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Απόλυτη επίγνωση της κρισιμότητας των μεταρρυθμίσεων ως προς τον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα έχει η κυβέρνηση, η οποία έχει δεσμευτεί να τις προχωρήσει, «χωρίς αυταρέσκεια, αλλά και χωρίς να είναι διατεθειμένη να συμβιβαστεί με την αντίληψη ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει», όπως επισήμανε σήμερα, από τη Θεσσαλονίκη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Κατά τον χαιρετισμό του σε εκδήλωση με τίτλο: «Ένα κράτος φιλικό προς τον πολίτη – Η επόμενη μέρα του gov.gr», στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, ο κ.Χατζηδάκης αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει διευκολύνει την καθημερινότητα των πολιτών κι έχει αυξήσει την αποτελεσματικότητα του κράτους.

Υπενθύμισε μεταξύ άλλων ότι, πλέον, ο μέσος πολίτης μπορεί να αξιολογήσει τους δημοσίους υπαλλήλους, κάτι που αυξάνει την ευθύνη των αυτοδιοικητικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών, ενώ έχουν γίνει και άλλες «καταδρομικές» -όπως τις χαρακτήρισε- «επιχειρήσεις», όπως η ταχεία έκδοσης συντάξεων και οι τετραψήφιοι αριθμοί εξυπηρέτησης 1555 για τον ΕΦΚΑ και 1566 για το υπουργείο Υγείας.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο κ.Χατζηδάκης στον νόμο 5253 για το φιλικό προς τον πολίτη κράτος, που τον περασμένο Απρίλιο «πέρασε» 14 διαφορετικές παρεμβάσεις και στην πρωτοβουλία για την αντικατάσταση πιστοποιητικών με μια υπεύθυνη δήλωση. «Το σύστημα ΜΙΤΟΣ μας επιτρέπει να απλουστεύσουμε τις 1000 από τις 2500 καταγεγραμμένες διαδικασίες, σε σχέση με τα συνηθέστερα πιστοποιητικά» υπενθύμισε, ενώ αναφέρθηκε και στην πύλη Politis.gov.gr, όπου ο πολίτης μπορεί να μπαίνει και να βλέπει σε ποιο στάδιο είναι η υπόθεσή του, ποια υπηρεσία τη χειρίζεται και τον προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης, ενώ παράλληλα κάνει υπόλογη τη δημόσια διοίκηση.

«Μεγάλη εκκρεμότητα» χαρακτήρισε ο κ.Χατζηδάκης τον εκσυγχρονισμό του ΟΣΕ. Οπως είπε, αυτή «έχει προχωρήσει την τελευταία περίοδο, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια, καθώς δεν μπορούμε να είμαστε μία θλιβερή εξαίρεση».

Θ.Λιβάνιος: Ο πολίτης δεν είναι πια κλητήρας του κράτους. Στόχος να μη χρειάζεται κανείς πλέον να πηγαίνει στο «γκισέ»

Τη μετάβαση από τον πολίτη-«κλητήρα» του κράτους σε ένα κράτος που εξυπηρετεί ψηφιακά τον πολίτη, έχει πετύχει το gov.gr, ενώ ο στόχος για την επόμενη ημέρα είναι «κανένας πολίτης να μη χρειάζεται να πάει στο γκισέ υπηρεσίας του Δημοσίου» σημείωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, προσθέτοντας ότι ο τελευταίος είναι ένας φιλόδοξος στόχος, που όμως μπορεί να επιτευχθεί.

Κατά τον κ.Λιβάνιο, το επόμενο βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου είναι ότι ο κύκλος της ψηφιακής διακίνησης εγγράφων ολοκληρώνεται και εκκινεί η ψηφιακή διακίνηση δεδομένων, κάτι που θα επιφέρει ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση στην εξυπηρέτηση του πολίτη.

