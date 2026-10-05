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Με καρφιά κατά του Αλέξη Τσίπρα έγινε η ένταξη του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ, με τον πρώην υπουργό να αναφέρει ότι αρνείται «τα επιτακτικά κελεύσματα, τα οποία δεν δέχομαι».

Ο κ. Αποστολάκης επισκέφθηκε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη βουλή, όπου και ανακοινώθηκε επίσημα η προσχώρησή του στο κόμμα, που μετρά πλέον 35 βουλευτές.

«Ήταν μεγάλη πρόκληση για μένα καθώς πηγαίνω κόντρα στο κύμα. Δεν φοβάμαι να πηγαίνω κόντρα στο κύμα, αρνούμαι τις αποστρατεύσεις, αρνούμαι τις προσωπικές λύσεις και αρνούμαι τα επιτακτικά κελεύσματα, τα οποία δεν δέχομαι», είπε ο ανεξάρτητος βουλευτής.

Σε συζήτηση με δημοσιογράφους, ο κ. Αποστολάκης παραδέχθηκε ότι οι αιχμές αφορούσαν τον Αλέξη Τσίπρα και διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε απευθείας επαφή με τον Αλέξη Τσίπρα και ότι οι όποιες συζητήσεις έγιναν με την ΕΛΑΣ έγιναν μέσω τρίτων. Ωστόσο, εξέφρασε την αντίθεσή του με την όρο που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας για παραίτηση από τη βουλευτική έδρα προκειμένου να ενταχθεί ο όποιος ανεξάρτητος βουλευτής στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ, καθώς υποστήριξε ότι με αυτόν τον τρόπο ο βουλευτής μπαίνει σε ομηρία.

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