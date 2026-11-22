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Προβάδισμα 14,9 ποσοστιαίων μονάδων έναντι της δεύτερης Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Palmos Analysis για τον «Ελεύθερο Τύπο», συγκεντρώνοντας σχεδόν διπλάσιο ποσοστό. Ειδικότερα, στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής η ΝΔ καταγράφει 30,2%, έναντι 15,3% της ΕΛΑΣ, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 12,9%.

Σύμφωνα με την εκτίμηση κατανομής εδρών, εννέα κόμματα εξασφαλίζουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, με τη Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώνει 122 έδρες, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 47 και το ΠΑΣΟΚ 39.

Η εκτίμηση εκλογικής επιρροής και η κατανομή των εδρών

Στην τέταρτη θέση της εκτίμησης εκλογικής επιρροής βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 7% και ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5%, η Φωνή Λογικής με 4,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,5% και η Συμμαχία Ελλήνων με 3,4%.

Κάτω από το όριο του 3% καταγράφονται το ΜέΡΑ25 με 2,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,5%, η Νίκη με 2,3%, οι Σπαρτιάτες με 1,5%, καθώς και οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο και η Νέα Αριστερά, με 0,6% το καθένα.

Όσον αφορά στην εκτίμηση των εδρών, η Ελληνική Κίνηση και το ΚΚΕ εξασφαλίζουν από 21 έδρες, η Πλεύση Ελευθερίας 15, η Φωνή Λογικής 14, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 11 και η Συμμαχία Ελλήνων 10.

Η εικόνα στην πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 24,8%, ενώ η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη συγκεντρώνει 12,6% και το ΠΑΣΟΚ 10,6%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,8%, το ΚΚΕ με 5,6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,1% και η Φωνή Λογικής με 3,7%.

Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία καταγράφει 2,9%, η Συμμαχία Ελλήνων 2,8%, το ΜέΡΑ25 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2% και η Νίκη 1,9%.

Το ποσοστό όσων δηλώνουν αναποφάσιστοι ή δεν απαντούν διαμορφώνεται στο 15,8%, ενώ το 17,8% συνολικά επιλέγει την αποχή, το άκυρο ή το λευκό ή δεν έχει καταλήξει σε απόφαση.

Η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα

Η ακρίβεια και οι αυξημένες τιμές εξακολουθούν να αποτελούν τη σημαντικότερη ανησυχία των πολιτών, με το 52% των ερωτηθέντων να τις αναδεικνύει ως το κυριότερο πρόβλημα.

Ακολουθούν η διαφάνεια και η διαφθορά με 24%, η υγεία και η περίθαλψη με 23%, οι χαμηλοί μισθοί και οι συνθήκες εργασίας επίσης με 23%, ενώ η παιδεία συγκεντρώνει 19%.

Τι δείχνει η δημοσκόπηση για ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά

Στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά, το 74% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν θα τον ψήφιζε «σε καμία περίπτωση».

Αντίθετα, το 4% απαντά ότι «σίγουρα θα το ψήφιζε», ενώ ένα επιπλέον 18% αναφέρει ότι «ίσως να το ψήφιζε». Τα ποσοστά αυτά παραμένουν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με τις μετρήσεις των τελευταίων πέντε μηνών.

Τέλος, αναφορικά με τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, το 51% των πολιτών τους αξιολογεί ως σωστούς ή μάλλον σωστούς, ενώ το 38% εκτιμά ότι ήταν λανθασμένοι ή μάλλον λανθασμένοι.