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Πακέτο 35 εκατ. μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, που αντιστοιχεί περίπου στο 2,8% του μετοχικού της κεφαλαίου, διατέθηκε μέσω placement κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης του Euronext Athens. Η συναλλαγή ανήλθε σε 332,85 εκατ. ευρώ, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στα 9,51 ευρώ ανά μετοχή. Πωλητής ήταν ο μεγαλομέτοχος της τράπεζας Tζον Πόλσον, ενώ τη διαδικασία του placement συντόνισε η JP Morgan.

Η διάθεση των μετοχών προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και υπερκαλύφθηκε, με τους τίτλους να κατανέμονται σε ευρύ αριθμό επενδυτών. Η εξέλιξη αυτή διευρύνει τη μετοχική βάση της τράπεζας Πειραιώς και ενισχύει το free float της μετοχής.

Μετά τη συναλλαγή, η συμμετοχή της Paulson & Co. στην τράπεζα περιορίζεται σε περίπου 104 εκατ. μετοχές ή 8,4% του μετοχικού κεφαλαίου, με τον Tζον Πόλσον να διατηρεί τη θέση του μεγαλύτερου μετόχου της Πειραιώς.

Τι ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς

Σε ανακοίνωσή της προς την Τράπεζα Πειραιώς στις 4 Νοεμβρίου 2026, η Paulson & Co. διευκρινίζει ότι η μείωση της συμμετοχής της εντάσσεται στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι παραμένει μακροχρόνιος και σταθερός μέτοχος της τράπεζας, την οποία στηρίζει επί σειρά ετών.

Η εταιρεία υπενθυμίζει ότι συμμετείχε, μαζί με το Ελληνικό Δημόσιο, στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του 2021, αποκτώντας περίπου 233 εκατ. μετοχές στην τιμή του 1,15 ευρώ ανά μετοχή. Όπως επισημαίνει, έκτοτε η Πειραιώς έχει μετασχηματιστεί υπό την ηγεσία του διευθύνοντος συμβούλου της, Χρήστου Μεγάλου.

«Παραμένουμε ιδιαίτερα θετικοί για τις μελλοντικές προοπτικές της Πειραιώς», δήλωσε ο John Paulson, πρόεδρος της Paulson Capital.

Σημειώνεται, τέλος, ότι ο Alex Blades, εταίρος της Paulson και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραιώς, θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά στο ΔΣ της τράπεζας.