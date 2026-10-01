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«Η Ευρώπη πρέπει να δώσει τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιονομική ευελιξία, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικά τα νοικοκυριά απέναντι στο ενεργειακό κόστος», τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο ρ/σ του ΣΚΑΙ από την Κροατία όπου συμμετέχει στη Σύνοδο των υπουργών των εννέα μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η ενέργεια και ο επόμενος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, επισημαίνοντας ότι οι μεσογειακές χώρες συγκλίνουν στην ανάγκη για περισσότερους πόρους στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιτρέψει στα κράτη-μέλη μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας σε περιόδους κρίσης. «Πρέπει να μπορούν οι εθνικές κυβερνήσεις να στηρίζουν τους πολίτες τους σε δύσκολες περιόδους, όπως αυτή που διανύουμε τώρα λόγω της ενεργειακής κρίσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με την επιστολή του πρωθυπουργού στην πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, ο υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι η πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των Ευρωπαίων αξιωματούχων και θέτει το ενεργειακό ζήτημα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης. Υπενθύμισε δε ότι ο πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει πως θα θέσει το θέμα στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.

«Προσωπικά πιστεύω, και το συζητώ με τους ομολόγους μου, ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο, ώστε οι χώρες να μπορούν να αξιοποιήσουν τα επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν εξαιτίας των υψηλών ενεργειακών τιμών, για να στηρίξουν τους πολίτες που έχουν ανάγκη», τόνισε.

Ο κ. Χατζηβασιλείου υπενθύμισε ότι και κατά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε θέσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο την ανάγκη παρέμβασης στην τιμή του φυσικού αερίου, σημειώνοντας ότι, παρά τις αρχικές διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών, τελικά κατέστη δυνατή η επίτευξη κοινής ευρωπαϊκής απόφασης. «Στην Ευρώπη, είμαστε μαθημένοι στις διαπραγματεύσεις. Αισιοδοξώ ότι και τώρα θα μπορέσουμε να βρούμε έναν κοινό βηματισμό», κατέληξε.

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