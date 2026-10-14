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«Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τις πρόσφατες επιθέσεις με drones κατά εμπορικών πλοίων κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας», όπως αναφέρει σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο κοινωνικό μέσο Χ. Επισημαίνεται ότι οι επιθέσεις αυτές θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, απειλούν τη θαλάσσια ασφάλεια και υπονομεύουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα.

🇬🇷🇧🇬🇪🇺 Greece strongly condemns the recent drone attacks on merchant ships near Bulgaria’s coast. Such attacks endanger human lives, threaten maritime security & undermine the safety of navigation in the #BlackSea. https://t.co/etBAvfl96j — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 14, 2026

Στην ανάρτηση αναφέρεται επίσης ότι ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας, είναι θεμελιώδους σημασίας και ότι η Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τη Βουλγαρία, εξαίρει την άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών διάσωσης και υπογραμμίζει την ανάγκη λογοδοσίας των υπευθύνων.

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