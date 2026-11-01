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«Έχουμε μπροστά μας αρκετή δουλειά να κάνουμε. Αύριο, στο Υπουργικό Συμβούλιο, κάθε υπουργός θα παρουσιάσει τις 3-4 βασικές προτεραιότητες μέχρι τις εκλογές, γιατί μας ενδιαφέρει και στην τελευταία στροφή η κυβέρνηση να παράγει έργο. Η καλύτερη πρόβλεψη για το αποτέλεσμα των εκλογών είναι η προσπάθεια, η σοβαρότητα και η δουλειά».

Αυτό ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη σήμερα στην τηλεόραση της ΕΡΤnews και πρόσθεσε: «Δεν αντιμετωπίζουμε τις δημοσκοπήσεις με αίσθημα αυταρέσκειας. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι πολύ σημαντικό ότι, μετά από επτάμισι χρόνια διακυβέρνησης, είμαστε πολύ μπροστά από το δεύτερο και το τρίτο κόμμα και ότι οι περισσότεροι συμπολίτες μας θεωρούν ότι στις επόμενες εκλογές θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Θέλω να σας θυμίσω ότι και το 2023 οι δημοσκοπήσεις, 3-4 μήνες πριν από τις εκλογές, έδειχναν τη Νέα Δημοκρατία στο 32% – 34% και μετά πήγαμε στο 41%. Δεν λέω ότι οπωσδήποτε αυτό θα συμβεί και τώρα. Λέω όμως ότι οι Έλληνες θα δουν το έργο το οποίο έχει παραχθεί, θα κάνουν σύγκριση του πρωθυπουργού με τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων και της πολιτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με τα άλλα κόμματα. Θα δουν και το πρόγραμμά μας, το οποίο ήδη ετοιμάζουμε και το οποίο θα είναι πρόγραμμα που θα στηρίζεται στην αλήθεια, αλλά θα έχει πολλά στοιχεία καινοτομίας και στο τέλος θα στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία, που πρακτικά είναι και η μόνη δύναμη, στην οποία μπορεί να ακουμπήσει τις ελπίδες του ο μέσος Έλληνας».

Σε σχέση με τις αγροτικές επιδοτήσεις ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης τόνισε πως μόλις καταβλήθηκαν οι προκαταβολές σε όσους έκαναν αιτήσεις μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου. «Βούληση της κυβέρνησης», πρόσθεσε, «είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία για τις προκαταβολές, όπως και πέρυσι, στις 30 Νοεμβρίου. Ήδη έχει αυξηθεί – και βαίνει αυξανόμενος – ο ρυθμός υποβολής των αιτήσεων, καθώς από 1.000-2.000 αιτήσεις πριν από ένα μήνα φθάσαμε ήδη στις 16.500 αιτήσεις ημερησίως. Το καινούργιο σύστημα έχει γίνει θετικά δεκτό τόσο από τους συνεταιριστές, όσο και από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο. Βρισκόμαστε στη φάση μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Το καινούργιο σύστημα είναι πιο απαιτητικό με βάση και αυτά που ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια Το βέβαιο είναι ότι μετά από κάποιες παιδικές ασθένειες, προχωρούμε. Αυτό που θα μείνει στο τέλος είναι ένα πιο δίκαιο σύστημα. Η χώρα θα παίρνει τα ίδια λεφτά αλλά θα τα κατανέμει πιο δίκαια υπέρ των πραγματικών παραγωγών».

Σε ερώτηση για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε: «Επειδή έχουμε κάνει καλούς λογαριασμούς και προχωρούμε με νοικοκυρεμένη αντίληψη, μπορούμε να συνεχίσουμε την στήριξη. Είμαστε από τις χώρες της Ευρώπης που αντέδρασαν πρώτες και είμαστε τρίτοι στην ΕΕ ως προς την ένταση της ενίσχυσης. Προχωρούμε στο πλαίσιο της αντοχής του προϋπολογισμού και μέχρι του σημείου που δεν θα έχουμε κίτρινες κάρτες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αγορές, σε μια περίοδο αναταράξεων στην αγορά ομολόγων. Παράλληλα ζητάμε, όπως κάνουν κι άλλες χώρες, μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω δράση χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική σταθερότητα. Πάντως οι διαδηλώσεις και τα επεισόδια σε μια σειρά από χώρες της Ευρώπης δείχνουν ότι το πρόβλημα της ακρίβειας δεν είναι ελληνικό ή πρόβλημα της κυβέρνησης όπως ήθελαν κάποιοι να εμφανίσουν, αλλά είναι ευρωπαϊκό και διεθνές».

Για την εξωτερική και αμυντική πολιτική επανέλαβε ότι η κυβέρνηση προχωρά χωρίς φωνές και αντάρα, έχοντας όμως απτά αποτελέσματα.«Η χώρα», τόνισε, «έχει σημειώσει μεγάλες εθνικές επιτυχίες τα τελευταία χρόνια και έχει έναν πρωθυπουργό που την εκπροσωπεί επάξια». Υπενθύμισε σε αυτό το πλαίσιο τις ομιλίες του πρωθυπουργού στο Κογκρέσσο των ΗΠΑ, αλλά και την περασμένη εβδομάδα στον ΟΗΕ, όπου ξεκαθάρισε τα πράγματα σε σχέση με το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Σημείωσε επίσης την απόκτηση της νέας φρεγάτας «Νέαρχος» που προστίθεται στη φρεγάτα «Κίμων» ενισχύοντας την αμυντική θωράκιση της χώρας, όπως και τα μαχητικά Rafale και τα F-35 που ακολουθούν. Επίσης υπογράμμισε την μερική οριοθέτηση ΑΟΖ με την Αίγυπτο, με την οποία προχωρά τώρα περαιτέρω οριοθέτηση, την αντίστοιχη οριοθέτηση με την Ιταλία, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό στο Αιγαίο, τα οικολογικά πάρκα, την ενίσχυση των σχέσεων με τις ΗΠΑ, τις αμυντικές συμφωνίες με τη Γαλλία, τις έρευνες για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο και τη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης «που δεν είναι χωρίς πολιτικό νόημα», τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου που καθιστά τη χώρα πύλη εισόδου για Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο προς την Ευρώπη. «Όλα αυτά αποτελούν αναντίρρητα σημαντικές εθνικές επιτυχίες και αποδεικνύουν την ενίσχυση της θέσης της χώρας», κατέληξε ο Κωστής Χατζηδάκης. Πρόσθεσε επίσης ότι ο σχεδιασμός για την υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου προχωρεί κανονικά.