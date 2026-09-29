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Ως βασικό αντίπαλο του ΠΑΣΟΚ την κυβερνητική παράταξη δείχνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι «ο κ. Τσίπρας κρίθηκε, ανήκει στο χθες».

Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ μιλώντας για τις επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ στα γκάλοπ υποστηρίζει ότι «η μεγαλύτερη δημοσκόπηση είναι η λαϊκή ετυμηγορία» κι ότι «πολιτική αλλαγή δεν σημαίνει πολιτική επιστροφή στο χθες». Μιλώντας στο Mega σήμερα το πρωί επιχείρησε να ξεκαθαρίσει ότι «βασικός αντίπαλος του κόμματός του είναι η κυβέρνηση και κανένας άλλος», ωστόσο αναφερόμενος στις επικρίσεις του Αλέξη Τσίπρα πρόσθεσε ότι «είμαστε υποχρεωμένοι να απαντάμε». Τον αγώνα- επέμεινε- τον κάνουμε για να πάμε μπροστά και όχι πίσω.

Με τις αναφορές του γενικότερα ο κ. Ανδρουλάκης έκανε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τις πολιτικές της πχ στην Υγεία, την κατηγόρησε για αλαζονεία και αναξιοπιστία κι ότι για την αντιμετώπιση της ακρίβειας «παίρνει καθυστερημένα μέτρα, κάποια εκ των οποίων τα είχε προτείνει το ΠΑΣΟΚ. «Χρειάζεται δυναμική παρέμβαση» είπε για τις τιμές των καυσίμων κι ότι όσο καθυστερούν τα μέτρα, μειώνεται η κατανάλωση. Στη συνέχεια επανέλαβε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, όπως είναι η προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και ο έλεγχος όλης της αλυσίδας και σημείωσε ότι «όταν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βγαίνουν και λένε για «κακομοίρηδες», δείχνουν ότι είναι εκτός κοινωνίας.

Σκληρή κριτική έκανε ειδικά στον Άδωνη Γεωργιάδη για τα θέματα Υγείας, ο οποίος ψέγει τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ ότι τα παρά τα σχόλιά του τηλεϊατρική υπάρχει. «Υπάρχουν τα μηχανήματα, δεν είναι πλήρως στελεχωμένο το σύστημα πχ στα νησιά, για να οργανωθεί θέλει πάρα πολύ δουλειά», απάντησε και συμπλήρωσε ότι «αν ήταν καλό το σύστημα δεν θα αντιδρούσαν έτσι οι πολίτες όταν πηγαίνουν και συναντούν προβλήματα στα νοσοκομεία». «Επί ΠΑΣΟΚ, υπήρχε ισχυρό Εθνικό Σύστημα Υγείας», δήλωσε διευκρινίζοντας ότι δεν εννοεί κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. «Η κυβέρνηση κάνει καρτελοποίηση στις ιδιωτικές δομές υγείας- χρειάζεται ενιαίος τιμοκατάλογος στις ιδιωτικές δομές», είπε επίσης και επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τις σχετικές υποδομές στα νησιά.

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