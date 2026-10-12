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Στα μέτρα στήριξης όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης που θα ανακοινωθούν την Τετάρτη αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Κωστής Χατζηδάκης, επισημαίνοντας πως «το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι τρίτη σε ολόκληρη την Ευρώπη στην ένταση της στήριξης μετά την ενεργειακή κρίση, λέει πολλά». «Στο ένα άκρο υπάρχει η αναλγησία και στο άλλο άκρο υπάρχουν τα ψέματα και η δημαγωγία. Στο κέντρο υπάρχει η υπευθυνότητα με ευαισθησία. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι σε αυτό το δρόμο πρέπει να μείνουμε. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα από την πλευρά της κυβέρνησης.

Η έμφαση θα δοθεί στο πετρέλαιο θέρμανσης, με δύο τρόπους: Επιδότηση στην αντλία και ενισχυμένη στήριξη για τους ευάλωτους. Και επίσης στο πετρέλαιο κίνησης το οποίο έχει δευτερογενή επίπτωση και στον πληθωρισμό. Θα εξαντλήσουμε τα περιθώρια. Το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι τρίτη σε ολόκληρη την Ευρώπη στην ένταση της στήριξης μετά την ενεργειακή κρίση, λέει πολλά. Και επειδή θα θέλαμε να έχουμε περισσότερες δυνατότητες, έχει στείλει επιστολή ο Πρωθυπουργός στην ΕΕ, προκειμένου να υπάρχει μια ρήτρα διαφυγής και να μην έρχονται κίτρινες και κόκκινες κάρτες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι με την κρίση της αγοράς ομολόγων αυτό θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ δυσάρεστο τελικά για την οικονομία και για τους πολίτες. Αυτό έχω υποχρέωση να το πω» είπε ο κ. Χατζηδάκης μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

«Περάσαμε πάρα πολύ άσχημα την προηγούμενη δεκαετία. Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να πέσουμε στον πειρασμό, επειδή έρχονται εκλογές και επειδή γίνονται καινούργια κόμματα, εμείς να παίξουμε μπάλα στο γήπεδο του λαϊκισμού. Αυτό θα ήταν διπλά λάθος: Πρώτον διότι ο κόσμος δεν θα διαλέξει εμάς αλλά θα πάει στους αυθεντικούς λαϊκιστές. Και δεύτερον διότι μια τέτοια πολιτική θα ζημίωνε την πατρίδα μας, την εθνική οικονομία και πρέπει με κάθε τρόπο να την αποφύγουμε» συμπλήρωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Όσον αφορά τις επερχόμενες εκλογές, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε «δεν ισχυριστήκαμε ότι οι εκλογές θα είναι υγιεινός περίπατος. Ούτε έχουμε τη θεωρία του ΠΑΣΟΚ, ότι στόχος είναι να βγούμε πρώτοι έστω και με μια ψήφο. Εμείς λέμε ότι υπάρχει ένας δύσκολος στόχος που είναι η αυτοδυναμία. Θα το παλέψουμε. Δύσκολος ήταν και το 2023 και τελικά, παρά τις προβλέψεις, πετύχαμε τελικά το στόχο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα πράγματα θα επαναληφθούν».

Όπως τόνισε «οι πολίτες αυτό που θα έχουν να αποφασίσουν στο τέλος, δεν θα είναι σταθερότητα ή περιπέτειες με τους άλλους. Θα είναι, κυρίως, ελπίδα για την επόμενη μέρα με τη Νέα Δημοκρατία στην οποία μπορεί να ακουμπήσει η Ελλάδα ή περιπέτειες λόγω ακυβερνησίας, ή λόγω μιας κυβέρνησης ηττημένων».

Κληθείς, δε, να τοποθετηθεί για την αναφορά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τις εξελίξεις μετά τις εκλογές, ανάλογα με το αποτέλεσμα ο κ. Χατζηδάκης είπε: «Το γεγονός ότι είπε πως αν πάει κάτω από 25% δεν έχει κανένα λόγο να παραμείνει στη θέση του πρωθυπουργού και του αρχηγού του κόμματος, δείχνει μια ειλικρίνεια. Έτσι ώστε και οι πολίτες να ξέρουν όχι μόνο το πρόγραμμά μας, αλλά και πως τοποθετούμαστε απέναντι σε αυτά τα σενάρια», σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης και πρόσθεσε: «Η καλύτερη πρόβλεψη πάντως για εμάς είναι η προσπάθεια. Πρέπει να πάμε σεμνά, σοβαρά, αποτελεσματικά με όλες τις πρωτοβουλίες που έχουμε, μιλώντας ξεκάθαρα στους πολίτες για την επόμενη μέρα».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επεσήμανε ακόμη ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί εξαίρεση στην ευρωπαϊκή κεντροδεξιά ως προς το εξής: «Στις εκλογές του 2007 και του 2023 η ΝΔ πήρε πάνω – κάτω το ίδιο ποσοστό. Η διαφορά είναι ότι υπάρχει μια μετακίνηση δέκα μονάδων προς τα δεξιά και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουν έρθει δέκα μονάδες από το κέντρο. Και εδώ και στην Ευρώπη υπάρχει μια αποστασιοποίηση ανθρώπων που ψήφιζαν παλιά κεντροδεξιά κόμματα και τώρα πάνε προς την λαϊκίστική δεξιά ή προς την ακροδεξιά. Αυτό που έχει παρατηρηθεί μόνο στην Ελλάδα, είναι ότι το κόμμα της κεντροδεξιάς, η Νέα Δημοκρατία, έχει κατορθώσει και απευθύνεται στο κέντρο με αξιοπιστία, ισοσταθμίζοντας μέσω του κέντρου τις απώλειες που έχει προς την άλλη κατεύθυνση».

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