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Την αναβάθμιση της Ελλάδας στην κατηγορία Α πριν από το 2030 έθεσε ως στόχο ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, υπογραμμίζοντας ότι προϋπόθεση είναι η βελτίωση της ποιότητας των θεσμών και η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ των κοινών ευρωπαϊκών εκδόσεων ασφαλούς χρέους, κατά το πρότυπο του Ταμείου Ανάκαμψης, για τη χρηματοδότηση κοινών επενδύσεων και την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ.

Η ανάγκη να περάσει η Ελλάδα στην επόμενη βαθμίδα πιστοληπτικής αξιολόγησης, αλλά και να προχωρήσει η Ευρώπη σε κοινές εκδόσεις ομολόγων για τη χρηματοδότηση στρατηγικών επενδύσεων, βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του Γιάννη Στουρνάρα στο δείπνο του Κύκλου «Women in Corporate Affairs, Government Relations and Public Policy» του Lean In Network Greece, με θέμα «Οι πρόσφατες διεθνείς και ελληνικές οικονομικές εξελίξεις και τα δυο βασικά μαθήματα από το παρελθόν».

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος συνέδεσε την περαιτέρω αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας με τη διατήρηση της δημοσιονομικής υπευθυνότητας, τη βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών και την ενίσχυση της παραγωγικότητας. Την ίδια ώρα, περιέγραψε την ευρωπαϊκή απάντηση στις διεθνείς αναταράξεις, δίνοντας έμφαση στην κινητοποίηση των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων προς παραγωγικές επενδύσεις, στην ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών και στην έκδοση κοινού ασφαλούς ευρωπαϊκού χρέους.

Ο στόχος για αξιολόγηση Α πριν από το 2030

Η Ελλάδα μπορεί να επιδιώξει πιστοληπτική αξιολόγηση στην κατηγορία Α πριν από το 2030, ωστόσο η επίτευξη αυτού του στόχου προϋποθέτει σταθερή πρόοδο στην ποιότητα των θεσμών. Όπως τόνισε ο κ. Στουρνάρας, οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση θα πρέπει να αρχίσουν να αποτυπώνονται σταδιακά σε υψηλότερες βαθμολογίες στους θεσμικούς δείκτες που παρακολουθούν οι οίκοι αξιολόγησης.

Σημαντική πρόοδος καταγράφεται, σύμφωνα με τον ίδιο, και στη λειτουργία της Δικαιοσύνης. Επικαλούμενος τη βάση δεδομένων JustStat, ανέφερε ότι ο μέσος χρόνος έκδοσης πρωτόδικης απόφασης έχει μειωθεί τουλάχιστον στο μισό, από 774 ημέρες πριν από τη μεταρρύθμιση του δικαστικού χάρτη σε περίπου 357 ημέρες σήμερα.

Η εξέλιξη αυτή έχει ευρύτερη οικονομική σημασία, καθώς η ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης και η προβλεψιμότητα των δικαστικών διαδικασιών ενισχύουν την ασφάλεια δικαίου και την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Το υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως ανέφερε ο διοικητής της ΤτΕ, αναμένει ότι ο χρόνος που απαιτείται για την τελεσιδικία θα συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο έως το 2027.

Η βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος έρχεται να συμπληρώσει την πρόοδο που έχει ήδη καταγράψει η Ελλάδα στο πεδίο των δημόσιων οικονομικών. Ο κ. Στουρνάρας υπενθύμισε ότι η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας είχε μετρήσιμο αντίκτυπο στο κόστος δανεισμού της χώρας. Με βάση μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος πριν από την αναβάθμιση του 2023, η ένταξη στην επενδυτική κατηγορία θα μπορούσε να μειώσει τη διαφορά αποδόσεων του ελληνικού κρατικού ομολόγου έναντι του αντίστοιχου γερμανικού κατά περίπου 70 μονάδες βάσης.

Πράγματι, τα spreads των ελληνικών κρατικών ομολόγων βρίσκονται πλέον περίπου 60 μονάδες βάσης χαμηλότερα από τα επίπεδα της 4ης Αυγούστου 2023, όταν η Scope Ratings απέδωσε στην Ελλάδα αξιολόγηση εντός της επενδυτικής βαθμίδας.

Κοινά ευρωπαϊκά ομόλογα για επενδύσεις και ισχυρότερο ευρώ

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ανέδειξε την ανάγκη να αξιοποιηθούν οι αποταμιεύσεις της Ευρώπης για τη χρηματοδότηση επενδύσεων εντός της ίδιας της Ένωσης, αντί να κατευθύνονται σε μεγάλο βαθμό σε άλλες αγορές, κυρίως στις ΗΠΑ. Όπως σημείωσε, περίπου το ένα τρίτο των επενδύσεων των κατοίκων της ευρωζώνης σε εισηγμένες μετοχές αφορά τις αμερικανικές κεφαλαιαγορές, ποσοστό συγκρίσιμο με τις τοποθετήσεις τους στις αγορές της ίδιας της ευρωζώνης. Παρότι οι επενδύσεις αυτές αποφέρουν χρηματοοικονομικά κέρδη στους Ευρωπαίους αποταμιευτές, τα οφέλη για την παραγωγικότητα και την καινοτομία καταγράφονται πρωτίστως στις οικονομίες όπου διοχετεύονται τα κεφάλαια.

