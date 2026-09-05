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Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία ενόψει των εγκαινίων της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με το κέντρο της πόλης να μετατρέπεται σε «φρούριο» για την ομιλία του πρωθυπουργού, αλλά και τις συγκεντρώσεις και πορείες που έχουν προγραμματιστεί.

Στο σχέδιο ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ. συμμετέχουν περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί, ενώ στη Θεσσαλονίκη έχουν μετακινηθεί δυνάμεις από υπηρεσίες της Βόρειας Ελλάδας για την ενίσχυση των μέτρων τάξης, ασφάλειας και τροχαίας.

Το επιχειρησιακό πλάνο περιλαμβάνει ισχυρή παρουσία ειδικών μονάδων, περίπου 60 διμοιρίες της ΥΑΤ και άλλων υπηρεσιών, καθώς και αυξημένη παρουσία της Κρατικής Ασφάλειας και άλλων υπηρεσιών που θα έχουν διακριτούς ρόλους ανάλογα με την εξέλιξη των κινητοποιήσεων.

Drones στον αέρα και συνεχής εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων

Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στην εναέρια επιτήρηση της πόλης, με τη χρήση drones της ΕΛ.ΑΣ., τα οποία θα μεταδίδουν ζωντανή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων που θα λειτουργεί στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Στόχος είναι η άμεση ενημέρωση των επιτελών για την εξέλιξη των συγκεντρώσεων, η έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών εντάσεων, αλλά και η καταγραφή τυχόν έκνομων ενεργειών.

Παράλληλα, θα πραγματοποιούνται προληπτικοί έλεγχοι πριν από την έναρξη των κινητοποιήσεων, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις θα αναπτυχθούν σε κομβικά σημεία του κέντρου και στις διαδρομές των πορειών.

«Φρούριο» το συνεδριακό κέντρο – Κλούβες και φραγμοί γύρω από τη ΔΕΘ

Ιδιαίτερα αυξημένα θα είναι τα μέτρα περιμετρικά των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ και του συνεδριακού κέντρου «Ι. Βελλίδης», όπου θα τοποθετηθούν αστυνομικές κλούβες και μεταλλικά κιγκλιδώματα για την αποτροπή προσέγγισης διαδηλωτών.

Σε επιφυλακή θα βρίσκεται και το υδροφόρο όχημα της Αστυνομίας, εφόσον κριθεί αναγκαία η χρήση του.

Την εφαρμογή των μέτρων θα παρακολουθούν και εισαγγελικοί λειτουργοί, με έναν να βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και έναν στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αλλαγές στο Μετρό

Οι συγκεντρώσεις αναμένεται να εξελιχθούν σε πορείες στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, γεγονός που θα προκαλέσει σημαντικές κυκλοφοριακές μεταβολές.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης έχει ανακοινώσει σειρά μέτρων για το κέντρο της πόλης, με απαγορεύσεις στη στάση και στάθμευση οχημάτων να βρίσκονται ήδη σε ισχύ. Όπως έγινε γνωστό, το ιστορικό κέντρο θα κλείσει για τα οχήματα από τις 15:00, το Σάββατο, σταδιακά και ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων, καθώς δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία σε βασικούς οδικούς άξονες και μεταξύ άλλων στις λεωφόρους Στρατού και Νίκης, στις οδούς 3ης Σεπτεμβρίου, Βασ. Όλγας, Βασ. Γεωργίου, Κουντουριώτη, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Εγνατία, Εθνικής Αμύνης, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας, Π. Μελά, Ελ. Βενιζέλου, Μ. Ανδρόνικου.

Μέχρι την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων, η κυκλοφορία θα διοχετεύεται σταδιακά μέσω εναλλακτικών οδικών αξόνων. Από ανατολικά προς δυτικά, μέσω Κατσιμίδη – Περιφερειακής Οδού – Αγίου Δημητρίου, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες, και Ολυμπιάδος. Από δυτικά προς ανατολικά, οι οδηγοί θα κατευθύνονται μέσω 26ης Οκτωβρίου – Λαγκαδά – Περιφερειακής Οδού, καθώς και μέσω Αγίου Δημητρίου, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Η Διεύθυνση Τροχαίας θα βρίσκεται με το σύνολο της δύναμής της στους δρόμους, ενώ σε κομβικές διασταυρώσεις θα τοποθετηθούν ρυθμιστές τροχονόμοι.

Σημαντικές αλλαγές θα υπάρξουν το Σάββατο και στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης. Από τις 15:00, λόγω των κινητοποιήσεων, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία οκτώ σταθμών και συγκεκριμένα των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός«, «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι», «Πανεπιστήμιο», «Παπάφη», «Ευκλείδης». Οι υπόλοιποι σταθμοί θα λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες του φορέα λειτουργίας, ενώ η επαναλειτουργία των συγκεκριμένων σταθμών θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των κινητοποιήσεων και την κατάσταση στο κέντρο.

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