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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άνοιξε τα χαρτιά του. Φεύγοντας το βράδυ της Τετάρτης από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΠΕ, έδωσε όμως το στίγμα για το πώς σκοπεύει να κινηθεί η κυβέρνηση εάν η νέα ενεργειακή πίεση επιμείνει: οι εφεδρείες υπάρχουν, αλλά θα χρησιμοποιηθούν μόνο εφόσον φανεί καθαρά πού και πόσο χρειάζεται παρέμβαση.

Το μήνυμα Μητσοτάκη

Ήταν ταυτόχρονα και μία απάντηση σε όσους ζητούσαν το προηγούμενο διάστημα να εξαντληθούν νωρίτερα τα διαθέσιμα περιθώρια με τη λογική του «δώσ’ τα όλα». Στο κυβερνητικό επιτελείο η γραμμή είναι διαφορετική: να μη δεσμευτεί πρόωρα δημοσιονομικός χώρος και να υπάρχουν διαθέσιμα «πυρομαχικά» εφόσον η διεθνής αναταραχή περάσει με μεγαλύτερη ένταση στην τσέπη του καταναλωτή.

Στην ίδια κατεύθυνση είχε κινηθεί μία ημέρα νωρίτερα και ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε προαναγγείλει επαναξιολόγηση των δεδομένων, επισημαίνοντας ότι έχει κρατηθεί «εφεδρεία για το 2026», ώστε να δοθεί πρόσθετη στήριξη εφόσον απαιτηθεί και το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές αντοχές.

Πίσω από αυτή τη στάση υπάρχει πλέον συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Το Μέγαρο Μαξίμου μπαίνει σε ένα κρίσιμο δεκαπενθήμερο, στο τέλος του οποίου θα υπάρχει καθαρότερη εικόνα για την πορεία των διεθνών τιμών και κυρίως για το πόσο γρήγορα αυτές περνούν στην ελληνική αγορά.

Θέρμανση και ντίζελ στο επίκεντρο

Στη σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη μπήκαν κάτω τα τελευταία στοιχεία, με ιδιαίτερο βάρος στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο ντίζελ. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις κινήσεις που μπορούν να γίνουν ώστε, εφόσον χρειαστεί παρέμβαση, αυτή να αφήσει ουσιαστικό αποτύπωμα στην τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής.

Η έμφαση στο ντίζελ μόνο τυχαία δεν είναι. Η διεθνής αγορά στέλνει αυτή τη στιγμή δύο διαφορετικά σήματα. Το Brent υποχώρησε την Τετάρτη στα 105,83 δολάρια το βαρέλι, όμως οι τιμές του ντίζελ παραμένουν σε επίπεδα-ρεκόρ σε Ευρώπη και ΗΠΑ, καθώς οι διαταραχές στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα στη ρωσική διύλιση περιορίζουν την προσφορά.

Η πίεση στα διυλισμένα προϊόντα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που αποτυπώνει από μόνη της η καθημερινή κίνηση του αργού. Σύμφωνα με το Reuters, από τον Φεβρουάριο έχουν χαθεί περίπου 1,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως από τις εξαγωγές ντίζελ της Ρωσίας και χωρών του Κόλπου, κρατώντας την παγκόσμια αγορά ιδιαίτερα σφιχτή.

Αυτή η απόκλιση είναι ένας ακόμη λόγος που στο Μαξίμου δεν θέλουν βιαστικές αποφάσεις. Κι όπως επισημαίνει παράγοντας που παρακολουθεί από κοντά την κυβερνητική προετοιμασία: «Άλλο η ημερήσια τιμή του Brent και άλλο το κόστος του τελικού προϊόντος που φτάνει στην ελληνική αγορά».

Οι αποφάσεις μετά το 15ήμερο

Γι’ αυτό και στη σύσκεψη δεν κλείδωσε κάποια νέα παρέμβαση. Η κυβέρνηση ανοίγει ένα δεκαπενθήμερο στενής παρακολούθησης των διεθνών τιμών και της αγοράς στο εσωτερικό, πριν γίνει η τελική αποτίμηση. Ο χρονικός ορίζοντας για ενδεχόμενες ανακοινώσεις τοποθετείται λίγο μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, το μήνυμα προς την αγορά είναι σαφές. Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι για να περάσει οποιαδήποτε στήριξη έως τον καταναλωτή θα πρέπει να συμβάλουν όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας και όχι μόνο το κράτος.

Γι’ αυτό και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να πυκνώσουν οι επαφές με τους παράγοντες της αγοράς, ώστε όταν έρθει η ώρα των αποφάσεων η παρέμβαση που θα επιλεγεί να έχει το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην τελική τιμή.

Κάπως έτσι αποκτούν και μεγαλύτερο βάρος οι «εφεδρείες» στις οποίες αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το περιθώριο υπάρχει. Αυτό που θα κριθεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες είναι αν θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί, σε ποιο ύψος και κυρίως σε ποιο σημείο της αγοράς μπορεί να πιάσει περισσότερο τόπο.

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