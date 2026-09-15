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Τρεις αριθμοί από τις τελευταίες εθνικές εκλογές δίνουν ένα πρώτο μέτρο για την πολιτική συζήτηση που ανοίγει με την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη: 19,5%, 16,5% και 1,5%. Τόσες ήταν αντίστοιχα οι μετακινήσεις προς τους Σπαρτιάτες από την Ελληνική Λύση, τη Νίκη και τη Νέα Δημοκρατία μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων του 2023, σύμφωνα με την ανάλυση του exit poll.

Το πολιτικό σκηνικό έχει έκτοτε αλλάξει, όχι όμως και η σημασία εκείνου του προηγουμένου. Δεν αποτελεί πρόβλεψη για την επόμενη κάλπη, δείχνει όμως γιατί οι κινήσεις Κασιδιάρη δεν περνούν απαρατήρητες και γιατί το ενδιαφέρον στρέφεται ιδιαίτερα στον χώρο δεξιά της ΝΔ.

Με την έξοδό του σήμερα από τις φυλακές Δομοκού, το ερώτημα μεταφέρεται πλέον στις επόμενες κινήσεις του. Η πλευρά του δηλώνει ότι θα επιχειρήσει να είναι παρών στις εκλογές του 2027. Για να φτάσει, όμως, μια τέτοια κίνηση έως την κάλπη, υπάρχει μπροστά η κρίση του Αρείου Πάγου.

Η εικόνα στα δεξιά της ΝΔ

Η συζήτηση ανοίγει σε μια στιγμή που ο χώρος δεξιά της ΝΔ είναι ήδη κατακερματισμένος.

Στην τελευταία δημοσκόπηση της GPO για το Star, στην εκτίμηση ψήφου, η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 9%, η Φωνή Λογικής στο 3,7% και η Νίκη στο 1,2%, ενώ η ΝΔ καταγράφεται στο 30,6%. Στην πρόθεση ψήφου τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 7,6%, 3,1%, 1% και 25,8%.

Η Ελληνική Λύση έχει αποκτήσει σαφώς ισχυρότερη παρουσία, η Φωνή Λογικής κινείται κοντά στο όριο εισόδου στη Βουλή και η Νίκη βρίσκεται χαμηλότερα. Σε αυτό το τοπίο προστίθεται τώρα η προαναγγελία μιας ακόμη πολιτικής κίνησης, χωρίς ακόμη να γνωρίζουμε τη μορφή που θα πάρει ή εάν τελικά θα μπορέσει να συμμετάσχει στις εκλογές.

Υπάρχει, ωστόσο, το προηγούμενο του 2023.

Τι έδειξαν οι Σπαρτιάτες

Πριν από τις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023, ο Κασιδιάρης είχε καλέσει δημόσια τους υποστηρικτές του να ψηφίσουν τους Σπαρτιάτες. Το κόμμα μπήκε τότε στη Βουλή με 4,68% και 241.633 ψήφους.

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει από πού προήλθαν εκείνοι οι ψηφοφόροι. Σύμφωνα με την ανάλυση του exit poll, το 19,5% των ψηφοφόρων των Σπαρτιατών είχε ψηφίσει Ελληνική Λύση τον Μάιο και το 16,5% Νίκη. Από τη ΝΔ προερχόταν μόλις το 1,5%. Ένα 17% δεν είχε ψηφίσει στην προηγούμενη αναμέτρηση, ενώ το 28% είχε επιλέξει άλλα κόμματα.

Τα στοιχεία αφορούν δύο συγκεκριμένες κάλπες του 2023 και δεν μετρούν τη σημερινή επιρροή Κασιδιάρη. Είναι, όμως, το πιο πρόσφατο εκλογικό προηγούμενο για το πού καταγράφηκαν μετακινήσεις όταν ο ίδιος παρενέβη δημόσια υπέρ συγκεκριμένου κόμματος.