Τι σημαίνει στην πράξη η μετάβαση στην ψηφιακή διακίνηση δεδομένων;

Τι σημαίνει στην πράξη η ψηφιακή διακίνηση δεδομένων; Ότι, για παράδειγμα, ένας πολίτης που θέλει να γράψει το παιδί του στον παιδικό σταθμό και σήμερα χρειάζεται να ζητήσει και να καταθέσει μια σειρά από έγγραφα, δεν θα χρειάζεται να το κάνει πια, καθώς το σύστημα θα «βλέπει» απευθείας το εισόδημά του, τον αριθμό των παιδιών του και αν είναι δικαιούχος ειδικών παροχών. «Ο πολίτης δεν θα χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο, από το να εκδηλώσει την πρόθεση να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένες διαδικασίες» εξήγησε ο κ.Λιβάνιος, ενώ πρόσθεσε ότι η ψηφιοποίηση, πέραν της ευκολίας, φέρνει και την ενίσχυση διαφάνειας, καθώς ένα έγγραφο σε φυσική μορφή ήταν πολύ πιο εύκολο να πλαστογραφηθεί.

Επιπλέον, εξοικονομούνται εργατοώρες. Για παράδειγμα, παλαιότερα, όταν ένας πολίτης έκανε αίτηση για πρόσληψη στο ΑΣΕΠ, θα έπρεπε να καταθέσει το πτυχίο του σε μορφή pdf και ένας υπάλληλος να το ανοίξει, να το επιβεβαιώσει και να δει τον βαθμό «με το μάτι». «Αυτό δημιουργούσε ένα “bottleneck”, γιατί ένας υπάλληλος μπορούσε να κοιτάξει μέχρι 20 αιτήσεις την ημέρα, για παράδειγμα, όταν σε έναν διαγωνισμό μπορεί να υπήρχαν χιλιάδες αιτήσεις. Τώρα με το “ptyxia.gov.gr”, η πληροφορία αυτή αντλείται αυτόνομα και το ίδιο ισχύει και για τα χρόνια εργασιακής εμπειρίας» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Δ.Παπαστεργίου: «Να θυμηθούμε πώς ήταν η ζωή μας πριν το gov.gr»

Με την έκκληση να θυμηθούμε πώς ήταν η ζωή μας το 2019, πριν από την ενεργοποίηση του gov.gr, άρχισε την τοποθέτησή του στην εκδήλωση ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, υπενθυμίζοντας πως οι πολίτες μπορούν σήμερα να έχουν δεκάδες ταυτοποιητικά έγγραφα στο «Gov.gr Wallet», στις ηλεκτρονικές συσκευές τους, ενώ έχουν υλοποιηθεί εκατοντάδες νέες διαλειτουργικότητες και είναι πλέον διαθέσιμες 804 διαδικτυακές υπηρεσίες. Πρόσθεσε δε ότι είναι πολύ βασικό το «κλικ» που θα κάνει σε αυτές τις υπηρεσίες ένας πολίτης να είναι εξίσου σημαντικό στην Αθήνα, την Αλεξανδρούπολη, τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη, κάνοντας πράξη την ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες απομακρυσμένης εξυπηρέτησης.

Αφού αναφέρθηκε στη μετάβαση από την ψηφιακή διακίνηση εγγράφων στην ψηφιακή διακίνηση δεδομένων, ο κ.Παπαστεργίου επισήμανε ότι ενώ μέχρι πρότινος οι πολίτες κατέθεσαν μια αίτηση και απλά περίμεναν πότε θα απαντηθεί, με το σύστημα CRM (διαχείρισης σχέσεων με τους πολίτες)ν του Δημοσίου, πλέον υπάρχουν απαντήσεις για το ποιος διαχειρίζεται την αίτηση, το πότε και το πώς.

Ενδεικτικά ανέφερε τις αποζημιώσεις για τις καταστροφές από το ακραίο καιρικό φαινόμενο Daniel, επισημαίνοντας ότι οι άνθρωποι που είχαν υποστεί ζημίες και ήδη είχαν να διαχειριστούν τεράστιο όγκο πρακτικών ζητημάτων, δεν μπορούσαν να γνωρίζουν την τύχη της αίτησης που είχαν καταθέσει. Πλέον, χάρη στο CRM και το σύστημα του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας έχουν εικόνα.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο κ.Παπαστεργίου και στα οφέλη της ψηφιοποίησης για το Εθνικό Κτηματολόγιο, αναφέροντας ενδεικτικά πως ενώ το 2019, το ποσοστό κτηματογράφησης δεν ξεπερνούσε το 35%-36%, πλέον έχει φτάσει στο 99% της ελληνικής επικράτειας.

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