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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για το σοβαρό περιστατικό σε πτήση της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, όταν ένας από τους πιλότους φέρεται να μαχαίρωσε τον συνάδελφό του και στη συνέχεια να επιχείρησε να προκαλέσει συντριβή του αεροσκάφους.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι είναι ακόμη νωρίς για να εξακριβωθεί τι κρύβεται πίσω από την επίθεση, ενώ απέφυγε να συνδέσει το περιστατικό με το Ιράν. «Είναι πολύ νωρίς για να πούμε», απάντησε όταν ρωτήθηκε από το Fox News εάν υπάρχουν ενδείξεις ιρανικής εμπλοκής.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη στη Σαουδική Αραβία, όπου το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση. Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι αναμένεται να μεταφερθεί στη συνέχεια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ότι το Ισραήλ θα παρακολουθεί, ενδεχομένως και θα συμμετάσχει, στην έρευνα.

יניב, אתה גיבור אמיתי. אנחנו עם של אריות! pic.twitter.com/55AgmAvzIG — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 30, 2026

Η στιγμή του πανικού μέσα στο αεροσκάφος

Η πτήση FZ1073 είχε απογειωθεί από το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι στις 03:05 GMT με προορισμό το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και μετέφερε 174 επιβάτες.

Περίπου δυόμισι ώρες αργότερα, το αεροσκάφος άρχισε να χάνει απότομα ύψος πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Flightradar24, κατέβηκε περισσότερα από 17.000 πόδια, δηλαδή πάνω από 5.000 μέτρα, σε λιγότερο από δύο λεπτά.

Ακολούθησε σήμα έκτακτης ανάγκης και στη συνέχεια κωδικός που υποδηλώνει αεροπειρατεία. Το αεροσκάφος άλλαξε πορεία και επέστρεψε προς τη Σαουδική Αραβία, όπου τελικά προσγειώθηκε με ασφάλεια στην Ταμπούκ.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες επιβατών, ο ένας πιλότος είχε δεχθεί επίθεση με μαχαίρι και το αεροσκάφος άρχισε να περιστρέφεται και να κατεβαίνει απότομα. Επιβάτες και μέλη του πληρώματος κατάφεραν να μπουν στο πιλοτήριο και να ακινητοποιήσουν τον δράστη.

Ο πιλότος που τραυματίστηκε κράτησε τον έλεγχο ζωντανό

Ο πιλότος που δέχθηκε την επίθεση ταυτοποιήθηκε ως ο Ινδός πλοίαρχος Σμιτ Ματσχάρ. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στη Σαουδική Αραβία και, σύμφωνα με την ινδική πρεσβεία, η κατάστασή του είναι σταθερή.

Ο Νετανιάχου και ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εξήραν τη στάση του, καθώς, παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, φέρεται να κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου, επιτρέποντας στους επιβάτες να επέμβουν.

Ο Μόντι χαρακτήρισε τον πιλότο «ήρωα», σημειώνοντας ότι επέδειξε ιδιαίτερο θάρρος και αποφασιστικότητα προκειμένου να προστατεύσει τις ζωές των επιβατών.

My salute to the Indian pilot Captain Smit Machchhar for his extraordinary bravery. Despite being stabbed and seriously injured, he fought back, resisted, opened the cockpit door, and enabled passengers and crew to overpower the attacker — preventing a catastrophic mid-air… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 30, 2026

Οι επιβάτες ακινητοποίησαν τον δράστη

Οι μαρτυρίες των επιβατών περιγράφουν σκηνές έντασης μέσα στο αεροσκάφος.

Ο επιβάτης Γιανίβ Χαγιούν ανέφερε ότι μπήκε στο πιλοτήριο μαζί με μέλος του πληρώματος και ακινητοποίησε τον επιτιθέμενο, ο οποίος φέρεται να προσπαθούσε να απενεργοποιήσει τα χειριστήρια του αεροσκάφους.

Όπως περιέγραψε, έβαλε τον δράστη σε λαβή ακινητοποίησης, ενώ άλλοι επιβάτες έσπευσαν να βοηθήσουν. Ένας ακόμη πιλότος ανέλαβε στη συνέχεια τον έλεγχο του αεροσκάφους και το οδήγησε με ασφάλεια στην προσγείωση.

Άλλος επιβάτης ανέφερε ότι οι ταξιδιώτες έδεσαν τον δράστη χρησιμοποιώντας ακόμη και τα δικά του καλώδια και ακουστικά.

«Πολύ σοβαρό περιστατικό ασφαλείας»

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε το περιστατικό «πολύ σοβαρό περιστατικό ασφαλείας», υπογραμμίζοντας ότι οι ισραηλινές αρχές βρίσκονται σε στενή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ασφάλεια των επιβατών.

עדכון חשוב בעקבות האירוע הביטחוני החמור היום >> pic.twitter.com/Hw2mxTDPjM — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 30, 2026

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς το χαρακτήρισε «απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης τζιχαντιστικού χαρακτήρα», χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν το κίνητρο ή την ιδεολογική ταυτότητα του δράστη.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επικοινώνησε με τον Νετανιάχου μετά το περιστατικό και ανέφερε ότι ο δράστης ενδέχεται να ήταν «τρομοκράτης» ή ότι υπήρχαν άλλοι λόγοι πίσω από την επίθεση.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημο κίνητρο ούτε έχει επιβεβαιωθεί οποιαδήποτε σύνδεση με το Ιράν.

Οι επιβάτες επέστρεψαν στο Ισραήλ

Οι επιβάτες, στην πλειονότητά τους Ισραηλινοί, μεταφέρθηκαν αργότερα στο Τελ Αβίβ με πτήση επαναπατρισμού. Έφτασαν το απόγευμα, όπου τους περίμεναν συγκεντρωμένοι πολίτες με σημαίες, μουσική και χειροκροτήματα.

Ισραηλινός διασώστης ανέφερε ότι αρκετοί επιβάτες ήταν εμφανώς συγκλονισμένοι και κάποιοι έκλαιγαν κατά την έξοδό τους από το αεροσκάφος.

Η Flydubai επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε «διαπληκτισμός στο πιλοτήριο» και ότι το αεροσκάφος τέθηκε υπό έλεγχο από το πλήρωμα, το οποίο το εξέτρεψε και το προσγείωσε με ασφάλεια στην Ταμπούκ.

Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι βασική προτεραιότητά της είναι η ασφάλεια και η υγεία των επιβατών και του πληρώματος, ενώ η επίσημη έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

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