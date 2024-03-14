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Η συνολική αξία του ενεργητικού των Ταμείων Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης και των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (στο εξής Ταμείων) αυξήθηκε κατά 113 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα 2.158 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2023.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι συνολικές καταθέσεις των Ταμείων μειώθηκαν κατά 28 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 64 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2023.

Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 3,0% το δ΄ τρίμηνο του 2023, έναντι 4,5% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των Ταμείων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε στα 1.049 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2023, έναντι 997 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αποτιμήσεων τόσο των κυβερνητικών ομολόγων των λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ όσο και των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 48,6% το δ΄ τρίμηνο, έναντι 48,8% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε στα 669 εκατ. ευρώ, έναντι 609 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 31,0%, έναντι 29,8% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται αφενός σε αγορές και αφετέρου στην αύξηση των αποτιμήσεων των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων των λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας αυξήθηκε στα 332 εκατ. ευρώ, έναντι 303 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται τόσο σε αγορές μετοχών του εξωτερικού όσο και στην άνοδο των τιμών τους. Το ποσοστό των μετοχών επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 15,4% το δ’ τρίμηνο του 2023 από 14,8% το προηγούμενο τρίμηνο.

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