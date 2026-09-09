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«Στο Ελ Αλαμέιν διαφάνηκε ότι δεν είμαστε μόνοι μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπάρχουν χώρες, όπως είναι η Κύπρος και η Αίγυπτος, η μεγαλύτερη αραβική χώρα, με τις οποίες έχουμε συναντίληψη σε μια σειρά από ζητήματα ασφάλειας και περιφερειακής σταθερότητας», τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, αναφερόμενος στην τριμερή Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου, σε συνέντευξη στον ΑΝΤ1.

Ο κ. Χατζηβασιλείου επεσήμανε ότι στη συνάντηση στο Ελ Αλαμέιν φάνηκε πως οι τρεις χώρες έχουν ταύτιση στην ισχύ του διεθνούς δικαίου. «Η κοινή αναφορά στον τρόπο με τον οποίο οριοθετούνται οι θαλάσσιες ζώνες δείχνει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συνεννοούνται όμορες χώρες. Η υφιστάμενη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου είναι εκείνη που αποδεικνύει πως πρέπει δύο γείτονες να συνεννοούνται», υπογράμμισε.

Μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εξωτερικών ερωτηθείς για το καλώδιο, απάντησε ότι πρόκειται για ένα έργο υποδομής, ευρωπαϊκής προτεραιότητας και χρηματοδότησης, το οποίο θα συνεχιστεί κανονικά, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό. «Η έλευση της Meridiam σημαίνει ότι το έργο είναι ασφαλές. Διαφορετικά, ο γαλλικός κολοσσός δεν θα επένδυε τα χρήματά του», σημείωσε με νόημα και πρόσθεσε πως δεν απαιτείται αδειοδότηση από τρίτο.

Ο κ. Χατζηβασιλείου αναφέρθηκε, ακόμη, στον σχεδιασμό για την άσκηση «Μέδουσα» των Ενόπλων Δυνάμεων, με τη συμμετοχή της Κύπρου, της Αιγύπτου, της Γαλλίας και της Ιταλίας. «Ουσιαστικά, η άσκηση γίνεται σε μια περιοχή που συμπίπτει εν πολλοίς με το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και είναι άλλη μια απόδειξη ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται τετελεσμένα μέσα από παράνομες συμφωνίες. Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι απολύτως αίολο και παράνομο. Αυτό το γνωρίζει όλη η διεθνής κοινότητα. Άλλωστε, δεν καθίσαμε στωικά να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αντιθέτως, κάναμε τη νόμιμη συμφωνία με την Αίγυπτο, μέσω της οποίας το διεμβολίσαμε και στην πράξη», τόνισε.

Επιπροσθέτως, είπε ότι υπάρχει σχεδιασμός για τριμερή συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. «Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κάνει εξαιρετική δουλειά στο πεδίο σε συνεργασία με τις δύο αυτές χώρες, με τις οποίες έχουμε έρθει εγγύτερα όσο ποτέ», κατέληξε.

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