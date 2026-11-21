Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

«Πόλεμος» μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται σε εξέλιξη με φόντο τη σημαία του Πολυτεχνείου και αφορμή τα σενάρια για το αν πρέπει να δοθεί στο ΠΑΣΟΚ από την ΠΑΣΠ ή στη Βουλή και στο Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ).

Ο «πόλεμος» ξέσπασε μετά από την αντίδραση χθες ο βράδυ του Χάρη Δούκα απέναντι σε δημοσιεύματα που ήθελαν την αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου να καταλήγει στα «χέρια» του ΠΑΣΟΚ. «Η σημαία του Πολυτεχνείου δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Ούτε στο κόμμα που ανήκω. Δεν ανήκει σε καμία παράταξη. Ανήκει στον ελληνικό λαό» ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων και πρότεινε η σημαία να παραδοθεί είτε στη Βουλή των Ελλήνων, ως σύμβολο της δημοκρατίας, είτε στον ΣΦΕΑ.

Στη συνέχεια προκλήθηκε καταιγίδα ανακοινώσεων, με στελέχη από τον Τομέα της Νέας Γενιάς της ΕΛΑΣ να δηλώνουν ότι «η σημαία του Πολυτεχνείου δεν έχει ιδιοκτήτες» και να καλούν το Νίκο Ανδρουλάκη να απαντήσει δημόσια: «Έχει πράγματι παραδοθεί η ιστορική σημαία και βρίσκεται πλέον στην κατοχή του ΠΑΣΟΚ; Θεωρεί πως μπορεί να αποτελεί ιδιοκτησία ενός κόμματος ;». Την ίδια ώρα τα στελέχη της ΕΛΑΣ έδιναν συγχαρητήρια στον Χάρη Δούκα για την παρέμβασή του.

Η Χαριλάου Τρικούπη- αφού εξέδωσε ανακοίνωση η ΠΑΣΠ με αιχμές κατά του Δημάρχου Αθηναίων και στελέχους του ΠΑΣΟΚ και τη διαβεβαίωση ότι «η σημαία του Πολυτεχνείου δεν ανήκει σε κανένα κόμμα, ανήκει στους φοιτητές και στο φοιτητικό κίνημα»- εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον αρχηγό της ΕΛΑΣ. «Ντροπή κ. Τσίπρα», δηλώνει το ΠΑΣΟΚ κατηγορώντας τον αρχηγό της ΕΛΑΣ για πολιτικό τυχοδιωκτισμό.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η σημαία ήταν επί δεκαετίες και εξακολουθεί να είναι στα χέρια του φοιτητικού κινήματος και κάνει επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας ότι: «Η σπέκουλα που στήσατε από χθες για να καταλήξει σήμερα με την ανακοίνωση σας, είναι τόσο εξόφθαλμη που την αντιλαμβάνεται κάθε δημοκράτης προοδευτικός πολίτης».

Για το θέμα που προκάλεσε τη σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κομμάτων και των ηγεσιών της, η ΠΑΣΠ υπενθυμίζει ότι από το 1976 ανέλαβε τη φύλαξη της σημαίας όταν διαπιστώθηκε αδυναμία συγκρότησης Προεδρείου της ΕΦΕΕ, όπως και η ΠΚΣ τη φύλαξη της σφραγίδας. «Μας προκαλεί εντύπωση πως άνοιξε μια τέτοια συζήτηση για τη σημαία, την ώρα των ακραίων κυβερνητικών επιθέσεων» λέει η φοιτητική παράταξη και τονίζει ότι η προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας δεν θα περάσει. Η ανακοίνωση της ΠΑΣΠ για τη σημαία του Πολυτεχνείου έχει ως εξής:

«Σε σχέση με τα πρόσφατα δημοσιεύματα, δηλώνουμε πως η σημαία είναι όπως και ήταν επί δεκαετίες στα χέρια του φοιτητικού κινήματος.

Η ΠΑΣΠ από το 1976 συνδέεται με τη φύλαξη της αιματοβαμμένης σημαίας του Πολυτεχνείου. Ανέλαβε τη φύλαξή της, απ’ όταν διαπιστώθηκε αδυναμία συγκρότησης Προεδρείου της ΕΦΕΕ. Όπως και η ΠΚΣ τη φύλαξη της σφραγίδας.

Όπως και τότε έτσι και σήμερα, η ΠΑΣΠ διασφαλίζει την προστασία και τη φύλαξη, καθώς και ότι κάθε χρόνο βρίσκεται στην κεφαλή της πορείας προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Τίποτα δεν άλλαξε ώστε να δικαιολογεί τα δημοσιεύματα και τις δηλώσεις.

Η σημαία του Πολυτεχνείου δεν ανήκει σε κανένα κόμμα, ανήκει στους φοιτητές και στο φοιτητικό κίνημα. Ανήκει στον ελληνικό λαό. Είναι ένα αιώνιο σύμβολο αγώνα που ανεξίτηλα άφησε το αποτύπωμά του. Το νόημα της εξέγερσης του 1973 απέναντι στη δικτατορία είναι πιο επίκαιρο από ποτέ σήμερα που επιχειρείται η ακύρωση κάθε συλλογικού αγώνα και κάθε δημοκρατικής μνήμης από την κυβέρνηση της ΝΔ, με πρωτοστάτες τον αρνητή της ιστορίας κύριο Άδωνι Γεωργιάδη και τους κυβερνητικούς προπαγανδιστικούς μηχανισμούς.

