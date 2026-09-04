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Τις εγκαταστάσεις της γαλακτοβιομηχανίας ΜΕΒΓΑΛ, στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, επισκέφθηκε σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, όπου είχε συνάντηση με τη Διοίκηση της, διευθυντικά στελέχη, τη Διοίκηση του Σωματείου Εργαζομένων, αλλά και με εργαζόμενους της εταιρείας.

Ο κ. Χατζηδάκης ενημερώθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΜΕΒΓΑΛ, κ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο Χατζάκο, για την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας, το επενδυτικό της πλάνο και τη στρατηγική που ακολουθείται για την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγής και της εξωστρέφειάς της. Για το 2026 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αναμένεται να ανέλθει στα €234 εκατ., με περισσότερο από το 50% να προέρχεται από εξαγωγική δραστηριότητα, για πρώτη φορά.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη νέα μεγάλη επένδυση της ΜΕΒΓΑΛ, ύψους €160 εκατ., που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά την κατασκευή νέου εργοστασίου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Χατζηδάκης ξεναγήθηκε στο εργοτάξιο του νέου εργοστασίου, όπου ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του έργου και τον σχεδιασμό της νέας παραγωγικής μονάδας.

Ο κ. Κωνσταντίνος Χατζάκος τόνισε ότι η επένδυση, που αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη στον κλάδο, αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη ΜΕΒΓΑΛ αλλά και για την Μακεδονία και εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για την ενίσχυση της παραγωγικής της βάσης. Με την ολοκλήρωσή της θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, ενώ η εταιρεία θα υπερδιπλασιάσει την παραγωγική της δυναμικότητα, επενδύοντας σε σύγχρονες τεχνολογίες και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της εγχώριας και διεθνούς της παρουσίας.

Η επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης στις εγκαταστάσεις της ΜΕΒΓΑΛ, μιας ελληνικής οικογενειακής γαλακτοβιομηχανίας με ισχυρή παραγωγική βάση στην περιφέρεια, ανέδειξε τη σημασία της εγχώριας παραγωγής, της μεταποίησης και της εξωστρέφειας για την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας και της εθνικής οικονομίας.

Ο κύριος Χατζηδάκης δήλωσε: «Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Πέρα από τον συναισθηματικό δεσμό με την εταιρεία, καθώς η ΜΕΒΓΑΛ στήριξε με υποτροφία την σύζυγό μου, όταν ήταν μαθήτρια, η εικόνα που βλέπει κανείς σήμερα είναι χαρούμενοι εργαζόμενοι και μία βιομηχανία ταυτισμένη με τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και με τη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Η ΜΕΒΓΑΛ παρά τις περιπέτειες που πέρασε ανατάχθηκε και αναπτύχθηκε και είναι μία εμβληματική εταιρεία στον κλάδο του γάλακτος με έντονο εξαγωγικό και επενδυτικό προγραμματισμό διευρύνοντας τις ευκαιρίες απασχόλησης. Δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και την τελευταία εφταετία έχουν δημιουργηθεί 60.000 νέες θέσεις εργασίας στην ελληνική βιομηχανία, όπου ξεχωρίζουν επιχειρήσεις με εξωστρέφεια και επιχειρηματίες που βρίσκουν τρόπους να αναπτύσσονται.

Μπράβο για την προσπάθεια και ευχαριστώ για τη φιλοξενία».

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