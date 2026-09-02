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Η καινοτομία στις μεγάλες επιχειρήσεις δεν κρίνεται μόνο από μια εντυπωσιακή ανακάλυψη ή ένα προϊόν που αλλάζει τα δεδομένα. Η πραγματική πρόκληση βρίσκεται στη δυνατότητα μιας εταιρείας να επαναλαμβάνει αυτή τη διαδικασία, να επενδύει συστηματικά στην έρευνα, να δοκιμάζει νέες τεχνολογίες και να προσαρμόζει γρήγορα τις ιδέες της στις ανάγκες της αγοράς.

Αυτή ακριβώς η ικανότητα βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας κατάταξης με τις 100 πιο καινοτόμες μεγάλες εταιρείες των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Forbes. Η αξιολόγηση βασίζεται σε περισσότερους από 12 αντικειμενικούς δείκτες, οι οποίοι εξετάζουν από τις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη (R&D) και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας έως την πνευματική ιδιοκτησία και τον βαθμό εμπιστοσύνης που απολαμβάνει κάθε επιχείρηση στην αγορά.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Eli Lilly, αφήνοντας πίσω ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας τεχνολογίας. Ακολουθούν η Apple, η Nvidia, η Amgen και η Meta, ενώ τη δεκάδα συμπληρώνουν οι Amazon, Alphabet, Boeing, Mastercard και Johnson & Johnson.

Η Eli Lilly και η κούρσα των νέων φαρμάκων

Η πρωτιά της Eli Lilly συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την ταχύτητα με την οποία η αμερικανική φαρμακευτική μετατρέπει την επιστημονική έρευνα σε εμπορικά διαθέσιμες θεραπείες.

Στο χαρτοφυλάκιό της βρίσκονται ήδη τα ιδιαίτερα δημοφιλή φάρμακα Mounjaro και Zepbound, που έχουν μετατρέψει την αγορά των GLP-1 σε έναν από τους σημαντικότερους χώρους ανάπτυξης της διεθνούς φαρμακοβιομηχανίας. Ταυτόχρονα, η εταιρεία αναπτύσσει νέες θεραπείες για το Αλτσχάιμερ, τον καρκίνο του μαστού και τις ημικρανίες.

Μεγάλες προσδοκίες δημιουργεί και το retatrutide, το οποίο δρα ταυτόχρονα στους υποδοχείς GIP, GLP-1 και γλυκαγόνης. Σε κλινικές δοκιμές φάσης 3 καταγράφηκε μέση απώλεια σωματικού βάρους περίπου 28%, αποτέλεσμα που έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον για τις εμπορικές προοπτικές του φαρμάκου.

Η αναπτυξιακή δυναμική της Lilly έχει περάσει και στη Wall Street. Η μετοχή της έχει καταγράψει άνοδο 79% σε ετήσια βάση, ανεβάζοντας την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας περίπου στα 1,17 τρισ. δολάρια.

Για την ίδια την εταιρεία, το ζητούμενο είναι η διαρκής μετατροπή της επιστημονικής γνώσης σε νέα φάρμακα και όχι απλώς η αξιοποίηση μιας επιτυχημένης συγκυρίας.

Amazon: Καινοτομία μέσα από συνεχείς διορθώσεις

Μια διαφορετική εκδοχή του ίδιου μοντέλου παρουσιάζει η Amazon, η οποία καταλαμβάνει την έκτη θέση. Στην περίπτωσή της, σημαντικό μέρος της τεχνολογικής εξέλιξης συνδέεται με την αυτοματοποίηση των logistics και τη ρομποτική.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα αυτόνομα ρομπότ Proteus, τα οποία κινούνται στις εγκαταστάσεις της μεταφέροντας καρότσια γεμάτα δέματα και λειτουργώντας παράλληλα με τους εργαζομένους.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, όμως, οι μηχανικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα απρόβλεπτο πρόβλημα. Εργαζόμενοι συγκεντρώνονταν γύρω από τα νέα ρομπότ από περιέργεια, με αποτέλεσμα να εμποδίζουν την κίνησή τους. Η απάντηση της Amazon δεν ήταν μια ριζική επανασχεδίαση, αλλά μια σειρά από μικρές προσαρμογές.

