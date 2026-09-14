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Νέα εφαρμογή στο κινητό (app), μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Επίσης, όπως ανέφερε, θα υπάρξει νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας και θα μπουν κανόνες για να μπορούν να λειτουργήσουν.

Στο εξής, είπε, κάθε ιατρείο θα διαθέτει QR code και ο πολίτης θα μπορεί να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει «τι άδεια έχει αυτό το ιατρείο και τι μπορεί να κάνει και τι όχι».

Ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε πως η συζήτηση αυτή, αλλά και το ζήτημα των προωθητικών ενεργειών και της διαφήμισης των γιατρών μέσω του διαδικτύου, έχει ήδη ξεκινήσει στους ιατρικούς φορείς, σημειώνοντας ότι σχετική πρόταση είχε καταθέσει ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ενώ, όπως είπε, το ίδιο του είχαν ζητήσει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και ο Γιώργος Πατούλης.

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