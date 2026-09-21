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Σε ένα νέο μοντέλο ψηφιακής τραπεζικής, όπου η χρηματοδότηση συναντά την ίδια την αγοραστική διαδικασία, εξελίσσεται η εφαρμογή της tbi bank, με το Shopping Mall να καταγράφει ήδη ισχυρή κινητικότητα μόλις τέσσερις μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας του.

Από τον Μάιο, περισσότεροι από 180.000 χρήστες έχουν οδηγηθεί από το Shopping Mall στα συνεργαζόμενα ηλεκτρονικά καταστήματα, ενώ η πλατφόρμα έχει διευρυνθεί πλέον σε 470 e-shops από διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών.

Η λογική του μοντέλου είναι διαφορετική από εκείνη ενός παραδοσιακού τραπεζικού καναλιού. Ο πελάτης μπαίνει στην εφαρμογή όχι μόνο για να αναζητήσει χρηματοδότηση, αλλά για να ανακαλύψει προϊόντα, καταστήματα και προσφορές και στη συνέχεια να ολοκληρώσει την αγορά του, έχοντας παράλληλα πρόσβαση σε χρηματοδοτικές λύσεις της tbi.

10.000 αιτήσεις σε τέσσερις μήνες

Η εμπορική κίνηση που δημιουργεί το Shopping Mall αποτυπώνεται και στους αριθμούς της χρηματοδότησης. Από την έναρξη λειτουργίας του τον Μάιο, οι χρήστες έχουν υποβάλει περισσότερες από 10.000 αιτήσεις χρηματοδότησης, με τις εκταμιεύσεις να φθάνουν συνολικά τα €1,5 εκατ.

Τα μεγέθη αυτά δείχνουν ότι η πλατφόρμα δεν λειτουργεί απλώς ως ένας κατάλογος ηλεκτρονικών καταστημάτων, αλλά ως ένα ακόμη σημείο επαφής της tbi με τον καταναλωτή, τη στιγμή μάλιστα που αυτός βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αναζήτησης και αγοράς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμπεριφορά των χρηστών. Το 58% επιστρέφει στο Shopping Mall μετά την πρώτη του επίσκεψη, στοιχείο που δείχνει ότι η χρήση της πλατφόρμας δεν περιορίζεται σε μία μεμονωμένη συναλλαγή, αλλά δημιουργείται σταδιακά μια σχέση επαναλαμβανόμενης χρήσης.

Από την τράπεζα στο ψηφιακό οικοσύστημα

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της tbi bank να διευρύνει τον ρόλο της εφαρμογής της πέρα από τις παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες και την παροχή καταναλωτικής χρηματοδότησης.

Μέσα από το Shopping Mall, η τράπεζα επιχειρεί να συνδέσει σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον καταναλωτές, ηλεκτρονικά καταστήματα και χρηματοδότηση. Για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, το μοντέλο δημιουργεί ένα επιπλέον κανάλι προσέλκυσης πελατών, καθώς τους φέρνει σε επαφή με ένα κοινό που βρίσκεται ήδη σε φάση αναζήτησης προϊόντος ή λήψης αγοραστικής απόφασης.

Για τον καταναλωτή, από την άλλη πλευρά, η αξία βρίσκεται στον συνδυασμό αναζήτησης, προσφορών, αγοράς και χρηματοδότησης μέσα από το ίδιο ψηφιακό περιβάλλον.

«Το Shopping Mall αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη της εφαρμογής της tbi σε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που δημιουργεί αξία τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους συνεργάτες μας», δήλωσε η Πόπη Γαλάτουλα, Brand Strategy Greece Lead της tbi bank.

Όπως σημείωσε, οι 180.000 επισκέψεις στα συνεργαζόμενα e-shops μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες δείχνουν ότι η εφαρμογή μπορεί να λειτουργήσει ως σύνδεσμος ανάμεσα στην πελατειακή βάση της tbi και τις εμπορικές επιχειρήσεις, ενώ το υψηλό ποσοστό επιστροφής των χρηστών ενισχύει τον ρόλο της ως προορισμού για αγορές, προσφορές και χρηματοδοτικές λύσεις.

Το στοίχημα της συχνότητας χρήσης

Το επόμενο στοίχημα για την tbi είναι η μετατροπή της εφαρμογής από ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται όταν υπάρχει ανάγκη χρηματοδότησης σε καθημερινό ψηφιακό κανάλι συναλλαγών και αγορών.

Η διεύρυνση του δικτύου στα 470 e-shops, η επισκεψιμότητα και κυρίως η επαναληπτική χρήση δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα μοντέλο στο οποίο η τράπεζα δεν περιμένει πλέον τον πελάτη να αναζητήσει χρηματοδότηση, αλλά βρίσκεται η ίδια μέσα στη διαδρομή της αγοράς του.

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