Στα Proteus προστέθηκαν, μεταξύ άλλων, «μάτια» και φωτεινές ενδείξεις, ώστε η πρόθεση κίνησης των μηχανών να γίνεται περισσότερο κατανοητή από τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω τους. Το παράδειγμα αποτυπώνει τη λογική της συνεχούς βελτίωσης: ένα προϊόν μπορεί να είναι τεχνολογικά προηγμένο, αλλά η πραγματική του αποτελεσματικότητα κρίνεται τελικά μέσα στο περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει και στην αξιολόγηση

Νέο στοιχείο στη διαδικασία κατάταξης αποτελεί η αξιοποίηση τεχνητά δημιουργημένου «κοινού» επενδυτών, αναλυτών, δημοσιογράφων και καταναλωτών.

Για τη διαμόρφωσή του χρησιμοποιήθηκαν πραγματικά δεδομένα, όπως εταιρικές ανακοινώσεις, τοποθετήσεις στελεχών, περιεχόμενο από κοινωνικά δίκτυα και τηλεδιασκέψεις οικονομικών αποτελεσμάτων. Στόχος ήταν να αποτυπωθεί με διαφορετικό τρόπο το πώς γίνονται αντιληπτές οι καινοτομίες μιας επιχείρησης από διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων.

Η σχετική μεθοδολογία αναπτύχθηκε από την Kumkuat AI, χρησιμοποιώντας διαφορετικά επιχειρηματικά αρχέτυπα προκειμένου να εξεταστούν οι πιθανές αντιδράσεις απέναντι στις κινήσεις των εταιρειών.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Boeing, η οποία βρίσκεται στην όγδοη θέση. Παρά τα σοβαρά προβλήματα ασφάλειας που έχουν επιβαρύνει την εικόνα της, η εταιρεία κατέγραψε υψηλές επιδόσεις στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει την τεχνολογική της δραστηριότητα και στη στήριξη της καινοτομίας από τη διοίκησή της.

Ισχυρή ήταν παράλληλα η παρουσία της στον τομέα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, γεγονός που καταδεικνύει το εύρος της ερευνητικής και τεχνολογικής δραστηριότητάς της.

Από τα λέιζερ της Lumentum στις πατέντες της Mastercard

Η κατάταξη δεν περιορίζεται στους τεχνολογικούς κολοσσούς που βρίσκονται καθημερινά στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Στην 76η θέση συναντάται η Lumentum, μια λιγότερο αναγνωρίσιμη στο ευρύ κοινό εταιρεία τεχνολογιών επικοινωνίας, με σημαντική παρουσία στα συστήματα λέιζερ.

Οι τεχνολογίες της χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές εφαρμογές, μεταξύ των οποίων και συστήματα αναγνώρισης προσώπου, αναδεικνύοντας πώς η καινοτομία μπορεί να προέρχεται και από επιχειρήσεις που λειτουργούν περισσότερο στο παρασκήνιο της ψηφιακής οικονομίας.

Αντίστοιχα, η Mastercard, παρότι είναι περισσότερο γνωστή για τις πληρωμές, εμφανίζει ιδιαίτερα διευρυμένο τεχνολογικό αποτύπωμα. Η εταιρεία ξεχώρισε για τον αριθμό και την ποικιλία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της, που εκτείνονται από την τοκενοποίηση και τις συναλλαγές έως τη βιομετρία, τα μικροτσίπ και την κυβερνοασφάλεια.

Η εικόνα που προκύπτει από την πρώτη δεκάδα είναι χαρακτηριστική. Φαρμακευτικές, τεχνολογικές, αεροναυπηγικές και χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις ανταγωνίζονται πλέον στο ίδιο πεδίο, παρότι χρησιμοποιούν διαφορετικά εργαλεία και απευθύνονται σε εντελώς διαφορετικές αγορές.

Κοινός παρονομαστής είναι η δυνατότητα να μετατρέπουν συστηματικά την έρευνα, την τεχνολογία και την πνευματική ιδιοκτησία σε επιχειρηματική ανάπτυξη. Για τις μεγαλύτερες εταιρείες, άλλωστε, η καινοτομία δεν αποτελεί ένα πλεονέκτημα που αποκτάται μία φορά και διατηρείται αυτόματα. Χρειάζεται διαρκείς επενδύσεις, πειραματισμό και συνεχή προσαρμογή, καθώς ακόμη και οι σημερινοί πρωταγωνιστές μπορούν γρήγορα να χάσουν το προβάδισμά τους.

