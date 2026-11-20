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Υπό το φόβο νέων αποχωρήσεων στελεχών, είτε προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, είτε προς άλλα κόμματα, κινείται το ΠΑΣΟΚ, ενώ παραμένει τρίτο κόμμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις.

Η παραίτηση του Απόστολου Πάνα προκαλεί ανησυχία και ταυτόχρονα αναταράξεις, καθώς ουδείς στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ αποκλείει ένα νέο κύκλο αποχωρήσεων που ξεκίνησαν στο λεκανοπέδιο της Αττικής και στην περιφέρεια, μετά από την ίδρυση –τον περασμένο Μάιο- του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Απόστολος Πάνας που διατηρεί σημαντικές δυνάμεις στην εκλογική του περιφέρεια, στην Χαλκιδική είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου από τον περασμένο Σεπτέμβριο για την «γραμμή» του κόμματος εν’ όψει των εκλογών, ενώ είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ της συμπόρευσης των προοδευτικών δυνάμεων. Δύο χρόνια νωρίτερα, μετά από τις ευρωεκλογές, είχε θέσει ζήτημα αλλαγής ηγεσίας, προκειμένου «το ΠΑΣΟΚ να πετύχει μια δυναμική επανεκκίνηση και να αλλάξει πολιτική πίστα», κάτι που έκαναν προβεβλημένα στελέχη και βουλευτές στηρίζοντας την υποψηφιότητα του Χάρη Δούκα.

Η χθεσινή εξέλιξη αλλάζει τα δεδομένα και φρενάρει απότομα το κλίμα των «μεταγραφών» και των «επιστροφών», στο οποίο επένδυε όλο το προηγούμενο διάστημα η Χαριλάου Τρικούπη εκτιμώντας ότι έτσι θα ενισχύσει την εικόνα της στο άκρως ανταγωνιστικό προεκλογικό περιβάλλον. Την ίδια ώρα στελέχη του ΠΑΣΟΚ αντιδρούν στο άκουσμα μεταγραφών κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ, διαμηνύοντας ότι η διεύρυνση που γίνεται δεν μοιάζει με αμφίπλευρη. Σε κάθε περίπτωση ο αιφνιδιασμός του Απόστολου Πάνα, τάραξε τα νερά και εμφάνισε με τον πλέον καθαρό τρόπο την κινητικότητα στο χώρο της κεντροαριστεράς, με το ΠΑΣΟΚ να κινδυνεύει να χάσει και άλλα στελέχη προς όμορους χώρους. Ο Απόστολος Πάνας για παράδειγμα τόνισε με την ομιλία του από το βήμα της βουλής ότι δεν αποσύρεται από την πολιτική, αλλά ότι παραμένει ενεργός και στην πρώτη γραμμή. Πολλοί εκτιμούν ότι ο Απόστολος Πάνας θα κατέβει στις εκλογές ως υποψήφιος βουλευτής με την ΕΛΑΣ, ενώ οι πληροφορίες επιμένουν ότι υπήρχαν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας εδώ και αρκετό καιρό με το κόμμα Τσίπρα. Η κίνησή του να παραδώσει την έδρα κλείνει οριστικά το «κεφάλαιο» με το ΠΑΣΟΚ και διαμορφώνει την επόμενη στο πολιτικό σκηνικό. Ο ίδιος με την ομιλία του στη βουλή, άφησε αιχμές εναντίον της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι οι «χειρισμοί περιορίζουν τη δυναμική της σύγκλισης και οδηγούν σε μια λογική αντιπαράθεσης με δυνάμεις τις οποίες θα έπρεπε να επιδιώκεται ο διάλογος», ενώ υπογράμμισε την ανάγκη ύπαρξης ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου.

Τα ερωτήματα που κυριαρχούσαν μαζί με την έντονη ανησυχία χθες στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ αφορούσαν στο αν ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, προσωπικός φίλος του Απόστολου Πάνα και διαγραφείς από τη Χαριλάου Τρικούπη τον περασμένο Μάρτιο κινηθεί προς την ΕΛΑΣ- όπως έχουν κάνει ήδη άλλα στελέχη. Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος λέει στους συνομιλητές του ότι δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος βουλευτής στις προσεχείς εκλογές. Οι καλά γνωρίζοντες υποστηρίζουν ότι έχει δεχθεί κρούσεις από άλλα κόμματα κι ότι δεν αποκλείεται να κατέβει ως υποψήφιος περιφερειάρχης, ίσως στην Πελοπόννησο, στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028.

Σκηνικό έντασης εν τω μεταξύ προκαλεί και η «επιστροφή» της Νίνας Κασιμάτη από την στιγμή που καθυστέρησε μάλιστα να αναφερθεί στα «ανεξίτηλα» σχόλια που είχε κάνει εναντίον του Γιώργου Παπανδρέου το 2010 πριν αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ. Να εξηγήσει τους λόγους, που έκαναν την κυρία Κασιμάτη να αλλάξει άποψη και να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ ζήτησε ο Γιώργος Σακελλίων- στο ίδιο κλίμα είναι και αρκετά άλλα στελέχη. Ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου απέφυγε ωστόσο να σχολιάσει το θέμα. «Με ξέρετε χρόνια τώρα, δεν είμαι ένας άνθρωπος που θα σχολιάσω τι θα πει ο ένας ή άλλος κάθε φορά- έχω άλλωστε ακούσει τόσα εναντίον του», δήλωσε ο κ. Παπανδρέου απαντώντας σε ερώτηση, σχετική με τη διεύρυνση και την επιστροφή στελεχών στο ΠΑΣΟΚ, όπως της Νίνας Κασιμάτη. «Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι να υπηρετούνται οι αξίες, οι αρχές και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ με στόχο την πολιτική αλλαγή. Εκεί θα κριθούμε όλοι. Και στις εκλογές», πρόσθεσε ο Γιώργος Παπανδρέου μιλώντας στο MegaNews 104,6.

Ισχυρές αναταράξεις καταγράφονται ήδη και για την «επιστροφή» της Θεοδώρας Τζάκρη, η οποία έχει δηλώσει ότι θα είναι εκ νέου υποψήφια στην Πέλλα κι ότι θέλει να κατέβει ως συνεργαζόμενη με το ΠΑΣΟΚ. Ο Παύλος Γερουλάνος τόνισε ότι πρέπει να εξηγήσει η ίδια τι εννοεί καθώς «η παράκαμψη του καταστατικού γίνεται με αλλαγή του καταστατικού». Να σημειωθεί ότι βάσει του επίμαχου άρθρου στο καταστατικό του ΠΑΣΟΚ όσα στελέχη έχουν κλείσει 20 χρόνια στα κοινοβουλευτικά έδρανα δεν μπορούν να είναι υποψήφια, όπως συμβαίνει και με την κυρία Τζάκρη, που εκλέγεται από το 2004. Μέχρι τώρα στο ΠΑΣΟΚ έχουν ενταχθεί οι προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ: Πέτρος Παππάς, Ράνια Θρασκιά, Αλέξανδρος Αυλωνίτης, Ευάγγελος Αποστολάκης, Μυρτώ Κοροβέση και Νίνα Κασιμάτη. Ο Μιχάλης Χουρδάκης είχε εκλεγεί με την Πλεύση Ελευθερίας και πέρασε στη συνέχεια –πριν ενταχθεί επίσης στο ΠΑΣΟΚ- από το κόμμα Κασσελάκη.