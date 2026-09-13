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Με διμέτωπο αγώνα εναντίον της κυβέρνησης αλλά και του κόμματος Τσίπρα επιχειρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης να υπερβεί τη συνθήκη των χαμηλών δημοσκοπικών πτήσεων και να πείσει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αξιόπιστο και ρεαλιστικό πρόγραμμα για την «πολιτική αλλαγή».

Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ επέμεινε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στη ΔΕΘ ότι στόχος είναι η πρωτιά στις εκλογές «διότι μόνο αν ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία θα γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή και θα υπάρξει άλλο μοντέλο διακυβέρνησης υπέρ του πολίτη».

Επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι δεν αλλάζει η απόφαση Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ με το «όχι» στη συνεργασία με την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και υποστήριξε όσον αφορά πιθανές μετεκλογικές συμμαχίες για τη συγκρότηση κυβέρνησης ότι ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει με τη ψήφο του. Έκανε, σε αρκετά σημεία της τρίωρης συνέντευξης, σφοδρές επιθέσεις στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ άσκησε σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και το «αφήγημα’ του νέου κόμματος.

Συμφώνησε ωστόσο με την ευρωπαϊκή «λογική» προγραμματικών συμφωνιών των σοσιαλδημοκρατών με κόμματα της αριστεράς, τόνισε όμως ότι δεν είναι στην αριστερά «όλοι το ίδιο» ή δεν έχουν τις ίδιες απόψεις για κρίσιμα ζητήματα- προσπάθησε έτσι να κλείσει τα διάφορα σενάρια γύρω από τη «γειτνίαση» με την ΕΛΑΣ σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα σφραγίδα και one man show».

Ο κ. Ανδρουλάκης όταν ρωτήθηκε για το αν ανησυχεί για πιθανό νέο κύμα μεταγραφών από το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία εφόσον το κόμμα του περάσει κάτω από τον πήχη των προσδοκιών του, απάντησε ότι το ΠΑΣΟΚ δίνει και θα δώσει τη μάχη ενωμένο κι ότι είναι έτοιμο να κυβερνήσει αλλά και ότι «στην πολιτική κάνει ο καθένας τις επιλογές του.

«Μην ψάχνετε εσωκομματικά ρήγματα στο ΠΑΣΟΚ, αναζητείστε τα αλλού», υποστήριξε δείχνοντας και προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ενώ όταν ρωτήθηκε για το αν υπάρχει η πιθανότητα το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί εκ νέου με τον Αντώνη Σαμαρά απάντησε ως εξής: Η ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος από τον κ. Σαμαρά δεν αφορά στο ΠΑΣΟΚ, αφορά στη ΝΔ».

Με δεδομένο ότι ο κ. Ανδρουλάκης σημειώνει χαμηλά ποσοστά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός σε όλα τα γκάλοπ δέχθηκε το ερώτημα για το αν οφείλεται στην απουσία επικοινωνιακού χαρίσματος. «Το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατύ χαμόγελο δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντα υποκριτικής», είπε και προσπάθησε να γυρίσει τη συζήτηση στη διαδρομή των πολιτικών αρχηγών.

«Εγώ ξεκίνησα από μια γειτονιά του Ηρακλείου Κρήτης, πήγα δημόσιο σχολείο και δημόσιο πανεπιστήμιο, εργάστηκα στον ιδιωτικό τομέα, δεν βολεύτηκα, δεν πήρα κάποια δημόσια θέση και όταν ήρθε η ώρα να πολιτευτώ δεν είχα ολιγάρχες, δεν είχα πολιτικούς μπαμπάδες ή ανίερες συμμαχίες».

Είναι πάντως αξιοσημείωτο ότι απέφυγε να απαντήσει σχετικά με την προσωπική του στάση απέναντι στο ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ έρθει δεύτερο ή τρίτο στις εκλογές, αν παραμείνει στην ηγεσία ή αν θα κινήσει τις διαδικασίες για την εκλογή από τη βάση. Δεν απάντησε επίσης αν θα είναι και πάλι υποψήφιος βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης ή θα επιλέξει κάποια άλλη περιφέρεια εκτός Βόρειας Ελλάδας.

