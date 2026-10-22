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Στις αντιδράσεις της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, απάντησε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επιμένοντας ότι η συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών, η οποία υπογράφηκε το 2019 μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, βασίζεται στο διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ισχύς της δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ή να αναιρεθεί μέσω μονομερών εκτιμήσεων από τρίτες πλευρές.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, υποναύαρχος Ακτούρκ, κλήθηκε να σχολιάσει τις τοποθετήσεις Ελλήνων και Ευρωπαίων αξιωματούχων και επανέλαβε την πάγια θέση της Άγκυρας. Όπως ανέφερε, η οριοθέτηση των θαλάσσιων περιοχών δικαιοδοσίας αποτελεί ζήτημα που συνδέεται με τα κυριαρχικά δικαιώματα των εμπλεκόμενων παράκτιων κρατών.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Το Μνημόνιο Κατανόησης για την Οριοθέτηση των Περιοχών Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας που υπογράφηκε μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης το 2019 υπογράφηκε με βάση το διεθνές δίκαιο και τις αρχές της ισότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των δύο χωρών. Η οριοθέτηση των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των κυριαρχικών δικαιωμάτων των σχετικών παράκτιων κρατών και η νομική ισχύς του μνημονίου συνεννόησης δεν μπορεί να εξαλειφθεί με μονομερείς αξιολογήσεις τρίτων. Θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας στην Ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και να συμβάλλουμε στην ενίσχυση της περιφερειακής ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας».

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας είχε χαιρετίσει την έγκριση του Τουρκολιβυκού Μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης στις 20 Οκτωβρίου 2026, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη απόφαση επιβεβαιώνει την εγκυρότητα της συμφωνίας και ενισχύει τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών.