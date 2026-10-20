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Σε νέα αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα προχώρησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την αναφορά του πρώην πρωθυπουργού σε «άναρθρες κραυγές», που συνδέεται με βίντεο από την πρόσφατη περιοδεία του υπουργού στα Ιωάννινα.

Στο συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο είχε δημοσιοποιήσει ο ίδιος, ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίζεται να φωνάζει συνθήματα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ μαζί με μέλη της ΟΝΝΕΔ, προκαλώντας το σχόλιο του Αλέξη Τσίπρα.

Ο υπουργός Υγείας επέλεξε να απαντήσει μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα και αφήνοντας ειρωνικές αιχμές για την προσπάθεια ανανέωσης της δημόσιας εικόνας του πρώην πρωθυπουργού.

«Αυτός ο τύπος υποτίθεται ότι έκανε και rebranding, τσάμπα τα λεφτά που ξόδεψε στους Γάλλους συμβούλους του», έγραψε χαρακτηριστικά.

Αυτός το τύπος υποτίθεται ότι έκανε και rebranding τσάμπα τα λεφτά που ξόδεψε στους Γάλλους συμβούλους του….ΥΓ οι δήθεν άναρθρες κραυγές μου κύριε Αλέξη μας είναι ένα από τα πιο γνωστά α συνθήματα της ΔΑΠ/ΝΔΦΚ της παρατάξεως που κατάφερε να πάρει με σκληρούς αγώνες τα Πανεπιστήμια μας από την Αριστερά και να εξαφανίσει εντελώς τη νεολαία του Σύριζα από αυτά. Περαστικά λοιπόν θα το ακούτε για χρόνια από τους νέους που μάχονται για πραγματικά καλύτερα Πανεπιστήμια — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 20, 2026



Στη συνέχεια, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξήγησε ότι οι φωνές στις οποίες αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας δεν ήταν παρά ένα από τα γνωστότερα συνθήματα της φοιτητικής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας.

«Οι δήθεν άναρθρες κραυγές μου, κύριε Αλέξη μας, είναι ένα από τα πιο γνωστά συνθήματα της ΔΑΠ/ΝΔΦΚ, της παρατάξεως που κατάφερε να πάρει με σκληρούς αγώνες τα Πανεπιστήμιά μας από την Αριστερά και να εξαφανίσει εντελώς τη νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ από αυτά», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Προχθές η περιοδεία μου στα Ιωάννινα τελείωσε με την επίσκεψη και την ομιλία μου στα γραφεία της ΔΕΕΠ Ιωαννίνων. Εκεί μαζεύτηκε τελικά τόσος κόσμος που δεν χώραγαν ούτε μέσα, ούτε στον διάδρομο. Ό,τι και να λένε η συσπείρωση μας ανεβαίνει διαρκώς και ας είμαστε αρκετούς μήνες προ των εκλογών. Την ωραιότερη όμως υποδοχή, μου την επεφύλαξαν τα παιδιά της @ONNED πάμε γερά για την τρίτη αυτοδύναμη νίκη του @kmitsotakis — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 18, 2026

Ο υπουργός Υγείας ολοκλήρωσε την απάντησή του με νέα αιχμή προς τον πρώην πρωθυπουργό, συνδέοντας το συγκεκριμένο σύνθημα με την παρουσία της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στα πανεπιστήμια.

«Περαστικά λοιπόν, θα το ακούτε για χρόνια από τους νέους που μάχονται για πραγματικά καλύτερα Πανεπιστήμια», κατέληξε.