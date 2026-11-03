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Για να αποκτήσει ουσιαστικό αντίκρισμα η επανεπένδυση στην Ελλάδα, δεν αρκούν τα μεγάλα έργα και οι ξένες επενδύσεις. Χρειάζεται να φτάσουν κεφάλαια και ευκαιρίες στην πραγματική οικονομία, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην καθημερινότητα των πολιτών, τόνισε ο Βασίλης Κουτεντάκης.

Η πραγματική αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας δεν θα κριθεί μόνο από τα μεγάλα έργα υποδομής, τις επενδύσεις στην ενέργεια ή την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Θα κριθεί και από το κατά πόσο οι πόροι της ανάπτυξης θα φτάσουν στη βάση της οικονομίας: στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στα νοικοκυριά και τελικά στην καθημερινότητα των πολιτών.

Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα του Βασίλη Κουτεντάκη, Chief Retail Banking και εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραιώς, μιλώντας στο συνέδριο «Reinvest in Greece». Όπως σημείωσε, η συζήτηση για την επανεπένδυση στη χώρα συνδέεται εύλογα με τις μεγάλες επενδύσεις και τις υποδομές, ωστόσο η αναπτυξιακή προσπάθεια χρειάζεται να αποκτήσει ευρύτερη βάση και να στηρίξει περισσότερο την παραγωγική δραστηριότητα των μικρότερων επιχειρήσεων.

Το ζητούμενο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι μια ουσιαστική αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στους παραδοσιακούς τομείς ανάπτυξης, αλλά χρειάζεται να κινηθεί προς την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Σε αυτή τη μετάβαση, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν καθοριστικό ρόλο, καθώς αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής αγοράς. Για να μπορέσουν, όμως, να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις, χρειάζονται επενδύσεις, καλύτερη οργάνωση, ψηφιακό εκσυγχρονισμό και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στις διακυμάνσεις της αγοράς.

Ο ρόλος της τραπεζικής χρηματοδότησης

Σε αυτό το πεδίο, ο ρόλος των τραπεζών δεν περιορίζεται στην παροχή δανείων. Όπως υπογράμμισε ο κ. Κουτεντάκης, η στρατηγική της Πειραιώς είναι να λειτουργεί ως συνεργάτης των επιχειρήσεων στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού και αλλαγής του παραγωγικού τους μοντέλου.

Η χρηματοδότηση αποτελεί βασική προϋπόθεση, είτε πρόκειται για κεφάλαια κίνησης που καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες μιας επιχείρησης είτε για επενδυτικά δάνεια που επιτρέπουν την αναβάθμιση του εξοπλισμού, την επέκταση των δραστηριοτήτων και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πειραιώς αξιοποιεί χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ και το InvestEU, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Μέσω αυτών των προγραμμάτων, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση με ευνοϊκότερους όρους, περιορίζοντας το κόστος και τα εμπόδια που συχνά συνοδεύουν μια επενδυτική απόφαση.

Η σημασία αυτών των εργαλείων είναι ιδιαίτερη για τις μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν διαθέτουν πάντοτε την ίδια πρόσβαση σε κεφάλαια με τις μεγαλύτερες εταιρείες. Η δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν μια νέα επένδυση μπορεί να καθορίσει αν θα παραμείνουν ανταγωνιστικές, αν θα επεκταθούν ή αν θα μπορέσουν να προσαρμοστούν στις αλλαγές της αγοράς.

Από τον τουρισμό έως την αγροδιατροφή

Οι τομείς στους οποίους μπορεί να αποτυπωθεί αυτή η αλλαγή είναι πολλοί. Ο εκσυγχρονισμός του τουριστικού προϊόντος, η πράσινη μετάβαση της βιομηχανίας, η ανάπτυξη των logistics και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροδιατροφικού τομέα αποτελούν πεδία στα οποία απαιτούνται σημαντικά κεφάλαια και νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες.

Κοινός παρονομαστής είναι η ανάγκη οι επιχειρήσεις να παράγουν μεγαλύτερη αξία, να αξιοποιούν καλύτερα τους διαθέσιμους πόρους και να αποκτούν ισχυρότερη παρουσία στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, όπως επισήμανε ο κ. Κουτεντάκης, η ανάπτυξη δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τη βιωσιμότητα. Η κλιματική κρίση και οι κοινωνικές προκλήσεις καθιστούν αναγκαία την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων στις επενδυτικές αποφάσεις.

Η τραπεζική εμπειρία γίνεται phygital

Στο ίδιο πλαίσιο αλλαγών εντάσσεται και ο μετασχηματισμός της ίδιας της τραπεζικής λειτουργίας. Η ταχύτητα και η ευκολία στις συναλλαγές αποτελούν πλέον βασικές απαιτήσεις των πελατών, με τις ψηφιακές υπηρεσίες να αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Η Πειραιώς επενδύει σε νέες λύσεις, μεταξύ των οποίων και το embedded finance, με στόχο οι τραπεζικές υπηρεσίες να ενσωματώνονται πιο άμεσα στις καθημερινές συναλλαγές και στις ανάγκες των πελατών.

Ωστόσο, η ψηφιοποίηση δεν σημαίνει ότι το φυσικό δίκτυο καταστημάτων χάνει τον ρόλο του. Αντίθετα, η στρατηγική που περιέγραψε ο κ. Κουτεντάκης βασίζεται στο λεγόμενο phygital μοντέλο, δηλαδή στον συνδυασμό ψηφιακών υπηρεσιών και προσωπικής εξυπηρέτησης.

Τα καταστήματα εξελίσσονται σε χώρους παροχής πιο εξειδικευμένης συμβουλευτικής, όπου ο ιδιώτης που αναζητά χρηματοδότηση για την κατοικία του ή ο επιχειρηματίας που σχεδιάζει την επόμενη επένδυσή του θα μπορεί να έχει προσωπική καθοδήγηση.

Το βασικό στοίχημα, επομένως, είναι η ανάπτυξη να μην περιοριστεί σε μεγάλους αριθμούς επενδύσεων και έργων, αλλά να μεταφραστεί σε περισσότερες δυνατότητες για τις επιχειρήσεις, σε νέες θέσεις εργασίας, σε καλύτερες υπηρεσίες και σε ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας.

Γιατί, όπως προκύπτει από το μήνυμα της Πειραιώς, η επανεπένδυση στην Ελλάδα αποκτά πραγματικό νόημα όταν φτάνει μέχρι την επιχείρηση της γειτονιάς και το ελληνικό νοικοκυριό