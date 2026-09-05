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(Last upd 11:10)

«Το σχέδιο ανάπλασης του χώρου της ΔΕΘ και δημιουργίας μητροπολιτικού πάρκου είναι οραματικό και όσον αφορά τη Διεθνή Εκθεση και όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη συνολικά», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo.

«Είναι ένα σχέδιο, το οποίο καθιστά τη ΔΕΘ και τον εκθεσιακό χώρο μοναδικό για τα δεδομένα πολλών μεγάλων πόλεων, διότι δεν είναι συχνό να υπάρχει εκθεσιακός χώρος αυτής της ποιότητας στο κέντρο μιας πόλης. Κι εδώ, έχουμε την ευκαιρία να τοποθετήσουμε τις υποδομές της ΔΕΘ στο επίκεντρο των αντίστοιχων ανταγωνιστικών χώρων σε όλη την Ευρώπη και προφανώς, να αυξήσουμε και πολύ τον εμπορικό όγκο της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το μεγάλο στοίχημα είναι η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, σημείωσε ότι είμαστε σε ένα καλό σημείο, έγιναν τεράστια βήματα τον χρόνο που πέρασε και εξέφρασε την πεποίθηση ότι το 2030, που είναι μία ημερομηνία ορόσημο και για την κυβέρνηση, θα μπορούμε να μιλάμε για μία παρέμβαση, η οποία θα αλλάξει συνολικά όλη την όψη της Θεσσαλονίκης.

«Ανοίγουμε το κεφάλαιο της ΔΕΘ του επόμενου αιώνα», είπε ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo Χρήστος Τσεντεμεΐδης, ο οποίος ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τα χαρακτηριστικά της φετεινής διοργάνωσης και το έργο της ανάπλασης του χώρου και της δημιουργίας του μητροπολιτικού πάρκου.

Σχετικά με το σχέδιο για το μέλλον της ΔΕΘ-Helexpo και το όραμα για τη Θεσσαλονίκη, μίλησε ο διευθύνων σύμβουλος Ανδρέας Μαυρομμάτης.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης χαρακτήρισε «κατάκτηση» το γεγονός ότι έγινε διαβούλευση και εισακούστηκαν οι απόψεις των φορέων της πόλης για την ανάπλαση. Μεγαλύτερη «κατάκτηση», είπε πως είναι και το ότι «υπάρχει αποφασιστικότητα και μπορούμε να σταματούμε τις συζητήσεις για να κάνουμε αυτά που θέλουν οι πολίτες».

Ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γιουτίκας τόνισε ότι «επιτέλους βλέπουμε να σχεδιάζονται έργα, να υλοποιούνται και να τελειώνουν».

Η επίσκεψη Μητσοτάκη στα περίπτερα της 90ης ΔΕΘ

Η πρώτη στάση του πρωθυπουργού όπως αναφέρει το Protothema.gr έγινε σε ένα μονοθέσιο αυτοκίνητο της formula 4 και ακολούθως επισκέφθηκε τα περίπτερα μέσων ενημέρωσης.

Στο περίπτερο της ΕΡΤ τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος της ΕΡΤ κ. Γιάννης Παπαδόπουλος και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Παπαδόπουλος αφού παρουσίασε τις νέες δυνατότητες που δίνουν στην ΕΡΤ οι ψηφιακές εφαρμογές, παρέδωσε στον πρωθυπουργό μια αναμνηστική φωτογραφία από την πρώτη επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ το 2004. «Δεν ξέρω αν πρέπει να την δείξω στην κάμερα είπε χαριτολογώντας ο πρωθυπουργός».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ξενάγησής του ήπιε ρετσίνα αφιλτράριστη, επισκέφτηκε το περίπτερο του Απόλλωνα Κάλαμαριάς που πήρε δώρο μια μπάλα και μια φανέλα της ιστορικής ομάδας αλλά και της εφημερίδας Espresso. «Ευτυχώς δεν είμαι στο πρωτοσέλιδο» ήταν το σχόλιό του.

Τον πρωθυπουργό συνοδεύουν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Επικρατείας Ακης Σκέρτσος, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας αλλά και ο πρόεδρος της ΔΕΘ – Helexpo, Χρήστος Τσεντεμεΐδης.

Το «παρών» κατά την άφιξη του κ. Μητσοτάκη έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφατης, η υφυπουργός Εργασίας, Άννα Ευθυμίου, οι βουλευτές Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία Έλενα Ράπτη, Δημήτρης Κούβελας και Στράτος Σιμόπουλος κ.α..

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