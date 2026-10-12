Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στο πλαίσιο της ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικού και με στόχο η Πειραιώς να παραμένει ηγέτης των εξελίξεων στην αγορά και στην τεχνολογία, η Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης. Το Πρόγραμμα είναι προσανατολισμένο σε εργαζόμενους/εργαζόμενες ηλικίας 55 ετών και άνω, με ευνοϊκούς όρους και ενισχυμένα οικονομικά κίνητρα. Ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι τα 6 έτη.

Ανάλογα με το ηλικιακό εύρος, την προβλεπόμενη προσαύξηση για κάθε τέκνο ανεξαρτήτως ηλικίας και τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής, το ανώτατο ποσό αποζημίωσης για την άμεση αποχώρηση ανέρχεται σε € 200.000 ενώ για την επιλογή της αποχώρησης με μακροχρόνια άδεια (έως και 7 έτη διάρκεια), το ανώτατο ποσό φθάνει τα € 220.000.

Στο Πρόγραμμα διατηρείται το πλαίσιο των πρόσθετων παροχών, το οποίο περιλαμβάνει συνέχιση ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής κάλυψης για διάστημα έως και 7 έτη, καθώς και προγράμματα επαγγελματικής μετάβασης & συμβουλευτικών υπηρεσιών, για ασφαλή και ομαλή αλλαγή σε επόμενο επαγγελματικό στάδιο.

Από το πεδίο συμμετοχής εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, οι εργαζόμενοι σε πελατοκεντρικές μονάδες, όπως είναι οι πυλώνες PFM, CIB, Wealth & Asset Management, και στο Δίκτυο Καταστημάτων.

Η περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται την Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι απολύτως προαιρετική και δεν έχει τεθεί συγκεκριμένος στόχος συμμετοχής.

Διαβάστε ακόμη

UBS: Ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Top pick η Πειραιώς

Γραμμή 4: Χωρίς χρονοδιάγραμμα η επανεκκίνηση του μετροπόντικα

Ο ισοβίτης της αριστερής και ο άρχοντας της μεσαίας: Οι φυλές των λωρίδων στους ελληνικούς δρόμους

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