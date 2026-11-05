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Η UBS έχει μειώσει φέτος κατά περισσότερα από 800 εκατ. δολάρια τις δαπάνες της για εξωτερικούς συμβούλους και συνεργάτες, καθώς ολοκληρώνει σταδιακά την ενσωμάτωση της Credit Suisse και περικόπτει χιλιάδες θέσεις εργασίας με στόχο τη μείωση του κόστους.

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας δαπάνησε κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026 ένα τρίτο λιγότερα χρήματα για συμβούλους, εξωτερικούς συνεργάτες και αναθέσεις εργασιών σε τρίτους σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει η εταιρεία. Η μείωση ανέρχεται σε 825 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τους Financial Times. Παράλληλα, έχει καταργήσει περισσότερες από 5.500 θέσεις εργασίας από τον Ιανουάριο, προχωρώντας σε ταχύτερες περικοπές προσωπικού από τους περισσότερους ανταγωνιστές της.

Οι περικοπές θέσεων εργασίας και η απότομη μείωση των δαπανών για εξωτερικούς συμβούλους καταδεικνύουν την πρόοδο που έχει σημειώσει η UBS στο τεράστιο εγχείρημα ενσωμάτωσης της Credit Suisse.

Η συγχώνευση δύο χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων παγκόσμιας συστημικής σημασίας, για πρώτη φορά, αποτέλεσε ένα σύνθετο εγχείρημα. Μετά την εξαγορά της πρώην ανταγωνίστριάς της το 2023, στο πλαίσιο επιχείρησης διάσωσης που οργανώθηκε από το ελβετικό κράτος, η UBS προσέλαβε σειρά συμβούλων για να συνδράμουν στη διαδικασία.

Με την εξαγορά της Credit Suisse, η UBS απέκτησε σχεδόν εν μία νυκτί περίπου 45.000 επιπλέον εργαζομένους, ενώ χρειάστηκε να μεταφέρει περισσότερους από ένα εκατομμύριο πελάτες στα δικά της συστήματα. Το συνολικό προσωπικό του ενοποιημένου ομίλου έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό του τον Ιούνιο του 2023, ξεπερνώντας τους 119.000 εργαζομένους. Έκτοτε, η UBS έχει καταργήσει περίπου 21.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης, με αποτέλεσμα το προσωπικό της να διαμορφωθεί σε περίπου 97.500 εργαζομένους στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα στοιχεία.

Ανεξάρτητα από τη διαδικασία ενσωμάτωσης, η UBS έχει ξεκινήσει τις τελευταίες εβδομάδες νέο γύρο περικοπών θέσεων εργασίας στον τομέα επενδυτικής τραπεζικής, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το ζήτημα. Ένα από αυτά ανέφερε ότι η κίνηση συνάδει με τη «συνήθη πρακτική της τράπεζας στο τέλος του έτους για τη διαχείριση των πόρων και της απόδοσης».

Αρκετές ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν μειώσει το προσωπικό τους φέτος, με την HSBC να έχει καταργήσει περισσότερες από 4.000 θέσεις από τον Ιανουάριο και την Barclays να ανακοινώνει τον περασμένο μήνα σχέδια για την περικοπή 5.000 θέσεων εργασίας.

Οι υψηλές δαπάνες της UBS για εξωτερικούς συμβούλους κατά τη διάρκεια της ενσωμάτωσης έρχονταν σε αντίθεση με τη γενικότερη τάση στον τραπεζικό κλάδο για περιορισμό της εξάρτησης από συμβουλευτικές εταιρείες, με στόχο τη συγκράτηση του κόστους. Πριν από την εξαγορά της Credit Suisse, η UBS είχε επιδιώξει να περιορίσει τις δαπάνες της για εξωτερικούς συμβούλους, στο πλαίσιο προγράμματος μείωσης του κόστους κατά 1 δισ. δολάρια.