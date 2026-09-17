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Μπορεί η ενιαία τραπεζική αγορά της Ευρώπης να παραμένει ένας στόχος που δεν έχει ολοκληρωθεί, όμως οι νέες συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία, η ταχύτητα ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και η ανάγκη για μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα πιέζουν για αλλαγές.

Η ευρωπαϊκή εποπτεία επιχειρεί πλέον να μειώσει τη ρυθμιστική πολυπλοκότητα και να δημιουργήσει ένα πιο ενιαίο πλαίσιο κανόνων, ώστε οι τράπεζες να μπορούν να πραγματοποιούν ευκολότερα διασυνοριακές συναλλαγές, να μετακινούν κεφάλαια και ρευστότητα χωρίς πρόσθετα εμπόδια και να λειτουργούν σε μεγαλύτερη ευρωπαϊκή κλίμακα.

Στόχος είναι η δημιουργία μιας κοινής «βίβλου» κανόνων που θα περιορίζει τις αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών και θα επιτρέπει στις τράπεζες να δραστηριοποιούνται με μεγαλύτερη ασφάλεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Σύγκλιση Eurogroup και τραπεζικής εποπτείας

Η ανάγκη για βαθύτερη ενοποίηση του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο τόσο των θεσμών οικονομικής πολιτικής όσο και της εποπτείας.

Ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης έχει επισημάνει την ανάγκη για μεγαλύτερες τράπεζες στην Ευρώπη και περισσότερη διασυνοριακή ενοποίηση, ώστε ο ευρωπαϊκός χρηματοπιστωτικός κλάδος να αποκτήσει μεγαλύτερη κλίμακα.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Sharon Donnery, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, υποστηρίζει ότι ο κατακερματισμός των κανόνων περιορίζει τη δυνατότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών να ανταγωνιστούν διεθνείς ομίλους.

Η κατεύθυνση που προτείνεται βασίζεται σε ενιαίους κανόνες, ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και ρευστότητας και περιορισμό των εθνικών διαφοροποιήσεων που αυξάνουν το κόστος λειτουργίας.

Τα τρία βήματα για μια ενιαία τραπεζική αγορά

Η απλοποίηση της εποπτείας στηρίζεται σε τρεις βασικές αλλαγές που μπορούν να μεταμορφώσουν τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών στην Ευρώπη.

Το πρώτο βήμα αφορά την πραγματική ενοποίηση του κανονιστικού πλαισίου. Οι διαφορετικές εθνικές επιλογές και εξαιρέσεις θα πρέπει να περιοριστούν, όταν δεν εξυπηρετούν συγκεκριμένους στόχους προληπτικής εποπτείας.

Η μετάβαση από διαφορετικές εθνικές εφαρμογές σε άμεσα εφαρμοζόμενους ευρωπαϊκούς κανονισμούς θα μπορούσε να μειώσει τη νομική πολυπλοκότητα και να δημιουργήσει ένα πιο προβλέψιμο περιβάλλον για τις τράπεζες.

Το δεύτερο βήμα αφορά την ελεύθερη διαχείριση κεφαλαίων και ρευστότητας σε επίπεδο ομίλων.

Η άρση περιορισμών τύπου ring-fencing, δηλαδή η υποχρέωση διατήρησης ξεχωριστών αποθεμάτων και πόρων ανά χώρα, θα επέτρεπε στις τράπεζες να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα τα διαθέσιμα κεφάλαιά τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Προϋπόθεση αποτελεί η ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών-μελών, αλλά και η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, με κοινό πλαίσιο εγγύησης καταθέσεων και μηχανισμούς διαχείρισης κρίσεων.

Το τρίτο βήμα αφορά την απλοποίηση των υποχρεώσεων αναφοράς στοιχείων.

Οι τράπεζες καλούνται σήμερα να παρέχουν παρόμοιες πληροφορίες σε διαφορετικές εποπτικές, στατιστικές και εθνικές αρχές. Ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα reporting θα περιόριζε τις επικαλύψεις, θα μείωνε το διοικητικό κόστος και θα βελτίωνε την ποιότητα των δεδομένων.

Απλούστερη εποπτεία και λιγότερη γραφειοκρατία

Η ίδια η ευρωπαϊκή εποπτεία επιχειρεί να εφαρμόσει τις αρχές απλοποίησης που ζητά από τις τράπεζες.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ταχύτερες διαδικασίες, περισσότερη μεταφορά αρμοδιοτήτων σε χαμηλότερα επίπεδα λήψης αποφάσεων, πιο στοχευμένους ελέγχους και μεγαλύτερη έμφαση στους πραγματικούς κινδύνους.

Η νέα προσέγγιση αποσκοπεί σε μια εποπτεία που θα είναι περισσότερο αποτελεσματική και αναλογική, χωρίς να δημιουργεί περιττά διοικητικά βάρη στις τράπεζες.

Παράλληλα, η απλοποίηση δεν θα πρέπει να περιοριστεί μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εθνικές αρχές καλούνται να αποφεύγουν πρόσθετες απαιτήσεις και παράλληλες διαδικασίες που επαναφέρουν την πολυπλοκότητα.

Ο στόχος: μεγαλύτερες και πιο ανταγωνιστικές ευρωπαϊκές τράπεζες

Η Ευρώπη επιδιώκει να δημιουργήσει ένα τραπεζικό περιβάλλον όπου οι όμιλοι θα μπορούν να αναπτύσσονται πέρα από τα εθνικά σύνορα, να αξιοποιούν καλύτερα τους πόρους τους και να ανταγωνίζονται αποτελεσματικότερα τις μεγάλες διεθνείς τράπεζες.

Η ενοποίηση των κανόνων, η ελεύθερη κίνηση ρευστότητας και το κοινό σύστημα αναφορών αποτελούν τους βασικούς πυλώνες μιας προσπάθειας που φιλοδοξεί να αλλάξει το ευρωπαϊκό τραπεζικό τοπίο.

Τρία βήματα ενοποίησης Τι αλλάζει Ενιαίοι κανόνες Τέλος στις εθνικές διαφοροποιήσεις όπου δεν υπάρχει λόγος εποπτείας Ελεύθερα κεφάλαια και ρευστότητα Λιγότερο ring-fencing και μεγαλύτερη διαχείριση πόρων σε επίπεδο ομίλου Reporting μία φορά Κοινό σύστημα αναφορών για όλες τις ευρωπαϊκές εποπτικές και αρμόδιες αρχές

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