Μας προκαλεί εντύπωση πώς άνοιξε μια τέτοια συζήτηση για τη σημαία, την ώρα αυτών των ακραίων κυβερνητικών επιθέσεων. Η προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας δεν θα περάσει. Η σημαία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου είναι κτήμα του ελληνικού λαού και

ανήκει σε κάθε γενιά που αγωνίζεται για μια ζωή με δικαιοσύνη. Η ΠΑΣΠ θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στην ενίσχυση και μαζικοποίηση του φοιτητικού κινήματος και των κινημάτων νεολαίας, ενώ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την επανασύσταση της ΕΦΕΕ».

Η Ανακοίνωση του Τομέα Νέας Γενιάς της ΕΛ.Α.Σ.

«Η σημαία του Πολυτεχνείου δεν έχει ιδιοκτήτες

Η αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου δεν αποτελεί ένα απλό ιστορικό κειμήλιο. Συμβολίζει τη μνήμη της εξέγερσης του Νοέμβρη, το θάρρος όσων αντιστάθηκαν στη δικτατορία, τους αγώνες και τις θυσίες των νέων τότε για δημοκρατία και ελευθερία. Είναι ένα ζωντανό σύμβολο λαϊκής αντίστασης και διεκδίκησης, ταυτισμένο με το διαχρονικό αίτημα για «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία», που ανήκει στη συλλογική ιστορική μνήμη και όχι σε οποιοδήποτε κόμμα ή παράταξη.

Ακριβώς γι’ αυτό, από σεβασμό στους αγώνες και στο αίμα με το οποίο γράφτηκε η ιστορία της, η σημαία δεν μπορεί και δεν πρέπει να μετατραπεί σε αντικείμενο κομματικής ιδιοποίησης ή πολιτικής καπηλείας και σφετερισμού. Θεματοφύλακας της Δημοκρατίας και των συμβόλων της είναι μόνο ο λαός που αγωνίστηκε και εξακολουθεί να αγωνίζεται γι’ αυτήν, κανένα πολιτικό πρόσωπο και κανένα κόμμα. Πρόκειται για μια αρχή αδιαπραγμάτευτη, απέναντι στην οποία δεν χωρούν κομματικές σκοπιμότητες και στρατηγικές.

Με αφορμή τα δημοσιεύματα και τις δημόσιες τοποθετήσεις για την παράδοση της σημαίας στο ΠΑΣΟΚ, καλούμε τον πρόεδρό του, Νίκο Ανδρουλάκη, και την ηγεσία του να απαντήσουν δημόσια: Έχει πράγματι παραδοθεί η ιστορική σημαία και βρίσκεται πλέον στην κατοχή του ΠΑΣΟΚ; Θεωρεί πως μπορεί να αποτελεί ιδιοκτησία ενός κόμματος ;

Η θέση μας παραμένει σαφής: η σημαία ως σύμβολο ενός συλλογικού αγώνα, ανήκει στους αγωνιστές εκείνων των ημερών που βασανίστηκαν και θυσιάστηκαν, ανήκει στον ελληνικό λαό και στη νέα γενιά.

Οφείλει να παραμείνει ζωντανό κομμάτι της ιστορικής μνήμης και των κοινωνικών διεκδικήσεων σήμερα και όχι τρόπαιο σε κάποιο κομματικό ντουλάπι.

Και η απάντηση του ΠΑΣΟΚ

«Τον πολιτικό τυχοδιωκτισμό του κ. Τσίπρα τον γνωρίζαμε.

Θεωρούσαμε όμως ότι θα έχει τουλάχιστον ταβάνι.

Μετά τους πολιτικούς τσαρλατανισμούς «θα σκίσω τα μνημόνια», «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», σήμερα ο Mr.Funds αντί να απολογηθεί που έριξε χιλιάδες δανειολήπτες στα κοράκια, είχε το θράσος να εργαλειοποιήσει τη σημαία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Ο κατήφορος σας δεν έχει τέλος και οδηγεί στα ίδια πολιτικά αδιέξοδα από τα οποία παλεύετε μάταια να ξεφύγετε.

Γιατί η πολιτική υποκρισία, η πολιτική ιδιοτέλεια, η αναξιοπιστία, τα ψέματα και οι υπόγειες διαδρομές θα αποδοκιμαστούν ξανά από τους πολίτες. Ίσως αυτή τη φορά καταλάβουν και οι χορηγοί σας ότι όσο rebranding και να σας κάνουν, πάει χαμένο.

Η σημαία ήταν επί δεκαετίες και εξακολουθεί να είναι στα χέρια του φοιτητικού κινήματος.

Η σπέκουλα που στήσατε από χθες για να καταλήξει σήμερα με την ανακοίνωση σας, είναι τόσο εξόφθαλμη που την αντιλαμβάνεται κάθε δημοκράτης προοδευτικός πολίτης.

Ντροπή, κ. Τσίπρα.»