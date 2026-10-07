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Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία είχε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια εκατοντάδων αμάχων και πυροδότησε μια επικίνδυνη αλυσίδα κλιμάκωσης, με σοβαρές συνέπειες για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Σε ανακοίνωσή του για την τρίτη επέτειο των επιθέσεων, το υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι η επιστροφή των ομήρων αποτέλεσε πηγή ανακούφισης και σηματοδότησε ένα καθοριστικό βήμα προς την επίτευξη μιας βιώσιμης διευθέτησης.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι παραμένει επιτακτική η ανάγκη για την εδραίωση μόνιμης εκεχειρίας και την πλήρη εφαρμογή της δεύτερης φάσης του Σχεδίου Ειρήνης των 20 σημείων για τη Γάζα.

Η Αθήνα επαναλαμβάνει τη στήριξή της σε όλες τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες, καθώς και στην επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας, με στόχο τη λύση των δύο κρατών και τη διασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, η λύση των δύο κρατών αποτελεί τη μόνη βιώσιμη οδό για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στο Μεσανατολικό, στη βάση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου και των σχετικών Ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

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