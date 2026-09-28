Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στόχος βανδαλισμών έγινε το πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη, με τον ίδιο να γνωστοποιεί την επίθεση μέσω ανάρτησής του και τη Νέα Δημοκρατία να εκδίδει ανακοίνωση καταδίκης του περιστατικού.

Σύμφωνα με τον Ανδρέα Λοβέρδο, η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο πολιτικό του γραφείο. Σε φωτογραφίες από το σημείο διακρίνονται μπογιές στην πρόσοψη του γραφείου.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος, σχολιάζοντας το περιστατικό, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να επηρεάσει την πολιτική του δραστηριότητα.

«Δεν τους φοβάμαι. Δεν με πτοούν», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται αντιμέτωπος με ανάλογες επιθέσεις.

«Κάθε φορά με χαλυβδώνουν περισσότερο. Τέτοιες ενέργειες χαρακτηρίζουν αποκλειστικά εκείνους που τις επιλέγουν», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει «με την ίδια αποφασιστικότητα τον αγώνα» για όσα πιστεύει.

Χθες το βράδυ κάποιοι επέλεξαν να επιτεθούν στο πολιτικό μου γραφείο της Νέας Δημοκρατίας στη Δάφνη. Δεν τους φοβάμαι. Δεν με πτοούν. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι αντιμέτωπος με επιθέσεις. Κάθε φορά με χαλυβδώνουν περισσότερο. Τέτοιες ενέργειες χαρακτηρίζουν… pic.twitter.com/k3sRLpJ4Bg — Andreas Loverdos (@a_loverdos) September 28, 2026

ΝΔ: «Η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρότερη»

Τους βανδαλισμούς καταδίκασε με ανακοίνωσή του και το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, καλώντας παράλληλα τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα να τοποθετηθούν κατά της επίθεσης.

«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η ΝΔ σημειώνει ακόμη ότι «κανέναν δεν πτοούν, κανέναν δεν εκφοβίζουν οι θρασύδειλοι τραμπούκοι» και καταλήγει: «Η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρότερη από τις επιθέσεις τους».

Διαβάστε ακόμη

Ομόλογα: Η άνοδος των αποδόσεων δοκιμάζει τις αγορές – Οι πιέσεις και οι αντοχές της Ελλάδας

Γιάννης Μασούτης: Πώς «έστρωσε» τον ισολογισμό της Μασούτης πριν από το μεγάλο άλμα με την Κρητικός

Κάμερες παντού: Εκεί που η ζωή καταγράφεται με κάθε λεπτομέρεια

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