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Η επαναφορά της συζήτησης για τη σχέση της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αφορά μόνο στο πολιτικό μήνυμα του Άντι Μπέρναμ, αλλά ανοίγει ένα ευρύτερο ερώτημα: πόσο μακριά μπορεί να κινηθεί το Λονδίνο για να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις του Brexit χωρίς να ακυρώσει πολιτικά την επιλογή του 2016;

Η πιθανότητα επιστροφής στην ΕΕ παραμένει το πιο δύσκολο και μακρινό σενάριο, όμως η συζήτηση έχει μετατοπιστεί από το αν η Βρετανία θα αλλάξει πορεία στο ποια μορφή θα μπορούσε να έχει μια στενότερη σχέση με τις Βρυξέλλες.

Η πλήρης επιστροφή στην ΕΕ: πολιτικά δύσκολη, οικονομικά ελκυστική

Η επανένταξη της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαιτούσε μια σειρά από δύσκολα βήματα: νέο δημοψήφισμα, πολυετείς διαπραγματεύσεις και αποδοχή των όρων που θα έθεταν τα κράτη-μέλη.

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια θα ήταν η επιστροφή στην ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, καθώς αυτό αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους της εκστρατείας υπέρ του Brexit.

Ωστόσο, από οικονομικής πλευράς, η επιστροφή θα προσέφερε σημαντικά πλεονεκτήματα: κατάργηση τελωνειακών ελέγχων, απρόσκοπτη πρόσβαση στην ενιαία αγορά και μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις.

Ανάλυση του UK in a Changing Europe εκτιμά ότι μια επιστροφή στην ενιαία αγορά θα μπορούσε να προσθέσει μεταξύ 3% και 5% στο βρετανικό ΑΕΠ, μέσω της ενίσχυσης του εμπορίου και των επενδύσεων.

Το ελβετικό μοντέλο: Στενότερη σχέση χωρίς πλήρη ένταξη

Ένα πιο ρεαλιστικό ενδιάμεσο σενάριο είναι μια συμφωνία τύπου Ελβετίας, με πρόσβαση σε τμήματα της ευρωπαϊκής αγοράς χωρίς πλήρη συμμετοχή στους θεσμούς της ΕΕ.

Η Ελβετία δεν είναι μέλος της Ένωσης, όμως έχει εξασφαλίσει μέσω σειράς συμφωνιών πρόσβαση στην ενιαία αγορά, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, συνεργασία σε τομείς όπως η ενέργεια και η έρευνα.

Σε αντάλλαγμα, αποδέχεται την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και καταβάλλει οικονομική συνεισφορά στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Για το Λονδίνο, ένα τέτοιο μοντέλο θα περιόριζε τα οικονομικά κόστη του Brexit, χωρίς να απαιτεί πλήρη πολιτική επιστροφή στην ΕΕ.

Η επιλογή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Ένα ακόμη σενάριο είναι η ένταξη της Βρετανίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, όπως έχουν κάνει η Νορβηγία και το Λιχτενστάιν.

Η επιλογή αυτή θα έδινε πλήρη πρόσβαση στην ενιαία αγορά, αλλά θα απαιτούσε αποδοχή των βασικών ευρωπαϊκών κανόνων και των τεσσάρων ελευθεριών: κίνηση αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και εργαζομένων.

Για τον λόγο αυτό θεωρείται πολιτικά δύσκολη, καθώς θα αναιρούσε αρκετές από τις δεσμεύσεις που αποτέλεσαν τη βάση του Brexit.

Η «συνδεδεμένη συμμετοχή» ως νέα ενδιάμεση λύση

Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η ιδέα μιας ειδικής μορφής σύνδεσης με την ΕΕ, κάτι ανάμεσα στην απλή εμπορική συμφωνία και την πλήρη συμμετοχή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη εξετάσει αντίστοιχα μοντέλα για άλλες χώρες, επιδιώκοντας να προσφέρει στενότερη συνεργασία χωρίς άμεση πλήρη ένταξη.

Για τη Βρετανία, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει έναν τρόπο επαναπροσέγγισης χωρίς να χρειαστεί να ανοίξει αμέσως το ζήτημα της επιστροφής στην Ένωση.

Το οικονομικό αποτύπωμα του Brexit πιέζει για αλλαγή πορείας

Η συζήτηση επανέρχεται καθώς η απόσταση από την ΕΕ έχει αυξήσει το κόστος για τη βρετανική οικονομία.

Οι εμπορικές ροές έχουν επιβαρυνθεί από νέες διαδικασίες, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν περισσότερη γραφειοκρατία και το Λονδίνο προσπαθεί να αποφύγει περαιτέρω απομάκρυνση από τις ευρωπαϊκές αλυσίδες εφοδιασμού.

Σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg Economics, το Brexit μπορεί να έχει κοστίσει στη βρετανική οικονομία μεταξύ 2% και 4% του ΑΕΠ, με το βασικό σενάριο να υπολογίζει απώλεια περίπου 2,5%.

Το μεγάλο πολιτικό εμπόδιο

Παρά τα οικονομικά επιχειρήματα, η αλλαγή πορείας παραμένει πολιτικά περίπλοκη.

Μια κυβέρνηση που θα επιχειρούσε βαθύτερη επανασύνδεση με την ΕΕ θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τις αντιδράσεις ενός σημαντικού τμήματος του εκλογικού σώματος που εξακολουθεί να θεωρεί το Brexit στρατηγική επιλογή κυριαρχίας.

Παράλληλα, οι Βρυξέλλες θα ζητούσαν εγγυήσεις ότι μια νέα συμφωνία δεν θα οδηγήσει ξανά σε αβεβαιότητα ή νέα αποχώρηση.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο αν η Βρετανία μπορεί να επιστρέψει στην Ευρώπη, αλλά ποιο επίπεδο σχέσης με την ΕΕ μπορεί να επιτύχει χωρίς να ανοίξει ξανά πλήρως το κεφάλαιο του Brexit.

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