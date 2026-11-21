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Σε μια πρωτότυπη διαδικασία πολιτικών αναμετρήσεων μεταξύ νέων προχώρησε σήμερα η Νέα Δημοκρατία, διοργανώνοντας στα κεντρικά της γραφεία διαγωνισμό ντιμπέιτ για συμμετέχοντες ηλικίας 17 έως 35 ετών. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια του κυβερνώντος κόμματος να εντοπίσει νέα πρόσωπα με ενδιαφέρον για την πολιτική και να ενισχύσει τη δεξαμενή των μελλοντικών στελεχών του.

Οι υποψήφιοι δοκιμάζονται σε διαδοχικές αντιπαραθέσεις επιχειρημάτων, καλούμενοι να αναπτύξουν τις απόψεις τους για βασικούς τομείς της κυβερνητικής πολιτικής, όπως η Υγεία, η Παιδεία, η Άμυνα και η Ασφάλεια. Μέσα από τη διαδικασία αξιολογούνται η ικανότητα δημόσιας τοποθέτησης, η τεκμηρίωση των θέσεων και η πολιτική συγκρότηση των συμμετεχόντων, με στόχο την ανάδειξη νέων ανθρώπων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν ενεργά στην πολιτική ζωή.

Την αξιολόγηση των συμμετεχόντων αναλαμβάνουν έμπειρα πολιτικά στελέχη, μεταξύ των οποίων η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Μάκης Βορίδης, ο Γιώργος Βουλγαράκης, ο Άκης Σκέρτσος, η Αλεξάνδρα Σδούκου και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος έχει την πρωτοβουλία της διοργάνωσης.

Η διαδικασία περιλαμβάνει διαδοχικές αναμετρήσεις, με τους συμμετέχοντες να διεκδικούν την πρόκρισή τους στους επόμενους γύρους και στον μεγάλο τελικό.

Το ενδιαφέρον στρέφεται και στην επόμενη ημέρα, καθώς όσοι ξεχωρίσουν μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία ενδέχεται να αξιοποιηθούν σε κομματικές θέσεις ή ακόμη και στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας ανανέωσης του στελεχιακού δυναμικού του κόμματος.