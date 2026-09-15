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Εκτός των φυλακών Δομοκού μετά την έκτιση της θητείας του ύστερα από την καταδίκη του για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής βρίσκεται από τις 12 το μεσημέρι της Τρίτης ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Τον Ηλία Κασιδιάρη, που βγήκε από τη φυλακή κρατώντας μια ελληνική σημαία στα χέρια, περίμεναν δεκάδες υποστηρικτές του στις αγκαλιές των οποίων έπεσε όταν πέρασε την πόρτα της φυλακής.

Σε δήλωσή του μετά την αποφυλάκισή του ο Ηλίας Κασιδιάρης προανήγγειλε την επιστροφή του στην πολιτική λέγοντας: «Σας είχα δώσει μια υπόσχεση πως μόλις περάσω αυτή την πύλη δεν θα επιστρέψω μόνο στην ελευθερία αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων».

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