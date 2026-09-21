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Μετά από πρόταση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος, εισήγηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Δημήτριος Τσομώκος διορίστηκε με Προεδρικό Διάταγμα ως Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος με εξαετή θητεία από τις 21 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο Δημήτριος Τσομώκος είναι καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ενώ είναι ακαδημαϊκό μέλος του Saïd Business School και Fellow στο St Edmund Hall. Έχει σπουδάσει στο Yale, όπου απέκτησε BA, MA, MPhil και PhD, ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί στην Τράπεζα της Αγγλίας και έχει συνεργαστεί ως σύμβουλος με κεντρικές τράπεζες.

Με έμφαση στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Το ακαδημαϊκό του έργο εστιάζει σε πεδία που βρίσκονται στον πυρήνα της λειτουργίας μιας κεντρικής τράπεζας, όπως η τραπεζική και εποπτεία, ο συστημικός κίνδυνος, η χρηματοπιστωτική αστάθεια και η αρχιτεκτονική του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Είναι επίσης συνδημιουργός, μαζί με τον Charles Goodhart, του μοντέλου Goodhart–Tsomocos για τη χρηματοπιστωτική ευπάθεια, το οποίο έχει εφαρμοστεί από κεντρικές τράπεζες.

Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Τράπεζα της Ελλάδος έχει διευρυμένο ρόλο σε ζητήματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και μακροπροληπτικής πολιτικής. Οι δύο υποδιοικητές συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, στη Νομισματική Πολιτική Επιτροπή, μαζί με τον διοικητή και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής.

Η νέα διοίκηση της ΤτΕ

Η ορκωμοσία του νέου υποδιοικητή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, παρουσία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προέδρου του Eurogroup, Κυριάκου Πιερρακάκη, και του διοικητή της ΤτΕ, Γιάννη Στουρνάρα.

Μετά την ορκωμοσία, η διοικητική ομάδα της Τράπεζας της Ελλάδος διαμορφώνεται ως εξής:

– Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής

– Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, Υποδιοικήτρια

– Δημήτριος Τσομώκος, Υποδιοικητής

Ο Τσομώκος διαδέχεται ουσιαστικά τον Θεόδωρο Πελαγίδη, του οποίου η θητεία ως υποδιοικητή ολοκληρώνεται. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τον Θόδωρο Πελαγίδη για τις υπηρεσίες που προσέφερε κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Η αλλαγή συμπληρώνει τη διοικητική σύνθεση της ΤτΕ μετά την επανατοποθέτηση του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή για νέα εξαετή θητεία, που ξεκίνησε στις 27 Ιουνίου 2026.

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