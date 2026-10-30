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Σαφείς απαντήσεις για τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο νέο κτήριο του αεροδρομίου Χίου, αλλά και για το κρίσιμο χρονοδιάγραμμα επέκτασης και ανακατασκευής του διαδρόμου, ζήτησε ο βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης, κατά τη συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησής του στη Βουλή, παρουσία του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου.

Για το νέο κτήριο, ο κ. Μηταράκης αναφέρθηκε στις εικόνες εισροής υδάτων της 12ης Οκτωβρίου, τονίζοντας ότι «έγινε ρεζίλι το νησί», και ζήτησε να αποσαφηνιστούν οι ευθύνες, να αποζημιωθούν τυχόν ζημιές σε εξοπλισμό και να διασφαλιστεί ότι δεν θα επαναληφθούν αντίστοιχα περιστατικά.

Ο κ. Ταχιάος απέδωσε το πρόβλημα στις βουλωμένες υδρορροές και παραδέχθηκε ότι «εδώ υπάρχει μια παράλειψη», καθώς δεν τηρούνταν το προβλεπόμενο πρωτόκολλο μηνιαίου καθαρισμού. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ζητήθηκε από τον ανάδοχο να βρει τεχνική λύση, ώστε «να μην ξανά υπάρξει φαινόμενο αποκλεισμού των υδρορροών».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Μηταράκης στην επέκταση του διαδρόμου από τα 1.500 στα 1.800 μέτρα, έργο που αναμένεται να επιτρέψει από το καλοκαίρι του 2027 την υποδοχή μεγαλύτερων αεροσκαφών, ενισχύοντας την τουριστική ανάπτυξη της Χίου.

Αναφερόμενος στο τετράμηνο κλείσιμο του αεροδρομίου, ο βουλευτής ήταν ξεκάθαρος υπογραμμίζοντας ότι «πράγματι το αεροδρόμιο πρέπει να κλείσει. Άρα το λέω ξεκάθαρα στους Χιώτες, ναι το αεροδρόμιο πρέπει να κλείσει». Ζήτησε, ωστόσο, έγκαιρη και ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών και έθεσε το κρίσιμο ερώτημα για το εάν «έχουμε εξασφαλίσει […] ώστε 16 Μαρτίου να επιτρέπεται να πετάξουν αεροσκάφη;»

Ο κ. Ταχιάος διαβεβαίωσε ότι έχει ζητήσει από τον ανάδοχο να μην υπάρξει καμία καθυστέρηση, επισημαίνοντας ότι «δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή καμία καθυστέρηση». Πρόσθεσε ότι στο τετράμηνο περιλαμβάνεται και η διαδικασία πιστοποίησης του αεροδρομίου από την ΥΠΑ, σύμφωνα με τα πρότυπα της EASA.