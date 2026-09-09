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Με κατηγορηματικό τρόπο τοποθετήθηκε χθες το Γραφείο Μέσων Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, ξεκαθαρίζοντας την «ιδιοκτησία» του «πηγαίου κώδικα» της «Ασπίδας του Αχιλλέα», με φόντο δημοσιεύματα στον ελληνικό Τύπο, που ήθελαν το λογισμικό του ελληνικού αμυντικού θόλου πέντε επιπέδων να τίθεται υπό τον έλεγχο του Τελ Αβίβ.

Διαψεύδοντας τους σχετικούς ισχυρισμούς, «σύμφωνα με τη συμφωνία “Ασπίδα του Αχιλλέα”, το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας συμφώνησαν για τη μεταφορά ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Αυτό καλύπτει τόσο την επιχειρησιακή εμπειρογνωμοσύνη που έχει συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια δεκαετιών ανάπτυξης και λειτουργίας συστημάτων αεράμυνας, όσο και την τεχνολογική υποστήριξη που θα επιτρέψει στις ελληνικές εταιρείες να αναπτύξουν το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου, έτσι ώστε ο ελληνικός πηγαίος κώδικας που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος, μαζί με τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες σε αυτόν, να παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και να είναι προσαρμοσμένος στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις» ανέφερε σχετικά το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ.

«Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της συμφωνίας, καταβλήθηκε συνεχής προσπάθεια για την προώθηση της μεταφοράς τεχνολογιών και δυνατοτήτων σε κατάλληλες ελληνικές εταιρείες, οι οποίες θα ενσωματωθούν στην παραγωγή της αρχιτεκτονικής που θα παραδοθεί στην Ελλάδα» συνέχισαν οι επιτελείς του ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, καταλήγοντας πως «οι ισχυρισμοί που διατυπώθηκαν τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τον πηγαίο κώδικα που υποστηρίζει τα λειτουργικά συστήματα του Ισραήλ δεν σχετίζονται με τη συμφωνία της “Ασπίδας του Αχιλλέα”, βάσει της οποίας θα δημιουργηθεί ένας ειδικός ελληνικός πηγαίος κώδικας με την υποστήριξη του Ισραήλ», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση κι ενώ ερωτήματα αναφορικά με την ιδιοκτησία του «πηγαίου κώδικα» είχε διατυπώσει στη δημόσια σφαίρα η ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα.

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