Για τον κ. Στουρνάρα, η αντιστροφή αυτής της τάσης προϋποθέτει τη δημιουργία ενός πιο ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος, ικανού να διοχετεύει κεφάλαια σε επενδύσεις στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, στην ενεργειακή ασφάλεια, στην άμυνα και στις υποδομές.

Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε την προοπτική κοινών εκδόσεων ασφαλούς ευρωπαϊκού χρέους, κατά το πρότυπο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για τη χρηματοδότηση κοινών ευρωπαϊκών δημόσιων αγαθών. Μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να ενισχύσει την ικανότητα της Ένωσης να απορροφά οικονομικούς κλυδωνισμούς, να περιορίσει τον κατακερματισμό των αγορών και να ενδυναμώσει τον διεθνή ρόλο του ευρώ.

Παράλληλα, έθεσε ως προτεραιότητες την ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, την άρση των εμποδίων στις διασυνοριακές συναλλαγές και την εμβάθυνση της Τραπεζικής Ένωσης. Σε αυτή την κατεύθυνση, υπογράμμισε τη σημασία της θέσπισης ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων με σαφές χρονοδιάγραμμα, ώστε να διευκολυνθούν οι διασυνοριακές τραπεζικές δραστηριότητες και η ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και ρευστότητας.

Ανάπτυξη 1,9% στην Ελλάδα, έναντι 1,2% στην ευρωζώνη

Ο διοικητής της ΤτΕ επισήμανε ότι, παρά τις διεθνείς αναταράξεις, η ελληνική οικονομία διατηρεί υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από την ευρωζώνη. Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,9% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2026, έναντι 1,2% στη ζώνη του ευρώ.

Η ανθεκτικότητα αυτή αντανακλά, σύμφωνα με τον ίδιο, τη δημοσιονομική εξυγίανση, την ανάταξη του τραπεζικού συστήματος, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τις μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών.

Ωστόσο, η θετική εικόνα δεν αναιρεί τις διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας, με σημαντικότερη το άνοιγμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Η Ελλάδα χρειάζεται να βελτιώσει την παραγωγικότητα και τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητά της, ώστε να ενισχύσει τον δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης και να περιορίσει τις εξωτερικές ανισορροπίες.

Σε ό,τι αφορά τη δυναμική του δημόσιου χρέους, ο κ. Στουρνάρας εκτίμησε ότι οι ευνοϊκές συνθήκες μπορούν να διατηρηθούν μεσοπρόθεσμα, εφόσον συνεχιστεί η δημοσιονομική υπευθυνότητα. Καθοριστικό στοιχείο είναι ότι το έμμεσο επιτόκιο του δημόσιου χρέους, συμπεριλαμβανομένων των αναβαλλόμενων τόκων, αναμένεται να παραμείνει χαμηλότερο από τον ρυθμό αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ.

Τα δύο διδάγματα από την κρίση

Στο τέλος της ομιλίας του, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επανέφερε δύο βασικά συμπεράσματα από την κρίση χρέους. Πρώτον, ότι τα οικονομικά προβλήματα μπορούν να επιλυθούν όταν υπάρχει πολιτική βούληση και εφαρμόζονται οι κατάλληλες πολιτικές, με συνδυασμό εθνικής ευθύνης και ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Δεύτερον, ότι η καθυστέρηση στην αναγνώριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων αυξάνει το τελικό κόστος επίλυσής τους.

Όπως σημείωσε, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Κύπρος και η Πορτογαλία, που βρέθηκαν στο επίκεντρο της κρίσης πριν από περίπου 16 χρόνια, αποτελούν σήμερα παραδείγματα της δυνατότητας ανάκαμψης όταν συνδυάζονται εθνικές προσπάθειες και ευρωπαϊκή στήριξη.

Το ζητούμενο για την Ελλάδα είναι πλέον να διαφυλάξει όσα έχει κατακτήσει, να βελτιώσει περαιτέρω τους θεσμούς της και να ενισχύσει την παραγωγική της βάση. Για την Ευρώπη, η πρόκληση είναι να μετατρέψει τις διαπιστώσεις των εκθέσεων Draghi και Letta σε συγκεκριμένες πολιτικές, ενισχύοντας τις επενδύσεις, την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική της αυτονομία.

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