Ιδιαίτερα δηκτικός ήταν ο λόγος του για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος απέδωσε την επιστροφή του στην ύπαρξη πολιτικού κενού, στην απουσία ισχυρού κεντροαριστερού πόλου τα τελευταία τρία χρόνια. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν αμφισβήτησε την ύπαρξη «κενού» αλλά άρχισε καταρχάς να περιγράφει τη μεγάλη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023, όταν απώλεσε πάνω από 20 ποσοστιαίες μονάδες και «παραμέρισε».

«Ποιος ήταν αρχηγός τότε, αυτός που ήρθε, λέει σήμερα να καλύψει το κενό», υπογράμμισε και θύμισε την πρόσφατη αναφορά στελεχών της ΕΛΑΣ ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος. «Άκουσα επιπλέον τον κ. Τσίπρα να λέει ότι δεν είμαστε τώρα αντίπαλοι αλλά ανταγωνιστές.

Ας αξιολογήσουν οι πολίτες τη συνέπεια λόγων και πράξεων», πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης κάνοντας ακόμη ένα αιχμηρό σχόλιο για τον Αλέξη Τσίπρα: «Το ΠΑΣΟΚ έμεινε και έδωσε σκληρό αγώνα με τους βουλευτές του. Δεν πήγαμε να καθίσουμε στα πίσω έδρανα της βουλής για να διαλύσουμε το κόμμα μας και την αντιπολίτευση…».

Στο σημείο ανάπτυξης των θέσεων του ΠΑΣΟΚ για την εξωτερική πολιτική και δη σχετικά με τις τουρκικές προκλήσεις και τις δηλώσεις του υπουργού, Γιώργου Φλωρίδη «ότι εφόσον δεν θα υπάρχει σταθερή κυβέρνηση το βράδυ των εκλογών, μπορεί να κάνουν ντου οι απέναντι», ο κ. Ανδρουλάκης ότι πρώτον δεν πρόκειται να υπάρξει ακυβερνησία, δεύτερον ότι το «Μητσοτάκης ή χάος» είναι εκβιασμός και επικοινωνιακό τέχνασμα, αλλά το “Μητσοτάκης ή Ερντογάν” είναι αποκάλυψη της φαιδρότητας της κυβέρνησης».

«Μαθήματα στα εθνικά δεν δεχόμαστε γιατί όλες οι μεγάλες εθνικές επιτυχίες έχουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ με το Κυπριακό να είναι η σημαντικότερη επιτυχία της μεταπολίτευσης» σημείωσε ενώ χαρακτήρισε επικοινωνιακό τέχνασμα τα «ήρεμα νερά».

Απευθυνόμενος δε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ζήτησε να ανακοινώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της πόντισης του καλωδίου της ηλεκτρικής σύνδεσης με την Κύπρο. Αφήνοντας εκ νέου σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής μίλησε για έλλειψη σοβαρότητας στη διαχείριση ενός τέτοιου μεγέθους γεωπολιτικού και ενεργειακού έργου.

«Δεν έχει προκύψει άλλη φορά τέτοια αντιφατικότητα σε τόσο σοβαρά ζητήματα επικοινωνιακής διαχείρισης των ευθυνών. Καθαρά λόγια: Άμεσα ο πρωθυπουργός να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κι ότι δεν θα περάσει ο τσαμπουκάς των Τούρκων» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Με τις απαντήσεις που έδωσε προσπάθησε στη συνέχεια να αναπτύξει τις λεπτομέρειες του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας ότι είναι κοστολογημένο αλλά δεν θα αρνηθεί την κατάθεσή του στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για το «ζύγισμά» του, αρκεί το Συμβούλιο να αναλύσει κάθε σενάριο και το αποτύπωμά του στο δημοσιονομικό πλάνο.

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