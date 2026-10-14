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Η χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24 ήταν η πρώτη από τις αρκετές που θα δημοσιοποιηθούν τις επόμενες μέρες-σειρά παίρνει η MARC για τον ΑΝΤ1-και αποτυπώνει τις βασικές συνισταμένες του πολιτικού συστήματος που δεν απέχουν ιδιαίτερα από τις εκτιμήσεις που και το Μέγαρο Μαξίμου έχει στη διάθεση του, όπως αποκάλυψε το κυριακάτικο «ΘΕΜΑ». Τα κεντρικά συμπεράσματα της Opinion Poll σε κάθε περίπτωση συγκλίνουν με τις βασικές διαπιστώσεις που κάνουν σε όλα τα κομματικά επιτελεία, αναλύοντας το μετά-ΔΕΘ περιβάλλον και καθώς μπαίνουμε στον χειμώνα της ενεργειακής κρίσης που θα έχει ως βασικό στοίχημα τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας.

Αρχής γενομένης από το τελευταίο, φαίνεται ότι η κυβέρνηση «σκοράρει» καλά στα επιμέρους μέτρα κατά της ακρίβειας, αν και η γενική εικόνα είναι ότι αδυνατεί να αντιμετωπίσει ευρύτερα το πρόβλημα. Η διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε 120 δόσεις για παλαιότερες οφειλές προς το Δημόσιο συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη θετική αξιολόγηση, με 60,3%.

Ακολουθούν η πρόβλεψη αυστηρότερων όρων για τους servicers, με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών από κατασχέσεις ή πλειστηριασμούς, με 55,6%, και η συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ, με 53,6%. Αντίθετα, η επιδότηση στο δίκτυο για το πετρέλαιο κίνησης συγκεντρώνει θετικές ή μάλλον θετικές αξιολογήσεις από το 43,8%, ενώ το 50,8% την αξιολογεί αρνητικά ή μάλλον αρνητικά.

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