρή Περιουσία: $49,1 δισεκατομμύρια

Πηγή: Γλυκά & Τροφές κατοικιδίων (Mars, Inc.)

Χώρα: ΗΠΑ | Παγκόσμια Κατάταξη: #38

Η 86χρονη Jacqueline Mars είναι εγγονή του Franklin Clarence Mars, ιδρυτή του κολοσσού τροφίμων Mars. Κατέχει περίπου το ένα τρίτο της εταιρείας.

4. Iris Fontbona & οικογένεια

Καθαρή Περιουσία: $52,6 δισεκατομμύρια

Πηγή: Εξόρυξη (Antofagasta Plc)

Χώρα: Χιλή | Παγκόσμια Κατάταξη: #35

Η 83χρονη Ίρις Φοντμπόνα και τα παιδιά της ελέγχουν την Antofagasta Plc, μία από τις μεγαλύτερες μεταλλευτικές εταιρείες χαλκού στον κόσμο, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

3. Τζούλια Κοχ & οικογένεια

Καθαρή Περιουσία: $81,2 δισεκατομμύρια

Πηγή: Koch, Inc.

Χώρα: ΗΠΑ | Παγκόσμια Κατάταξη: #24

Η 64χρονη Τζούλια Κοχ και τα παιδιά της κληρονόμησαν το 42% των μετοχών της Koch, Inc. μετά τον θάνατο του συζύγου της, Ντέιβιντ Κοχ, το 2019. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρείες παγκοσμίως.

2. Φρανσουάζ Μπετενκούρ Μέιερς & οικογένεια

Καθαρή Περιουσία: $100,0 δισεκατομμύρια

Πηγή: L’Oréal

Χώρα: Γαλλία | Παγκόσμια Κατάταξη: #20

Η 73χρονη Φρανσουάζ Μπετενκούρ Μέιερς, εγγονή του ιδρυτή της L’Oréal, είναι η χρυσή κληρονόμος του γαλλικού κολοσσού καλλυντικών. Μαζί με την οικογένειά της κατέχουν πάνω από το ένα τρίτο των μετοχών της εταιρείας.

1. Άλις Γουόλτον

Καθαρή Περιουσία: $134,0 δισεκατομμύρια

Πηγή: Walmart

Χώρα: ΗΠΑ | Παγκόσμια Κατάταξη: #14

Η μοναδική κόρη του ιδρυτή της Walmart, Σαμ Γουόλτον, βρισκόταν στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης των γυναικών. Η περιουσία της αυξήθηκε κατά $12 δισεκατομμύρια μέσα σε έναν χρόνο χάρη στη ραλιστική άνοδο της μετοχής της Walmart. Η ίδια επικεντρώνεται στη φιλανθρωπία και τις τέχνες, χωρίς να εμπλέκεται στη διοίκηση της εταιρείας.

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