Και τότε η μεγαλύτερη πίεση δεν καταγράφηκε στη ΝΔ αλλά σε κόμματα δεξιότερα από αυτήν. Αυτό δεν βγάζει το κυβερνών κόμμα από την εξίσωση. Δείχνει όμως γιατί οι εξελίξεις παρακολουθούνται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από τους σχηματισμούς που σήμερα κινούνται στον ίδιο πολιτικό χώρο.

«Σίγουρη κάθοδος»

Η συνήγορός του Βάσω Πανταζή έχει χαρακτηρίσει «σίγουρη» την κάθοδό του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα και έχει προαναγγείλει συνέντευξη Τύπου μετά την αποφυλάκισή του.

Ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι διαθέτει πλήρη πολιτικά δικαιώματα και έχει προαναγγείλει παρουσία στην κεντρική πολιτική σκηνή. Σε προηγούμενη τοποθέτησή του είχε αναφέρει ότι δεν προτίθεται να εμφανιστεί ως πρόεδρος, ιδρυτής ή επικεφαλής ενός νέου κόμματος, αλλά να συμμετάσχει ενεργά σε νέο πολιτικό σχηματισμό.

Αυτό είναι μέχρι στιγμής το πολιτικό σκέλος. Το θεσμικό είναι διαφορετικό και εκεί η κυβέρνηση παραπέμπει ευθέως στον Άρειο Πάγο.

Λιβάνιος: Ο Άρειος Πάγος θα αποφασίσει

Ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος χαρακτήρισε «οξύμωρο» ένας άνθρωπος που «μισεί τον κοινοβουλευτισμό» να επιχειρεί να εκλεγεί στη Βουλή και ξεκαθάρισε ότι ο Άρειος Πάγος είναι εκείνος που θα κρίνει εάν δικαιούται να συμμετάσχει στις εκλογές.

Δεν προανήγγειλε, παράλληλα, νέα νομοθετική παρέμβαση, σημειώνοντας ότι το υφιστάμενο πλαίσιο είναι επαρκές.

Στην ίδια γραμμή έχει κινηθεί και ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει επισημάνει ότι η κυβέρνηση έκανε «ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε» νομοθετικά και ότι από εκεί και πέρα τον νόμο θα ερμηνεύσει ο Άρειος Πάγος.

Με άλλα λόγια, από το κυβερνητικό στρατόπεδο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σχεδιασμός για νέα νομοθετική κίνηση ειδικά για την περίπτωση Κασιδιάρη. Η απάντηση είναι το υφιστάμενο πλαίσιο και η εφαρμογή του από τη Δικαιοσύνη.

Οι κρίσεις της Θέμιδας

Το 2023 το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου απέκλεισε από τις εθνικές εκλογές το κόμμα «Έλληνες», εξετάζοντας όχι μόνο την τυπική ηγεσία αλλά και τον πραγματικό ρόλο Κασιδιάρη στον σχηματισμό.

Έναν χρόνο αργότερα οι Σπαρτιάτες αποκλείστηκαν από τις ευρωεκλογές, με τον Άρειο Πάγο να εξετάζει και τον ρόλο που είχε διαδραματίσει ο Κασιδιάρης στην εκλογική τους εμφάνιση το 2023.

Τον Μάρτιο του 2026, εξάλλου, το Εφετείο διατήρησε την ενοχή του για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Αυτό είναι και το όριο της σημερινής συζήτησης. Υπάρχει η δηλωμένη πρόθεση για εκλογική παρουσία και υπάρχει ένα προηγούμενο του 2023 που δεν επιτρέπει να περάσουν αψήφιστα οι επόμενες κινήσεις. Δεν υπάρχει ακόμη ούτε συγκεκριμένος πολιτικός φορέας στην τελική του μορφή ούτε, πολύ περισσότερο, κρίση για τη συμμετοχή του στις εκλογές.

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