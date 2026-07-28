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Ισχυρές τοπικές κοινωνίες, οικονομική αυτονομία,περισσότερη δημοκρατία, αλλά και ανασχεδιασμός του Αυτοδιοικητικού Χάρτη, κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, επαναφορά του δεύτερου γύρου για την εκλογή Δημάρχου/Περιφερειάρχη, είναι μερικές από τις προτάσεις που θα παρουσιάσει σήμερα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) στις 12.00, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.

Συγκεκριμένα, την πρόταση της ΕΛ.Α.Σ για το παρόν και το μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που περιλαμβάνει ακόμη αναγέννηση των Κοινοτήτων, Ενδοδημοτική Αποκέντρωση, εκλογή των συμβουλίων τοπικών κοινοτήτων σε ξεχωριστή κάλπη, μητροπολιτική Διακυβέρνηση σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη, όπως και Οικονομική Ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αύξηση πόρων από το νέο ΕΣΠΑ, θα παρουσιάσει ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ, Αλέξης Τσίπρας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ, η Ελλάδα παραμένει μία από τις πιο συγκεντρωτικές χώρες της Ευρώπης. Αυτό δεν είναι απλώς ένα θεσμικό πρόβλημα. Είναι ένας από τους βασικούς λόγους που οι πολίτες βιώνουν περισσότερη γραφειοκρατία, καθυστερήσεις, άνιση ανάπτυξη και μια περιφέρεια που σταδιακά ερημώνει. Οι αποφάσεις συγκεντρώνονται στο κεντρικό κράτος, οι διαδικασίες παραμένουν χρονοβόρες, οι δήμοι διαθέτουν περιορισμένους πόρους και αρμοδιότητες, ενώ οι πολίτες έχουν ελάχιστες δυνατότητες ουσιαστικής συμμετοχής στις αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο θεσμικό, είναι βαθιά κοινωνικό και αναπτυξιακό. Η περιφέρεια δυσκολεύεται ολοένα περισσότερο να παραμείνει τόπος ζωής, εργασίας και δημιουργίας. Η Αυτοδιοίκηση δεν είναι μια ακόμη βαθμίδα της δημόσιας διοίκησης. Είναι το κράτος που συναντά καθημερινά ο πολίτης. Είναι ο δήμος που συντηρεί το σχολείο, τη γειτονιά, το πάρκο, τις κοινωνικές δομές, την πολιτική προστασία και την ποιότητα ζωής, όπως τονίζεται από την ΕΛΑΣ.

Στην Ελλάδα του 2026 η εικόνα της αυτοδιοίκησης παραμένει ότι η πλειονότητα των αποφάσεων λαμβάνεται από την κεντρική διοίκηση ή από ενδιάμεσους κρατικούς μηχανισμούς. Το μέγεθος της απόκλισης το δίνει ένας αριθμός του ΟΟΣΑ: οι υποεθνικέςαρχές στην Ελλάδα διαχειρίζονται μόλις το 6,5% των δημόσιων δαπανών, έναντι περίπου 34% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, οι δήμοι λειτουργούν μέσα σε ένα πλαίσιο οικονομικής ασφυξίας. Η ίδια η ΚΕΔΕ και η μελέτη ΕΕΤΑΑ–ΚΕΔΕ υπολογίζουν λειτουργικό χρηματοδοτικό κενό περίπου 2,5 δισ. ευρώ. Οι ελληνικοί δήμοι δαπανούν περίπου 913 ευρώ ανά κάτοικο, από τις χαμηλότερες επιδόσεις στην Ευρώπη ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση αντιστοιχεί περίπου στο 4% του ΑΕΠ, επίσης από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί επισημαίνουν σταθερά τις περιορισμένες αρμοδιότητες, την ασαφή κατανομή ευθυνών και την αδύναμη οικονομική αυτονομία της ελληνικής αυτοδιοίκησης, αναμένεται να αναφερθεί στην σημερινή εκδήλωση.

Οι παθογένειες που σταθερά καταδεικνύονται από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς δεν αποτελούν αφηρημένα θεσμικά ζητήματα. Μεταφράζονται σε προβλήματα της καθημερινότητας, σε καθυστερήσεις έργων, μεγαλύτερη γραφειοκρατία, λιγότερες υπηρεσίες, στέρηση πόρων, χαμένες ευκαιρίες ανάπτυξης και τελικά σε λιγότερες δυνατότητες για τους ανθρώπους να ζήσουν, να εργαστούν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους. Κατά ΕΛΑΣ, η χώρα χρειάζεται μια νέα συμφωνία αποκέντρωσης, που θα μεταφέρει πραγματική δύναμη αρμοδιότητες, πόρους και δημοκρατική ευθύνη στις τοπικές κοινωνίες. Οι Δήμοι και οι περιφέρειες δεν μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν ως φορείς διαχείρισης περιορισμένων αρμοδιοτήτων αλλά ως πραγματικές κυβερνήσεις τοπικού επιπέδου.

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