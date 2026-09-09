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Τέλος στις καθυστερήσεις πληρωμών και στο κυνήγι τιμολογίων “στα τυφλά” για ιδιώτες που τους χρωστά λεφτά το Δημόσιο, έρχεται να βάλει μία νέα, ανοιχτή για όλους πλατφόρμα παρακολούθησης, η οποία, όπως προανήγγειλε από την Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Πιερρακάκης, θα λειτουργήσει μέσα στις επόμενες 100 ημέρες, πριν το τέλος Δεκεμβρίου.

Η νέα πλατφόρμα θα λέγεται «Συνέπεια». Χτίζεται ήδη και αναμένεται να αποτελέσει το ψηφιακό εργαλείο παρακολούθησης των καθυστερούμενων πληρωμών του Δημοσίου προς προμηθευτές, επιχειρήσεις, φορολογουμένους και συνταξιούχους. Το ζητούμενο είναι να καταγράφεται με μεγαλύτερη ακρίβεια η πορεία των τιμολογίων και να εντοπίζονται οι φορείς με προβλήματα καθυστέρησης και εκκρεμότητες.

«Μεγάλος αδελφός»

Στην παρουσίαση της νέας πλατφόρμας αναφέρθηκε ότι έως τις 28 Αυγούστου 2026 είχαν καταγραφεί 265.000 τιμολόγια, συνολικής αξίας 22,6 δισ. ευρώ. Μόνο στις 28 Αυγούστου, μέσα σε μία ημέρα καταγράφηκαν 15.000 τιμολόγια, αξίας 146,1 εκατ. ευρώ!

Ωστόσο η νέα ψηφιακή πλατφόρμα δεν θα καταγράφει απλώς ποια τιμολόγια του Δημοσίου έχουν πληρωθεί και ποια παραμένουν σε εκκρεμότητα. Θα εκθέτει δημόσια ποιοι φορείς (και οι διοικήσεις τους) καθυστερούν να εξοφλήσουν, παρότι έχουν λάβει τη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, «θα δίνει πλήρη ορατότητα σε κάθε έναν που θα θέλει να την προσπελάσει», για να διαπιστώσει τελικά κανείς «ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι χρωστάνε και με ποιον τρόπο και σε τι ποσά. Η πλήρης ορατότητα και η πλήρης διαφάνεια εκτιμούμε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ για να τρέξουμε όλοι μας ακόμη γρηγορότερα» τονίζει ο υπουργός.

«Μεγάλος ασθενής»

Η πρωτοβουλία έρχεται ενώ οι συνολικές οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες, μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων, διαμορφώθηκαν τον Ιούλιο στα 3,275 δισ. ευρώ.

Η μεγαλύτερη κατηγορία οφειλών αφορά τα δημόσια νοσοκομεία. Οι υποχρεώσεις τους προς προμηθευτές ανήλθαν τον Ιούλιο σε 1,235 δισ. ευρώ.

Μαύρη λίστα

Δημόσιοι φορείς και οργανισμοί που καθυστερούν συστηματικά τις πληρωμές προβλέπεται να εντάσσονται σε «μαύρη λίστα». Το νέο σύστημα, επομένως, συνδέει την παρακολούθηση των τιμολογίων με την ανάδειξη των φορέων στους οποίους παραμένουν οι μεγαλύτερες εκκρεμότητες, σε μια προσπάθεια να επιταχυνθούν οι πληρωμές του Δημοσίου προς ιδιώτες.

Για παράδειγμα, τον Ιούλιο 2026 –που ήταν ένας μάλλον «καλός μήνας» για όσους τους χρωστά το δημόσιο- τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου δείχνουν ότι και οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου μειώθηκαν κατά 118 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα. Τον Ιούλιο διαμορφώθηκαν στα 2,646 δισ. ευρώ, από 2,764 δισ. ευρώ τον Ιούνιο.

Στο ποσό αυτό, όταν προστεθούν οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ύψους 629 εκατ. ευρώ, το συνολικό ύψος των υποχρεώσεων του Δημοσίου φτάνει στα 3,275 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα:

– Οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων διαμορφώθηκαν σε 681 εκατ. ευρώ, έναντι 715 εκατ. ευρώ έναν μήνα νωρίτερα.

– Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις δήμων – ΟΤΑ ανήλθαν σε 326 εκατ. ευρώ, από 333 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο, ενώ

– τα χρέη των νομικών προσώπων περιορίστηκαν στα 237 εκατ. ευρώ, από 243 εκατ. ευρώ.

Η ΑΑΔΕ πληρώνει…

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων μειώθηκαν τον Ιούλιο κατά 159 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 629 εκατ. ευρώ, από 788 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο.

Ωστόσο από αυτά, 161 εκατ. ευρώ δεν έχουν καταβληθεί επειδή λείπουν δικαιολογητικά από τους δικαιούχους, ή δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους φορολογουμένους. Ενώ άλλα 375 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές φόρων που εκκρεμούν για μολις 1 – 90 ημέρες, δεν υπερβαίνουν δηλαδή τους 3 μήνες για να χαρακτηριστούν επισήμως ληξιπρόθεσμα χρέη.

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