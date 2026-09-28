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Επίθεση στο πολιτικό γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και βουλευτή Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών, Νίκου Παπαθανάση, στο Μαρούσι, σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρει το κυβερνών κόμμα, «Οι επιθέσεις των θρασύδειλων τραμπούκων κατά της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζονται». Πρόκειται για την τρίτη επίθεση μέσα στο τελευταίο 24ωρο, καθώς είχαν προηγηθεί επιθέσεις στα γραφεία της 6ης Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της ΝΔ στην Κυψέλη και στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη.

«Για ακόμα μια φορά τους λέμε ότι ματαιοπονούν, γιατί ούτε τους φοβόμαστε, ούτε πρόκειται να τους φοβηθούμε», αναφέρει η Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι τέτοιες ενέργειες «πετυχαίνουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα» και συσπειρώνουν το κόμμα απέναντι σε όσους θεωρούν ότι «η βία μπορεί να φιμώσει τις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες» του.

Η ΝΔ εκφράζει παράλληλα την εμπιστοσύνη της στην Ελληνική Αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών και καλεί εκ νέου όλα τα κόμματα να καταδικάσουν τις επιθέσεις.

«Θα το πράξουν ή θα συνεχίσουν να κλείνουν το μάτι στους τραμπούκους σιωπώντας;», καταλήγει η ανακοίνωση.

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