Ολόκληρη η λίστα

Eli Lilly — CEO: David A. Ricks — Ίδρυση: 1876 — Κλάδος: Φαρμακευτική & Βιοτεχνολογία Apple — CEO: Tim Cook — Ίδρυση: 1976 — Κλάδος: Διαφοροποιημένη τεχνολογία NVIDIA — CEO: Jensen Huang — Ίδρυση: 1993 — Κλάδος: Ημιαγωγοί Amgen — CEO: Robert A. Bradway — Ίδρυση: 1980 — Κλάδος: Φαρμακευτική & Βιοτεχνολογία Meta Platforms — CEO: Mark Elliot Zuckerberg — Ίδρυση: 2004 — Κλάδος: Διαφοροποιημένη τεχνολογία Amazon — CEO: Andrew R. Jassy — Ίδρυση: 1994 — Κλάδος: Διαφοροποιημένη τεχνολογία Alphabet — CEO: Sundar Pichai — Ίδρυση: 2015 — Κλάδος: Διαφοροποιημένη τεχνολογία Boeing — CEO: Robert Kelly Ortberg — Ίδρυση: 1916 — Κλάδος: Αεροδιαστημική & Άμυνα Oracle — CEO: Clay Magouyrk — Ίδρυση: 1977 — Κλάδος: Λογισμικό Mastercard — CEO: Michael E. Miebach — Ίδρυση: 1966 — Κλάδος: Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες Merck & Co. — CEO: Robert M. Davis — Ίδρυση: 1891 — Κλάδος: Φαρμακευτική & Βιοτεχνολογία Johnson & Johnson — CEO: Joaquin Duato — Ίδρυση: 1886 — Κλάδος: Φαρμακευτική & Βιοτεχνολογία Microsoft — CEO: Satya Nadella — Ίδρυση: 1975 — Κλάδος: Διαφοροποιημένη τεχνολογία Visa — CEO: Ryan McInerney — Ίδρυση: 1958 — Κλάδος: Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες Motorola Solutions — CEO: Gregory Q. Brown — Ίδρυση: 1928 — Κλάδος: Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός Bristol Myers Squibb — CEO: Christopher S. Boerner — Ίδρυση: 1887 — Κλάδος: Φαρμακευτική & Βιοτεχνολογία KLA — CEO: Rick Wallace — Ίδρυση: 1997 — Κλάδος: Υποστήριξη κατασκευής ημιαγωγών CrowdStrike — CEO: George P. Kurtz — Ίδρυση: 2011 — Κλάδος: Κυβερνοασφάλεια Broadcom — CEO: Hock E. Tan — Ίδρυση: 1961 — Κλάδος: Ημιαγωγοί Intel — CEO: Lip-Bu Tan — Ίδρυση: 1968 — Κλάδος: Ημιαγωγοί Cadence Design — CEO: Anirudh Devgan — Ίδρυση: 1988 — Κλάδος: Υποστήριξη κατασκευής ημιαγωγών Adobe — CEO: Shantanu Narayen — Ίδρυση: 1982 — Κλάδος: Λογισμικό 3M — CEO: Bill Brown — Ίδρυση: 1902 — Κλάδος: Διαφοροποιημένη βιομηχανία Cisco Systems — CEO: Charles H. Robbins — Ίδρυση: 1984 — Κλάδος: Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός IBM — CEO: Arvind Krishna — Ίδρυση: 1992 — Κλάδος: Λογισμικό Qualcomm — CEO: Cristiano R. Amon — Ίδρυση: 1985 — Κλάδος: Ημιαγωγοί Applied Materials — CEO: Gary E. Dickerson — Ίδρυση: 1967 — Κλάδος: Υποστήριξη κατασκευής ημιαγωγών Lam Research — CEO: Timothy M. Archer — Ίδρυση: 1980 — Κλάδος: Υποστήριξη κατασκευής ημιαγωγών ServiceNow — CEO: Bill McDermott — Ίδρυση: 2004 — Κλάδος: Λογισμικό διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού Autodesk — CEO: Andrew Anagnost — Ίδρυση: 1982 — Κλάδος: Λογισμικό GE Aerospace — CEO: Larry Culp — Ίδρυση: 1878 — Κλάδος: Αεροδιαστημική & Άμυνα Gilead Sciences — CEO: Daniel P. O’Day — Ίδρυση: 1987 — Κλάδος: Φαρμακευτική & Βιοτεχνολογία Cencora — CEO: Robert P. Mauch — Ίδρυση: 1947 — Κλάδος: Φαρμακευτική & Βιοτεχνολογία Axon Enterprise — CEO: Patrick W. Smith — Ίδρυση: 1993 — Κλάδος: Αεροδιαστημική & Άμυνα Caterpillar — CEO: Joseph E. Creed — Ίδρυση: 1925 — Κλάδος: Βιομηχανία & Μηχανήματα Intuitive — CEO: Dave Rosa — Ίδρυση: 1995 — Κλάδος: Ιατρικές συσκευές Vertex Pharmaceuticals — CEO: Reshma Kewalramani — Ίδρυση: 1989 — Κλάδος: Φαρμακευτική & Βιοτεχνολογία Lockheed Martin — CEO: Jim Taiclet — Ίδρυση: 1912 — Κλάδος: Αεροδιαστημική & Άμυνα Palantir Technologies — CEO: Alexander Caedmon Karp — Ίδρυση: 2003 — Κλάδος: Ανάλυση δεδομένων & Λογισμικό IDEXX Laboratories — CEO: Michael Erickson — Ίδρυση: 1983 — Κλάδος: Υγεία ζώων Advanced Micro Devices (AMD) — CEO: Lisa T. Su — Ίδρυση: 1969 — Κλάδος: Ημιαγωγοί Gartner — CEO: Eugene A. Hall — Ίδρυση: 1979 — Κλάδος: Ανάλυση δεδομένων & Λογισμικό Keysight Technologies — CEO: Satish C. Dhanasekaran — Ίδρυση: 1937 — Κλάδος: Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός & Ηλεκτρονικά Arista Networks — CEO: Jayshree V. Ullal — Ίδρυση: 2004 — Κλάδος: Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός Automatic Data Processing — CEO: Maria Black — Ίδρυση: 1949 — Κλάδος: Λογισμικό διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού Verisk Analytics — CEO: Lee M. Shavel — Ίδρυση: 1971 — Κλάδος: Ανάλυση δεδομένων & Λογισμικό AppLovin — CEO: Adam Foroughi — Ίδρυση: 2011 — Κλάδος: Λογισμικό Palo Alto Networks — CEO: Nikesh Arora — Ίδρυση: 2005 — Κλάδος: Κυβερνοασφάλεια Regeneron Pharmaceuticals — CEO: Leonard S. Schleifer — Ίδρυση: 1988 — Κλάδος: Φαρμακευτική & Βιοτεχνολογία Fortinet — CEO: Ken Xie — Ίδρυση: 2000 — Κλάδος: Κυβερνοασφάλεια Veeva Systems — CEO: Peter P. Gassner — Ίδρυση: 2007 — Κλάδος: Ανάλυση δεδομένων & Λογισμικό Moody’s — CEO: Robert Scott Fauber — Ίδρυση: 1909 — Κλάδος: Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες Dexcom — CEO: Jacob S. Leach — Ίδρυση: 1999 — Κλάδος: Ιατρικές συσκευές Edwards Lifesciences — CEO: Bernard J. Zovighian — Ίδρυση: 1958 — Κλάδος: Ιατρικές συσκευές Expedia Group — CEO: Ariane Gorin — Ίδρυση: 1996 — Κλάδος: Ταξίδια & Φιλοξενία Synopsys — CEO: Sassine Ghazi — Ίδρυση: 1986 — Κλάδος: Υποστήριξη κατασκευής ημιαγωγών John Deere — CEO: John C. May — Ίδρυση: 1837 — Κλάδος: Βιομηχανία & Μηχανήματα Blackstone — CEO: Stephen Allen Schwarzman — Ίδρυση: 1985 — Κλάδος: Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες Boston Scientific — CEO: Michael F. Mahoney — Ίδρυση: 1979 — Κλάδος: Ιατρικές συσκευές Incyte — CEO: William J. Meury — Ίδρυση: 1991 — Κλάδος: Φαρμακευτική & Βιοτεχνολογία GE Vernova — CEO: Scott L. Strazik — Ίδρυση: 2021 — Κλάδος: Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός & Ηλεκτρονικά Medtronic — CEO: Geoffrey Straub Martha — Ίδρυση: 1949 — Κλάδος: Ιατρικές συσκευές Netflix — CEO: Greg Peters, Ted Sarandos — Ίδρυση: 1997 — Κλάδος: Ψυχαγωγία Texas Instruments — CEO: Haviv Ilan — Ίδρυση: 1930 — Κλάδος: Ημιαγωγοί Pfizer — CEO: Albert Bourla — Ίδρυση: 1849 — Κλάδος: Φαρμακευτική & Βιοτεχνολογία Salesforce — CEO: Marc Russell Benioff — Ίδρυση: 1999 — Κλάδος: Λογισμικό Kimberly-Clark — CEO: Michael D. Hsu — Ίδρυση: 1872 — Κλάδος: Προϊόντα οικιακής χρήσης Corning — CEO: Wendell P. Weeks — Ίδρυση: 1851 — Κλάδος: Βιομηχανία & Μηχανήματα Micron Technology — CEO: Sanjay Mehrotra — Ίδρυση: 1978 — Κλάδος: Ημιαγωγοί Honeywell Technologies — CEO: Vimal M. Kapur — Ίδρυση: 1927 — Κλάδος: Διαφοροποιημένη βιομηχανία Intuit — CEO: Sasan K. Goodarzi — Ίδρυση: 1983 — Κλάδος: Λογισμικό Tesla — CEO: Elon Reeve Musk — Ίδρυση: 2003 — Κλάδος: Βιομηχανία & Μηχανήματα GoDaddy — CEO: Amanpal S. Bhutani — Ίδρυση: 1997 — Κλάδος: Λογισμικό & Υλικό Datadog — CEO: Olivier Pomel — Ίδρυση: 2010 — Κλάδος: Ανάλυση δεδομένων & Λογισμικό Workday — CEO: Aneel Bhusri — Ίδρυση: 2005 — Κλάδος: Λογισμικό διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού Lumentum Holdings — CEO: Michael E. Hurlston — Ίδρυση: 1979 — Κλάδος: Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός Stryker — CEO: Kevin A. Lobo — Ίδρυση: 1941 — Κλάδος: Ιατρικές συσκευές Electronic Arts — CEO: Andrew P. Wilson — Ίδρυση: 1982 — Κλάδος: Ψυχαγωγία Sysco — CEO: Kevin P. Hourican — Ίδρυση: 1969 — Κλάδος: Γενικές υπηρεσίες Royal Caribbean Group — CEO: Jason T. Liberty — Ίδρυση: 1997 — Κλάδος: Ταξίδια & Φιλοξενία Zoetis — CEO: Kristin C. Peck — Ίδρυση: 1952 — Κλάδος: Υγεία ζώων NXP Semiconductors USA — CEO: Rafael Sotomayor — Ίδρυση: 2006 — Κλάδος: Ημιαγωγοί AbbVie — CEO: Robert A. Michael — Ίδρυση: 2013 — Κλάδος: Φαρμακευτικά & Βιοτεχνολογία NRG Energy — CEO: Robert J. Gaudette — Ίδρυση: 1989 — Κλάδος: Ενέργεια & Ηλεκτρισμός Abbott Laboratories — CEO: Robert B. Ford — Ίδρυση: 1888 — Κλάδος: Φαρμακευτικά & Βιοτεχνολογία Broadridge Financial — CEO: Tim Gokey — Ίδρυση: 1962 — Κλάδος: Λογισμικό & Υλικό Procter & Gamble — CEO: Shailesh G. Jejurikar — Ίδρυση: 1837 — Κλάδος: Προϊόντα οικιακής χρήσης Constellation Energy — CEO: Joseph Dominguez — Ίδρυση: 1960 — Κλάδος: Ενέργεια & Ηλεκτρισμός Vertiv Holdings — CEO: Giordano Albertazzi — Ίδρυση: 1946 — Κλάδος: Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός & Ηλεκτρονικά Colgate-Palmolive — CEO: Noel R. Wallace — Ίδρυση: 1806 — Κλάδος: Προϊόντα οικιακής χρήσης Equinix — CEO: Adaire Fox-Martin — Ίδρυση: 1998 — Κλάδος: Ανάλυση δεδομένων & Λογισμικό Amphenol — CEO: Richard Adam Norwitt — Ίδρυση: 1932 — Κλάδος: Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός & Ηλεκτρονικά Parker-Hannifin — CEO: Jennifer A. Parmentier — Ίδρυση: 1918 — Κλάδος: Βιομηχανία & Μηχανήματα Waste Management — CEO: James C. Fish — Ίδρυση: 1971 — Κλάδος: Γενικές υπηρεσίες Insulet — CEO: Ashley A. McEvoy — Ίδρυση: 2000 — Κλάδος: Ιατρικές συσκευές American Express — CEO: Stephen J. Squeri — Ίδρυση: 1850 — Κλάδος: Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες Capital One Financial — CEO: Richard D. Fairbank — Ίδρυση: 1994 — Κλάδος: Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες NetApp — CEO: George Kurian — Ίδρυση: 1992 — Κλάδος: Ανάλυση δεδομένων & Λογισμικό Clorox — CEO: Linda Rendle — Ίδρυση: 1913 — Κλάδος: Προϊόντα οικιακής χρήσης JPMorganChase — CEO: Jamie Dimon — Ίδρυση: 2000 — Κλάδος: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

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