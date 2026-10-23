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Κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, απέστειλε χθες επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, σχετικά την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης περί έγκρισης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019, επισημαίνοντας τις ελληνικές θέσεις εν προκειμένω.

Ειδικότερα, υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, ότι το ψευδεπίγραφο τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο και ανυπόστατο, αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και δεν δύναται να παραγάγει έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων κρατών.